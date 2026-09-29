Perburuan menuju Brasil 2027 kembali dimulai. Empat bulan setelah pertandingan terakhir fase grup kualifikasi turnamen dunia, yang ditutup di posisi kedua di belakang Denmark, Tim Nasional Wanita Italia siap kembali bermain untuk menghadapi Belarusia pada putaran pertama play-off Piala Dunia. Sebuah ujian dua leg melawan tim peringkat ke-52 Ranking FIFA - leg pertama akan digelar pada Jumat 9 Oktober (pukul 18.15 waktu Italia, Rai 2) di Stadion ‘David Petriashvili’ di Tbilisi, Georgia, leg kedua pada Selasa 13 (pukul 18.15, Rai 2) di ‘Artemio Franchi’, Firenze - yang harus dilewati untuk mengamankan pada awal Desember laga penentuan melawan pemenang duel antara Finlandia dan Serbia.
Play-off Piala Dunia, 28 pemain dipanggil untuk putaran pertama melawan Belarusia. Rosucci dan Serturini kembali ke skuad
Rosucci dan Serturini kembali
Setelah gagal mengamankan lolos langsung, untuk mendapatkan tiket terbang ke Piala Dunia Brasil, Timnas Putri Italia harus melewati rintangan play-off (yang berbeda dengan fase grup karena penggunaan VAR akan diterapkan), di mana 32 tim nasional Eropa yang terlibat akan memperebutkan tujuh tiket terakhir - selain satu tiket untuk play-off antarkonfederasi - menuju edisi ke-10 turnamen tersebut, yang untuk pertama kalinya digelar di negara Amerika Selatan. Dalam pemusatan latihan yang akan dimulai Minggu di Coverciano, akan ada 28 pemain yang ambil bagian: sorotan utama adalah kembalinya Martina Rosucci dan Annamaria Serturini ke dalam skuad setelah absen lebih dari setahun, dengan nama terakhir kembali tersedia setelah mengalami robek ligamen krusiat. Bersama mereka, Astrid Gilardi dan Elisa Polli juga kembali terlihat.
Franchi membawa keberuntungan
Tim Andrea Soncin akan berlatih di Centro Tecnico Federale hingga Rabu, 7 Oktober, hari keberangkatan menuju ibu kota Georgia, yang dipilih federasi Belarus (yang sejak 2022 terpaksa memainkan laga kandang di tempat netral) sebagai lokasi pertandingan, yang akan menjadi pertemuan pertama sepanjang sejarah antara kedua tim nasional. Pada Sabtu pagi, 10 Oktober, Italia akan kembali ke Firenze, tempat mereka akan kembali berlatih untuk mempersiapkan laga di 'Franchi', sebuah stadion yang hanya menghadirkan kenangan manis. Di stadion Firenze itu, selain hasil imbang 1-1 melawan Inggris dalam laga persahabatan yang dimainkan pada 1995, Italia meraih kemenangan atas Portugal (3-0) pada 2018 dan atas Israel (12-0) pada 2021, yang mengantarkan mereka lolos ke Piala Dunia 2019 dan Euro 2022.
Daftar pemain yang dipanggil
Kiper: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Como 1907), Astrid Gilardi (Como Women), Laura Giuliani (Stoccarda);
Bek: Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Federica D’Aurica (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elisabetta Oliviero (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);
Gelandang: Arianna Caruso (Real Madrid), Giulia Dragoni (Chelsea), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);
Penyerang: Barbara Bonansea (San Diego Wave), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Roma), Elisa Polli (Inter).
PROGRAMը
Minggu 4 Oktober
Berkumpul di Coverciano
Senin 5 Oktober
Pukul 13.30 konferensi pers pelatih tim nasional
Pukul 16.00 latihan (terbuka)
Selasa 6 Oktober
Pukul 15.30 latihan (15 menit pertama terbuka untuk media)
Rabu 7 Oktober
Pukul 10.30 latihan (tertutup)
Pukul 15.30 keberangkatan penerbangan ke Tbilisi
Kamis 8 Oktober
Pukul 18.15 waktu setempat (16.15 waktu Italia) latihan MD-1 di stadion 'David Petriashvili' di Tbilisi
Jumat 9 Oktober
Pukul 20.15 waktu setempat (18.15 waktu Italia) pertandingan Belarus-ITALIA (siaran langsung di Rai 2)
Sabtu 10 Oktober
Pukul 11.30 waktu setempat (9.30 waktu Italia) keberangkatan penerbangan ke Firenze
Pukul 17.00 latihan (15 menit pertama terbuka untuk media)
Minggu 11 Oktober
Pukul 10.30 latihan (tertutup)
Senin 12 Oktober
Pukul 15.30 konferensi pers MD-1 pelatih tim nasional + pemain di stadion 'Franchi' di Firenze
Pukul 17.00 latihan MD-1 di stadion 'Franchi' di Firenze
Selasa 13 Oktober
Pukul 18.15 pertandingan ITALIA-Belarus (siaran langsung di Rai 2)
Setelah pertandingan berakhir, delegasi dibubarkan
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