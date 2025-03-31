"Pilihan Sempurna!" - Gary Lineker Dukung Trent Alexander-Arnold Tinggalkan Liverpool & Gabung Real Madrid
Gary Lineker yakin Real Madrid dan Trent Alexander-Arnold cocok, dengan bek Liverpool tersebut mendekati transfer dengan status agen bebas ke La Liga.
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