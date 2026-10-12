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Piers Morgan kembali memanaskan perseteruan sengit soal Cristiano Ronaldo dengan menyebut Jamie Carragher “cengeng” dalam siaran langsung televisi
Morgan kembali memanaskan perseteruan di televisi
Menurut The Mirror, perselisihan yang masih berlangsung itu kembali memanas ketika Morgan menyerang Carragher dalam salah satu episode acaranya, Football Uncensored.
Perdebatan itu bermula di media sosial ketika Carragher mengkritik keras Morgan dan Rio Ferdinand atas pembelaan mereka yang tak tergoyahkan terhadap Ronaldo menyusul tindakan kontroversialnya bersama Portugal. Tak ingin perdebatan itu mereda, Morgan kembali mengangkat persoalan tersebut dalam acaranya bersama rekannya, Simon Jordan, untuk mengolok-olok Carragher terkait insiden sebelumnya yang melibatkan Ronaldo.
- Getty Images Sport
Komentar pedas ‘si cengeng’ itu
Morgan memanfaatkan platform siarannya untuk mengingatkan pemirsa pada momen di Sky Sports ketika Ronaldo sama sekali mengabaikan Carragher.
Menyampaikan penilaiannya tentang pengamat sepak bola itu, Morgan berkata: "Saya dan Jamie Carragher sempat berselisih kecil pada akhir pekan lalu setelah Carragher mengatakan bahwa saya dan Rio Ferdinand memalukan karena membela Cristiano Ronaldo, sebab kami berteman dengannya. Dan seperti yang mungkin kita ingat, Carragher dicueki Ronaldo dalam siaran langsung Sky. Ronaldo bahkan tak mau mengakui keberadaannya, yang mungkin menjadi alasan Carragher bersikap begitu kekanak-kanakan soal ini."
Saling melontarkan hinaan di media sosial
Luapan kemarahan saat siaran itu menyusul serangkaian perselisihan sengit antara keduanya di media sosial. Morgan menuding Carragher menerapkan standar ganda dengan menyoroti dukungannya dahulu kepada Luis Suarez setelah insiden penghinaan rasial yang dilakukan Suarez. Morgan juga mengungkit kontroversi Carragher yang pernah meludah.
Carragher segera membalas dengan menyebut Morgan penjilat yang begitu terobsesi untuk kembali mewawancarai Ronaldo. Carragher juga membagikan kolom surat kabar lama, tempat Morgan pernah menyebut Ronaldo sebagai “bocah manja”, untuk menunjukkan kemunafikannya.
- AFP
Apa selanjutnya bagi dua sosok yang berseteru?
Karena kedua pihak enggan mengalah, perseteruan terbuka ini kemungkinan akan terus bergulir di media sosial. Para penggemar akan mencermati apakah Carragher menanggapi secara langsung sindiran terbaru di televisi ini. Sementara itu, Ronaldo tetap sepenuhnya fokus pada penampilannya di lapangan setelah baru saja mencetak gol ke-981 sepanjang kariernya untuk Al Nassr saat menghadapi Neftchi Fargona di Liga Champions Elite AFC.
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