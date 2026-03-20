Pinalti yang diberikan lalu dicabut, apa yang terjadi dalam laga Genoa vs Udinese. Marelli: "Kabasele mengangkat lengannya secara refleks"

Pertandingan antara Genoa dan Udinese, yang dimulai pada pukul 20.45 pada Jumat, 20 Maret, dan merupakan bagian dari pekan ke-30 Serie A 2025/2026, mengalami momen yang sangat menegangkan pada menit ke-49 babak kedua ketika, akibat pelanggaran tangan yang dilakukan Kabasele di kotak penalti, wasit Collu memberikan tendangan penalti untuk tim tuan rumah.





Namun, setelah pemeriksaan VAR yang cukup lama, wasit dipanggil untuk melakukan tinjauan ulang di lapangan yang membuatnya membatalkan penalti tersebut, yang memicu reaksi dari bangku cadangan Genoa dan seluruh stadion.



