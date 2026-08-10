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Manchester United v Atletico de Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Pilihan sulit: Manchester United tentukan sikapnya terhadap bintang Barcelona

Transfers
A. Truffert
N. Brown
J. Seys
A. Balde
L. Hall
Premier League
Barcelona
RB Leipzig
Prancis
Jerman
Belgia
Spanyol
Inggris

Daftar alternatif setelah kejutan Hull

Manchester United belum melepaskan rencana mereka untuk merekrut Lewis Hall, namun mereka menerima kenyataan bahwa mereka perlu menjajaki alternatif lain untuk posisi bek kiri selama pekan-pekan terakhir bursa transfer.

United menetapkan perekrutan bek kiri baru sebagai salah satu prioritas utama mereka musim panas ini setelah lebih dulu memperkuat lini tengah, dan Hall dipilih sebagai opsi favorit mereka pada awal bursa transfer.

Situs Team Talk menyebutkan bahwa Hall masih sangat dihargai di Old Trafford, dan pemain internasional Inggris itu siap untuk pindah. Meski begitu, klubnya Newcastle United tetap pada pendiriannya dan tidak menunjukkan indikasi apa pun bahwa mereka bersedia menyetujui kepergiannya.

Dengan demikian, ketertarikan United terhadap Hall tertahan untuk saat ini, dan sementara mereka bisa meninjau kembali situasinya setelah musim panas, direktur olahraga Jason Wilcox beserta tim rekrutmennya kini secara aktif mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan lain.

  • Negosiasi dengan Raum

    Salah satu nama yang sudah menonjol dalam daftar mereka adalah David Raum, pemain Leipzig, di mana situs Teamtalk mengungkapkan awal tahun ini bahwa pemain internasional Jerman tersebut diminati Manchester United.

    Pemain berusia 28 tahun itu dianggap sebagai pilihan menarik mengingat situasi kontraknya. Raum menyisakan kurang dari 12 bulan dalam kontraknya saat ini, dan meskipun terdapat klausul pelepasan senilai sekitar 34 juta pound sterling, para perantara meyakini bahwa mungkin untuk menegosiasikan kesepakatan di bawah 30 juta pound sterling jika kontraknya tidak diperpanjang.

    Menurut situs yang sama, Raum sebelumnya telah berbicara dengan Manchester United. Yang lebih penting, ia akan senang dengan kemungkinan pindah ke Old Trafford dan bersaing dengan Luke Shaw untuk tempat di skuad utama.

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  • Manchester United Kaji Beragam Opsi untuk Posisi Bek Kiri

    Raum bukanlah satu-satunya alternatif yang berkasnya sedang dipertimbangkan untuk mengisi posisi bek kiri.

    Situs tersebut menegaskan bahwa "Alejandro Balde pemain Barcelona telah dievaluasi bersama Hall dan Nathaniel Brown pada tahap awal proses perekrutan, namun masalah cedera yang terus berlanjut membuat United saat ini tidak memandang bintang Barcelona itu sebagai opsi yang realistis".

    Ada pula opsi-opsi yang lebih muda yang berada dalam pemantauan, termasuk Joaquin Seys pemain klub Club Brugge, Adrien Truffert pemain klub Bournemouth, serta bintang muda Spanyol Jorge Salinas pemain klub Racing Santander.

    Karena itu, tim rekrutmen Manchester United memiliki daftar alternatif yang kuat, meskipun Hall masih termasuk dalam opsi-opsi mereka.

    Ia menjelaskan: "Prioritas saat ini adalah menemukan bek kiri yang mampu memperkuat skuad pelatih Michael Carrick tanpa memaksa United melakukan transfer yang berlebihan, karena situasi kontrak Raum menjadikannya salah satu opsi yang paling menarik".

    Ia menutup: "Untuk saat ini, Hall masih menjadi pemain Newcastle, dan United menerima kemungkinan bahwa mereka harus menunggu, sementara Wilcox dan tim rekrutmennya bekerja mengkaji berbagai alternatif menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer".

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