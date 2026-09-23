Pilihan Tresoldi: "Italia atau Jerman? 50 banding 50". Apa yang dipikirkan Mancini dan Klopp

"Italia atau Jerman? Saya masih memikirkannya dan posisinya 50:50, kedua negara sangat berarti bagi saya". Itulah refleksi Nicolò Tresoldi, yang dikutip dari Gazzetta.it. Lahir pada 2004, lahir di Cagliari, warga Italia yang dinaturalisasi menjadi warga Jerman, gelandang Bruges itu menunda pilihannya terkait tim nasional senior selama satu tahun: keinginannya, terlebih dahulu, adalah menuntaskan siklus bersama timnas Jerman U-21 hingga putaran final Piala Eropa kelompok usia tersebut.





Dalam beberapa hari terakhir Klopp, pelatih timnas Jerman, menjelaskan: "Fakta bahwa dia tidak ada bukan berarti dia telah memutuskan untuk tidak mewakili Jerman - tegasnya - . Atau bahwa dia tidak ingin mewakili Italia. Kami tidak ingin memberi tekanan apa pun kepada para pemain muda. Ini adalah isu yang sensitif bagi anak-anak muda masa kini dan kami akan menghormati setiap keputusannya tanpa memaksakan waktu. Kami ingin menunjukkan kepadanya prospek dari proyek kami. Jika dia ingin mengambil waktu untuk memutuskan, memang tepat baginya untuk melakukannya".