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Yosua Arya

"Pilihan Sempurna!" - Gary Lineker Dukung Trent Alexander-Arnold Tinggalkan Liverpool & Gabung Real Madrid

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Gary Lineker yakin Real Madrid dan Trent Alexander-Arnold cocok, dengan bek Liverpool tersebut mendekati transfer dengan status agen bebas ke La Liga.

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  • Alexander-Arnold mendekati kepindahan ke Real Madrid
  • Lineker berharap sang bek akan cocok di Santiago Bernabeu
  • Meyakini ini akan menjadi langkah 'brilian'

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