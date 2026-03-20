Genoa CFC v Udinese Calcio - Serie A
Emanuele Tramacere

Pinalti yang diberikan lalu dicabut, apa yang terjadi dalam laga Genoa vs Udinese. Marelli: "Kabasele mengangkat lengannya secara refleks"

Insiden kontroversial pada babak kedua pertandingan Genoa melawan Udinese

Pertandingan antara Genoa dan Udinese, yang dimulai pada pukul 20.45 pada Jumat, 20 Maret, dan merupakan bagian dari pekan ke-30 Serie A 2025/2026, mengalami momen yang sangat menegangkan pada menit ke-49 babak kedua ketika, akibat pelanggaran tangan yang dilakukan Kabasele di kotak penalti, wasit Collu memberikan tendangan penalti untuk tim tuan rumah.


Namun, setelah pemeriksaan VAR yang cukup lama, wasit dipanggil untuk melakukan tinjauan ulang di lapangan yang membuatnya membatalkan penalti tersebut, yang memicu reaksi dari bangku cadangan Genoa dan seluruh stadion.


  • AKSI DAN PELANGGARAN YANG DITILITKAN DI LAPANGAN

    Umpan panjang ke tengah untuk Colombo, penyerang Genoa itu mengontrol bola sambil berlari dan membawa bola menuju kotak penalti, sementara Kabasele, yang tertinggal dalam penjagaan, menghalangi jalur bola dengan lengan kirinya yang—meskipun pada awalnya ditekuk di belakang punggung—saat terjadi kontak sedikit terbuka ke arah bola. Collu menangkap gerakan ini dan langsung meniup peluit untuk penalti. Tanpa defleksi tersebut, Colombo akan berhadapan satu lawan satu dengan Okoye.

  • MARELLI SEBELUM PEMERIKSAAN

    Komentator video DAZN, Luca Marelli, mengomentari insiden tersebut sebelum keputusan Collu: "Ini bukan penilaian yang mudah, mari kita lihat apa yang akan diputuskan di ruang VAR. Kita perlu melihat apakah ada peningkatan volume tubuh. Ada gerakan ringan ke arah bola, tetapi perlu dipertimbangkan apakah memang ada peningkatan volume atau apakah memang ada lengan yang menyentuh tetapi dalam posisi yang wajar. Mengingat mereka akan meninjaunya kembali, kemungkinan mereka menilai bahwa lengan tersebut berada dalam posisi yang wajar."

  • PENGUMUMAN DI STADION

    Wasit Collu di tengah lapangan kemudian mengumumkan perubahan keputusan dibandingkan dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya di lapangan: "Setelah ditinjau ulang, pemain nomor 27 terlihat memiliki posisi lengan yang wajar. Keputusan akhir: penalti dibatalkan."

  • ULASAN MARELLI POST

    Setelah mengambil keputusan, Collu mengeluarkan kartu merah untuk rekan setim Daniele De Rossi. Hal ini memberi waktu kepada analis video Luca Marelli untuk melengkapi penjelasannya: "Apa yang dinilai oleh ruang VAR dan kemudian dikonfirmasi kebenarannya oleh Collu adalah bahwa, meskipun ada gerakan—mungkin gerakan naluriah—ke arah bola, tidak terjadi peningkatan volume tubuh. Dari kamera depan, lengan tersebut tidak terlihat pada saat sentuhan terjadi."

