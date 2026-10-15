Piala Dunia 2027: Italia imbang melawan Belarus, hadapi Finlandia di final play-off

Target pertama tercapai: berkat hasil imbang 1-1 di Franchi dan kemenangan 2-0 atas Belarus pada Jumat lalu di Tbilisi, timnas putri Italia lolos dari putaran pertama play-off. Selanjutnya, Finlandia menjadi rintangan terakhir dalam perjalanan menuju Piala Dunia di Brasil. Italia harus melewatinya untuk meraih tiket ke putaran final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun.





Setelah mendominasi babak pertama dan membuka keunggulan melalui Bonansea pada menit kesembilan, timnas putri Italia kebobolan gol penyeimbang dari Alkhovik pada babak kedua akibat sejumlah kelengahan di lini pertahanan.