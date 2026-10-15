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Italy v Belarus - FIFA Women´s World Cup 2027 European Qualifiers Play-offs Round 1: Second LegGetty Images Sport
Federico Zanon
Diterjemahkan oleh

Piala Dunia 2027: Italia imbang melawan Belarus, hadapi Finlandia di final play-off

Italy
Women's football
Italy vs Belarus
Belarus
World Cup Qualification UEFA

Target pertama tercapai: berkat hasil imbang 1-1 di Franchi dan kemenangan 2-0 atas Belarus pada Jumat lalu di Tbilisi, timnas putri Italia lolos dari putaran pertama play-off. Selanjutnya, Finlandia menjadi rintangan terakhir dalam perjalanan menuju Piala Dunia di Brasil. Italia harus melewatinya untuk meraih tiket ke putaran final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun.


Setelah mendominasi babak pertama dan membuka keunggulan melalui Bonansea pada menit kesembilan, timnas putri Italia kebobolan gol penyeimbang dari Alkhovik pada babak kedua akibat sejumlah kelengahan di lini pertahanan.

  • TARGET TERCAPAI

    Soncin, yang melakukan rotasi pemain, berbicara tentang pertandingan itu seusai laga: "Target kami tercapai, itulah yang kami inginkan. Tentu saja," lanjut Soncin, "kami bisa tampil lebih baik dalam beberapa aspek, tetapi kami sangat ingin lebih siap saat kembali berkumpul pada November. Malam ini atmosfer di Franchi sangat bagus dan kami menyesal tidak bisa menang. Namun, pesan yang tersampaikan sangat positif: kami ingin pergi ke Brasil karena itu adalah impian kami semua dan bisa menjadi pencapaian yang semakin mendekatkan anak-anak perempuan dengan olahraga ini."


  • Permintaan Malago'

    "Selamat kepada timnas putri Italia yang berhasil mencapai final play-off," ujar komisioner FIGC, Giovanni Malagò. Ia kemudian melanjutkan: "Kini Finlandia menanti kami dalam dua pertandingan menentukan. Kami harus mengerahkan seluruh kemampuan dan tekad yang diperlukan untuk mencapai target penting: lolos ke Piala Dunia 2027. Kami harus mendukung para pemain ini dan membuat mereka merasakan bahwa kami selalu berada di sisi mereka."


  • Kini Finlandia: Tanggal-tanggalnya

    Dua pertandingan melawan Finlandia dijadwalkan pada awal Desember. Tim putri Italia akan menjamu Finlandia pada laga kedua (Sabtu, 5 Desember), setelah bertandang ke markas Finlandia pada laga pertama (Selasa, 1 Desember).

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