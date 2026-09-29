Play-off Piala Dunia, 28 pemain dipanggil untuk putaran pertama melawan Belarusia. Rosucci dan Serturini kembali ke skuad

Minggu 4 Oktober





Berkumpul di Coverciano





Senin 5 Oktober

Pukul 13.30 konferensi pers pelatih tim nasional





Pukul 16.00 latihan (terbuka)





Selasa 6 Oktober





Pukul 15.30 latihan (15 menit pertama terbuka untuk media)





Rabu 7 Oktober





Pukul 10.30 latihan (tertutup)





Pukul 15.30 keberangkatan penerbangan ke Tbilisi





Kamis 8 Oktober





Pukul 18.15 waktu setempat (16.15 waktu Italia) latihan MD-1 di stadion 'David Petriashvili' di Tbilisi





Jumat 9 Oktober





Pukul 20.15 waktu setempat (18.15 waktu Italia) pertandingan Belarus-ITALIA (siaran langsung di Rai 2)





Sabtu 10 Oktober





Pukul 11.30 waktu setempat (9.30 waktu Italia) keberangkatan penerbangan ke Firenze





Pukul 17.00 latihan (15 menit pertama terbuka untuk media)





Minggu 11 Oktober





Pukul 10.30 latihan (tertutup)





Senin 12 Oktober





Pukul 15.30 konferensi pers MD-1 pelatih tim nasional + pemain di stadion 'Franchi' di Firenze





Pukul 17.00 latihan MD-1 di stadion 'Franchi' di Firenze





Selasa 13 Oktober





Pukul 18.15 pertandingan ITALIA-Belarus (siaran langsung di Rai 2)





Setelah pertandingan berakhir, delegasi dibubarkan