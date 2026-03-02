Pindah ke Arsenal segera terjadi! Bintang Lionesses, Georgia Stanway, mengungkapkan bahwa dia 'sangat dekat' untuk menandatangani kontrak dengan klub barunya setelah mengumumkan kepindahannya dari Bayern Munich

Stanway mengumumkan pada Januari lalu bahwa ia akan meninggalkan Bayern Munich pada musim panas ini, mengakhiri masa empat tahun yang sangat sukses dan menyenangkan di Jerman. Pemain internasional Inggris ini telah memenangkan tiga gelar liga, dua Piala Super, dan satu Piala Jerman selama berada di Munich, dan ia masih berpotensi menambah koleksi trofinya karena masih terlibat dalam kompetisi piala, Liga Champions, dan saat ini memimpin klasemen Bundesliga.

Keputusan untuk meninggalkan klub ini ia gambarkan sebagai "sangat sulit" untuk diambil, dan ia mengulanginya saat menghadapi media Inggris untuk pertama kalinya sejak berita tersebut diumumkan. Berbicara dalam konferensi pers pra-pertandingan Lionesses pada Senin, bersama pelatih kepala Sarina Wiegman menjelang kualifikasi Piala Dunia melawan Ukraina, Stanway mengatakan: "Sangat sulit. Saya benar-benar menyukai waktu saya di Bayern. Ini mungkin salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya. Sejak saya tiba di sana, rasanya seperti rumah. Sangat sulit bagi saya untuk memberitahu mereka bahwa saya tidak akan memperpanjang kontrak, dan saya pikir itu karena saya masih mencintai tempat itu dan saya telah sampai pada kesimpulan bahwa saya ingin selalu memiliki kenangan indah di Bayern.

"Saya tidak ingin sampai pada titik di mana saya tidak menikmati sesuatu atau merasa bosan. Saya ingin terus menyelesaikan sisa musim ini. Jelas, kami berada dalam posisi yang sangat baik di liga dan Liga Champions, dan saya ingin mencoba membuat sebanyak mungkin kenangan, sehingga kenangan saya di Bayern selalu positif."