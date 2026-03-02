Getty Images
Pindah ke Arsenal segera terjadi! Bintang Lionesses, Georgia Stanway, mengungkapkan bahwa dia 'sangat dekat' untuk menandatangani kontrak dengan klub barunya setelah mengumumkan kepindahannya dari Bayern Munich
Penjelasan: Mengapa Stanway meninggalkan Bayern Munich
Stanway mengumumkan pada Januari lalu bahwa ia akan meninggalkan Bayern Munich pada musim panas ini, mengakhiri masa empat tahun yang sangat sukses dan menyenangkan di Jerman. Pemain internasional Inggris ini telah memenangkan tiga gelar liga, dua Piala Super, dan satu Piala Jerman selama berada di Munich, dan ia masih berpotensi menambah koleksi trofinya karena masih terlibat dalam kompetisi piala, Liga Champions, dan saat ini memimpin klasemen Bundesliga.
Keputusan untuk meninggalkan klub ini ia gambarkan sebagai "sangat sulit" untuk diambil, dan ia mengulanginya saat menghadapi media Inggris untuk pertama kalinya sejak berita tersebut diumumkan. Berbicara dalam konferensi pers pra-pertandingan Lionesses pada Senin, bersama pelatih kepala Sarina Wiegman menjelang kualifikasi Piala Dunia melawan Ukraina, Stanway mengatakan: "Sangat sulit. Saya benar-benar menyukai waktu saya di Bayern. Ini mungkin salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya. Sejak saya tiba di sana, rasanya seperti rumah. Sangat sulit bagi saya untuk memberitahu mereka bahwa saya tidak akan memperpanjang kontrak, dan saya pikir itu karena saya masih mencintai tempat itu dan saya telah sampai pada kesimpulan bahwa saya ingin selalu memiliki kenangan indah di Bayern.
"Saya tidak ingin sampai pada titik di mana saya tidak menikmati sesuatu atau merasa bosan. Saya ingin terus menyelesaikan sisa musim ini. Jelas, kami berada dalam posisi yang sangat baik di liga dan Liga Champions, dan saya ingin mencoba membuat sebanyak mungkin kenangan, sehingga kenangan saya di Bayern selalu positif."
Ke mana selanjutnya untuk Stanway? Lioness 'sangat dekat' untuk kembali ke Inggris
Selalu ada perasaan bahwa Stanway bisa kembali ke Inggris jika dia memutuskan untuk meninggalkan Bayern, dan tidak mengherankan mengingat kualitasnya, selalu ada desas-desus tentang minat dari klub-klub papan atas di Liga Super Wanita jika dia menjadi tersedia. Sejak saat pemain berusia 27 tahun itu mengumumkan bahwa dia akan resmi meninggalkan Bayern, ada satu klub yang sering disebut sebagai favorit dan klub yang tampaknya akan dia tandatangani kontraknya: Arsenal.
Ketika ditanya pada Senin tentang seberapa dekat dia dengan keputusan masa depannya, saat ia memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya di Bayern, Stanway menjawab: "Saya sangat dekat. Saya telah banyak berbicara dengan orang-orang, termasuk dengan Sarina, dan Anda akan tahu nanti."
Pasangan yang sempurna? Mengapa Stanway dan Arsenal cocok?
Ini adalah langkah yang sangat masuk akal bagi both Stanway dan Arsenal. The Gunners memiliki banyak pemain yang kontraknya akan habis di klub ini musim panas ini, termasuk gelandang Kim Little, Victoria Pelova, dan Kyra Cooney-Cross. Diperkirakan Pelova akan tetap bertahan, karena pemain internasional Australia muda ini mulai menjadi lebih penting di London Utara setelah beberapa waktu beradaptasi, sementara akan menjadi kejutan besar jika kapten klub Little dipindahkan. Namun, Little berusia 35 tahun dan tidak akan bermain selamanya, dan dengan Pelova yang tampaknya menjadi kandidat potensial untuk hengkang demi mendapatkan lebih banyak menit bermain setelah kesulitan mendapatkan kesempatan yang cukup musim ini, perkuatan lini tengah akan dibutuhkan - dan tidak ada yang lebih baik dari Stanway, terutama jika didatangkan secara gratis.
Kejelasan ideal saat Stanway menargetkan akhir musim yang gemilang bersama Bayern dan Inggris.
Stanway akan berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, sehingga dia dapat fokus pada apa yang akan terjadi pada bulan-bulan terakhir musim ini. Di Munich, masih ada tiga trofi yang diperebutkan. Bundesliga tampaknya sudah pasti dimenangkan, dengan Bayern tak terkalahkan dan memimpin dengan selisih 14 poin atas Wolfsburg. Di ajang piala, Bayern akan menjadi favorit kuat dalam laga perempat final melawan Hamburger SV pada akhir bulan ini, sebelum bertanding melawan Manchester United dalam laga Liga Champions yang sangat dinantikan.
Ada banyak hal yang dipertaruhkan dengan Inggris. The Lionesses akan memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka melawan Ukraina pada Selasa, sebelum menjamu Islandia pada Sabtu. Hanya pemenang grup yang akan lolos secara otomatis ke turnamen di Brasil, dan Inggris akan bersaing dengan juara dunia Spanyol untuk posisi tersebut, dengan jadwal menghadapi La Roja pada April dan lagi pada Juni.
