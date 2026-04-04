Piala FA, Arsenal tersingkir oleh Southampton yang berada di peringkat ketujuh Championship: hasil pertandingan perempat final

Premier League libur akhir pekan ini, dan akan kembali bergulir pekan depan dengan pertandingan pembuka pekan ke-32 yang dijadwalkan pada Jumat, 10 April antara West Ham dan Wolverhampton. Namun, hari ini di Inggris telah digelar tiga dari empat pertandingan perempat final Piala FA. Tim besar pertama yang turun ke lapangan adalah Manchester City asuhan Pep Guardiola, yang menang dengan mudah atas Liverpool dalam pertandingan besar pada Sabtu di Inggris: skor 4-0, hat-trick dari Haaland dan gol dari Semenyo. Chelsea mencetak tujuh gol ke gawang Port Vale - tim yang berada di posisi terakhir di League One, divisi ketiga - Rosenior melakukan rotasi sebagian pemain dan mencetak gol melalui tujuh pencetak gol berbeda: Hato membuka skor setelah hanya dua menit, kemudian Joao Pedro, dan tiga menit sebelum jeda babak pertama, gol bunuh diri Lawrence-Gabriel pun tercipta. Di babak kedua, gol dicetak oleh Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao, dan Garnacho.



