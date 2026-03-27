Pjanic memperingatkan Italia: "Suasana akan sangat riuh dan Dzeko mampu menentukan hasil pertandingan sendirian"

Italia akan menghadapi Bosnia di Bosnia pada Selasa malam dalam final babak playoff kualifikasi Piala Dunia AS-Meksiko-Kanada 2026. Tim Azzurri mengalahkan Irlandia Utara 2-0, sementara tim Bosnia berhasil mengalahkan Wales melalui adu penalti setelah pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu akibat gol yang dicetak oleh Edin Dzeko di menit-menit akhir waktu normal.





Dalam wawancara dengan Sky Sport Unplugged, mantan gelandang Roma dan Juventus, sekaligus legenda timnas Bosnia, Miralem Pjanic, memperingatkan tim Azzurri bahwa pertandingan yang akan digelar di Stadion Bilino Polje, Zenica, sama sekali tidak akan mudah.



