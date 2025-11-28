Ngotot Kejar Tampil Di Piala Dunia 2026, Sergio Ramos Mau Tinggalkan Monterrey & Coba 'Caper' Ke Klub-Klub Eropa

Keputusan Ramos untuk meninggalkan Meksiko berasal dari dua faktor utama: preferensi untuk kehidupan keluarga di Eropa dibandingkan Meksiko, dan ambisi yang terus ada untuk bermain lagi bagi tim nasional Spanyol. El Chiringuito menyatakan bahwa Ramos percaya waktu bermain yang konsisten dalam kompetisi level elite Eropa membawanya lebih dekat pada gaya permainan yang disukai oleh pelatih Spanyol Luis de la Fuente, sehingga meningkatkan peluangnya untuk dipanggil kembali.

Meskipun akan berusia 40 tahun pada bulan Maret mendatang, hanya beberapa bulan sebelum Piala Dunia di Amerika Utara, Ramos belum menyerah untuk menambah rekornya dengan 180 caps untuk La Roja. Dia terakhir kali bermain untuk negaranya pada bulan Maret 2021 dan kemudian tidak masuk dalam skuad untuk Euro 2020, Piala Dunia 2022 di Qatar, dan Euro 2024 oleh mantan pelatih Luis Enrique dan pelatih saat ini De la Fuente.

Sebuah laporan dari AS membuat perbandingan dengan Aymeric Laporte, yang meninggalkan Arab Saudi untuk kembali ke Eropa dengan Athletic Club, langkah yang meningkatkan posisinya dengan tim nasional. Ramos berharap jalur serupa akan meyakinkan De la Fuente bahwa dia masih bisa berkontribusi di level internasional tertinggi.