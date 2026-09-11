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'Pikir dulu sebelum berteriak!' Ruben van Bommel membalas kritik setelah laga pembuka Eropa PSV
Van Bommel tampil saat PSV menahan Shakhtar
Ruben van Bommel menjadi ancaman konstan saat PSV Eindhoven memulai fase liga Liga Champions UEFA mereka dengan hasil imbang 1-1 melawan Shakhtar Donetsk di Philips Stadion. Gleiker Mendoza membawa tim Arda Turan unggul pada masa tambahan waktu babak pertama sebelum Sergino Dest mencetak gol penyeimbang pada babak kedua untuk tuan rumah.
Van Bommel nyaris memastikan kemenangan bagi juara Belanda itu, dengan melepaskan upaya berbahaya yang melenceng tipis saat mendominasi jalannya babak kedua.
Namun, tim tuan rumah pada akhirnya harus puas berbagi poin dalam laga pembuka Eropa yang berlangsung ketat.
- ANP
Winger frustrasi karena gagal meraih kemenangan
Berbicara setelah pertandingan, Van Bommel mengakui bahwa skuad merasa kecewa karena gagal mengamankan tiga poin penuh meski sempat kesulitan menghadapi kualitas teknik Shakhtar pada awal laga. Ia menyoroti bahwa PSV tidak memiliki tempo permainan tinggi seperti yang mereka tunjukkan dalam kemenangan domestik 3-1 atas Ajax baru-baru ini.
Pemain sayap itu mengakui frustrasi pribadinya karena gagal mengonversi ancaman serangannya menjadi gol.
"Pada akhirnya, kami meninggalkan lapangan dengan perasaan bahwa kami seharusnya bisa meraih tiga poin," kata Van Bommel. "Ancaman itu bagus, tetapi saat ini saya kurang dalam hasil akhirnya. Anda kecewa, tetapi kenyataannya adalah Anda masih punya tujuh pertandingan lagi."
Van Bommel menanggapi tantangan Ajax dan kritik para pengkritiknya
Diskusi selepas pertandingan juga menyinggung kecaman keras yang diterima Van Bommel setelah benturan udara berkecepatan tinggi dengan Aaron Bouwman saat kemenangan atas Ajax. Tackle tersebut membuat bek muda itu harus dirawat di rumah sakit akibat paru-paru dan tulang dada memar, yang memicu perdebatan luas.
Van Bommel mengungkapkan penyesalan yang tulus atas insiden itu, sembari meminta komentator dan suporter menahan diri sebelum terburu-buru menghakimi pemain di dunia maya.
"Itu kesalahan saya dan saya menyesal akan hal itu," aku Van Bommel. "Saya senang Aaron dalam kondisi relatif baik. Tetapi saya pikir orang-orang terkadang harus berpikir sedikit lebih hati-hati sebelum berteriak sesuatu tentang para pemain."
- ANP
Fokus beralih ke kampanye panjang di Eropa
Meski kehilangan poin di kandang, Van Bommel tetap yakin PSV bisa menyempurnakan penyelesaian serangan mereka dan membangun momentum di kompetisi ini. Skuad kini mengalihkan perhatian kembali ke agenda domestik sebelum menghadapi tujuh laga tersisa mereka di Liga Champions.
Sang winger menegaskan bahwa menjaga fokus di tengah gangguan dari luar akan menjadi hal krusial bagi perkembangan tim.
PSV akan berupaya meningkatkan permainan mereka dan meraih kemenangan Eropa pertama mereka pada kampanye ini pada hari pertandingan berikutnya.
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