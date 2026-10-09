Play-off Piala Dunia, Italia menang 2-0 di Tbilisi atas Belarusia: ditentukan oleh Piemonte dan Polli

“Ini adalah kemenangan yang kami inginkan, yang kami cari, dan yang membuat kami menatap laga berikutnya dengan optimisme sangat besar,” kata Soncin. “Kami menciptakan peluang, bermain di area pertahanan mereka, dan meredam semua transisi mereka, meski kami tentu bisa lebih tajam dalam penyelesaian akhir.” Agenda berikutnya adalah empat hari lagi di ‘Franchi’, stadion yang membangkitkan kenangan indah. Di sana Italia merayakan kelolosan ke Piala Dunia 2019 dan Euro 2022: kali ini yang dipertaruhkan adalah tiket ke putaran kedua play-off awal Desember yang menentukan melawan Serbia atau Finlandia (tim Skandinavia menang 3-1 di hadapan pendukungnya sendiri), rintangan terakhir dalam perjalanan menuju Brasil 2027.