Pjanic memperingatkan Italia: "Suasana akan sangat riuh dan Dzeko mampu menentukan hasil pertandingan sendirian"

Italia akan menghadapi Bosnia di Bosnia pada Selasa malam dalam final babak playoff kualifikasi Piala Dunia AS-Meksiko-Kanada 2026. Tim Azzurri mengalahkan Irlandia Utara 2-0, sementara tim Bosnia berhasil mengalahkan Wales melalui adu penalti setelah pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu akibat gol yang dicetak oleh Edin Dzeko di menit-menit akhir waktu normal.


Dalam wawancara dengan Sky Sport Unplugged, mantan gelandang Roma dan Juventus, sekaligus legenda timnas Bosnia, Miralem Pjanic, memperingatkan tim Azzurri bahwa pertandingan yang akan digelar di Stadion Bilino Polje, Zenica, sama sekali tidak akan mudah.


  • Pasti bakal heboh

    "Pasti akan sangat ramai, para pendukung akan bersorak-sorai dengan penuh semangat sampai peluit akhir dibunyikan"

  • SEBUAH TIM YANG BERKORBAN DI LAPANGAN

    "Bosnia akhirnya kembali percaya diri. Mereka adalah tim yang bekerja keras dan rela berkorban di lapangan. Pelatih telah melakukan pekerjaan yang luar biasa baik dari segi psikologis maupun taktis, dan terasa adanya rasa kebersamaan yang kuat."

  • DZEKO MENENTUKAN HASIL PERTANDINGAN SENDIRI

    "Kami memiliki beberapa pemain yang mampu membuat perbedaan, tetapi Edin tetap menjadi andalan utama. Dialah yang mampu memecah kebuntuan di saat-saat tersulit, mampu menguasai bola untuk menggerakkan serangan tim, dan juga mampu mencetak gol-gol krusial yang bernilai tiga poin. Ia mampu menentukan hasil pertandingan sendirian; kecerdasan sepak bolanya tetap terjaga meski usianya semakin bertambah."

