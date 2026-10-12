Piers Morgan kembali memanaskan perseteruan sengit soal Cristiano Ronaldo dengan menyebut Jamie Carragher “cengeng” dalam siaran langsung televisi

Menurut The Mirror, perselisihan yang masih berlangsung itu kembali memanas ketika Morgan menyerang Carragher dalam salah satu episode acaranya, Football Uncensored.

Perdebatan itu bermula di media sosial ketika Carragher mengkritik keras Morgan dan Rio Ferdinand atas pembelaan mereka yang tak tergoyahkan terhadap Ronaldo menyusul tindakan kontroversialnya bersama Portugal. Tak ingin perdebatan itu mereda, Morgan kembali mengangkat persoalan tersebut dalam acaranya bersama rekannya, Simon Jordan, untuk mengolok-olok Carragher terkait insiden sebelumnya yang melibatkan Ronaldo.