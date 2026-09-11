'Pikir dulu sebelum berteriak!' Ruben van Bommel membalas kritik setelah laga pembuka Eropa PSV

Ruben van Bommel menjadi ancaman konstan saat PSV Eindhoven memulai fase liga Liga Champions UEFA mereka dengan hasil imbang 1-1 melawan Shakhtar Donetsk di Philips Stadion. Gleiker Mendoza membawa tim Arda Turan unggul pada masa tambahan waktu babak pertama sebelum Sergino Dest mencetak gol penyeimbang pada babak kedua untuk tuan rumah.

Van Bommel nyaris memastikan kemenangan bagi juara Belanda itu, dengan melepaskan upaya berbahaya yang melenceng tipis saat mendominasi jalannya babak kedua.

Namun, tim tuan rumah pada akhirnya harus puas berbagi poin dalam laga pembuka Eropa yang berlangsung ketat.