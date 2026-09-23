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Tresoldi U21Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Pilihan Tresoldi: "Italia atau Jerman? 50 banding 50". Apa yang dipikirkan Mancini dan Klopp

N. Tresoldi
Italy
Germany

Pemain kelahiran 2004 berdarah Italia-Jerman itu masih harus menentukan pilihannya terkait tim nasional senior

"Italia atau Jerman? Saya masih memikirkannya dan posisinya 50:50, kedua negara sangat berarti bagi saya". Itulah refleksi Nicolò Tresoldi, yang dikutip dari Gazzetta.it. Lahir pada 2004, lahir di Cagliari, warga Italia yang dinaturalisasi menjadi warga Jerman, gelandang Bruges itu menunda pilihannya terkait tim nasional senior selama satu tahun: keinginannya, terlebih dahulu, adalah menuntaskan siklus bersama timnas Jerman U-21 hingga putaran final Piala Eropa kelompok usia tersebut.


Dalam beberapa hari terakhir Klopp, pelatih timnas Jerman, menjelaskan: "Fakta bahwa dia tidak ada bukan berarti dia telah memutuskan untuk tidak mewakili Jerman - tegasnya - . Atau bahwa dia tidak ingin mewakili Italia. Kami tidak ingin memberi tekanan apa pun kepada para pemain muda. Ini adalah isu yang sensitif bagi anak-anak muda masa kini dan kami akan menghormati setiap keputusannya tanpa memaksakan waktu. Kami ingin menunjukkan kepadanya prospek dari proyek kami. Jika dia ingin mengambil waktu untuk memutuskan, memang tepat baginya untuk melakukannya".

  • Tresoldi lalu berbicara seperti ini soal Klopp: "Dengan saya, dia lebih berbicara sebagai seorang ayah daripada pelatih tim nasional, dia sangat pengertian. Kami punya percakapan yang bagus. Saya menjelaskan situasi saya kepadanya. Dia orang yang fantastis. Dia hanya ingin membantu saya mengambil keputusan, dia memahami posisi saya dan membiarkan saya tenang. Klopp mengatakan bahwa pintu akan selalu terbuka untuk saya".


    Dan terakhir, pandangan Tresoldi soal Roberto Mancini, pelatih tim nasional Italia: "Dengan dia, ada pembicaraan serupa. Wajar jika ada minat juga dari Italia. Tetapi kepada Mancini saya mengatakan hal yang sama seperti yang saya katakan kepada Klopp. Mancini akan senang jika saya bermain untuk Italia. Itu adalah percakapan yang menyenangkan".

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