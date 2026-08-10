Manchester United belum melepaskan rencana mereka untuk merekrut Lewis Hall, namun mereka menerima kenyataan bahwa mereka perlu menjajaki alternatif lain untuk posisi bek kiri selama pekan-pekan terakhir bursa transfer.

United menetapkan perekrutan bek kiri baru sebagai salah satu prioritas utama mereka musim panas ini setelah lebih dulu memperkuat lini tengah, dan Hall dipilih sebagai opsi favorit mereka pada awal bursa transfer.

Situs Team Talk menyebutkan bahwa Hall masih sangat dihargai di Old Trafford, dan pemain internasional Inggris itu siap untuk pindah. Meski begitu, klubnya Newcastle United tetap pada pendiriannya dan tidak menunjukkan indikasi apa pun bahwa mereka bersedia menyetujui kepergiannya.

Dengan demikian, ketertarikan United terhadap Hall tertahan untuk saat ini, dan sementara mereka bisa meninjau kembali situasinya setelah musim panas, direktur olahraga Jason Wilcox beserta tim rekrutmennya kini secara aktif mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan lain.