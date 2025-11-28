Getty Images Sport
Ngotot Kejar Tampil Di Piala Dunia 2026, Sergio Ramos Mau Tinggalkan Monterrey & Coba 'Caper' Ke Klub-Klub Eropa
Ramos memprioritaskan keluarga dan ambisi tim nasional
Keputusan Ramos untuk meninggalkan Meksiko berasal dari dua faktor utama: preferensi untuk kehidupan keluarga di Eropa dibandingkan Meksiko, dan ambisi yang terus ada untuk bermain lagi bagi tim nasional Spanyol. El Chiringuito menyatakan bahwa Ramos percaya waktu bermain yang konsisten dalam kompetisi level elite Eropa membawanya lebih dekat pada gaya permainan yang disukai oleh pelatih Spanyol Luis de la Fuente, sehingga meningkatkan peluangnya untuk dipanggil kembali.
Meskipun akan berusia 40 tahun pada bulan Maret mendatang, hanya beberapa bulan sebelum Piala Dunia di Amerika Utara, Ramos belum menyerah untuk menambah rekornya dengan 180 caps untuk La Roja. Dia terakhir kali bermain untuk negaranya pada bulan Maret 2021 dan kemudian tidak masuk dalam skuad untuk Euro 2020, Piala Dunia 2022 di Qatar, dan Euro 2024 oleh mantan pelatih Luis Enrique dan pelatih saat ini De la Fuente.
Sebuah laporan dari AS membuat perbandingan dengan Aymeric Laporte, yang meninggalkan Arab Saudi untuk kembali ke Eropa dengan Athletic Club, langkah yang meningkatkan posisinya dengan tim nasional. Ramos berharap jalur serupa akan meyakinkan De la Fuente bahwa dia masih bisa berkontribusi di level internasional tertinggi.
- Getty Images Sport
Dampak selama masa di Monterrey
Ramos bergabung dengan Monterrey dengan kontrak satu tahun pada 2025 dan telah meninggalkan jejaknya selama waktu singkatnya di Liga MX. Dia tampil di Piala Dunia Antarklub untuk tim Meksiko tersebut, di mana dia menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah turnamen. Waktu yang dihabiskannya di sana juga membuatnya menerima kartu merah ke-30 dalam kariernya yang gemilang, semakin mengukuhkan reputasinya sebagai pesaing tangguh, meskipun terkadang kurang disiplin.
Di luar kontribusinya di lapangan, di mana dia memberikan kestabilan pertahanan untuk salah satu klub terbesar di Meksiko, kehadiran Ramos membawa dampak komersial dan media yang signifikan bagi Monterrey. Namun, dengan kontraknya yang akan berakhir, kepergiannya kini tampaknya tak terhindarkan saat dia mencari tantangan baru yang lebih dekat ke rumah untuk paruh kedua musim ini.
Tujuan potensial di Eropa muncul
Sementara kembali ke La Liga tetap menjadi kemungkinan, sulit membayangkan Ramos bermain untuk klub-klub Spanyol selain dari mantan timnya, Real Madrid dan Sevilla. Akibatnya, beberapa opsi Eropa lainnya dilaporkan sedang dieksplorasi.
Laporan menunjukkan bahwa Roma, Bayer Leverkusen, dan Marseille termasuk di antara klub-klub yang dapat menawarkan jalur kembalinya Ramos ke sepak bola Eropa. Roma saat ini sedang melakukan persaingan mengejutkan di Serie A di bawah Gian Piero Gasperini dan memiliki pertahanan terbaik di liga. Pengalaman dan kepemimpinan Ramos yang luas bisa sangat berharga bagi garis pertahanan mereka yang relatif muda selama perburuan gelar ini.
Sementara itu, Bayer Leverkusen sedang memulihkan diri dari awal kampanye Bundesliga yang buruk. Setelah pergantian manajer, mereka berharap dapat menutup selisih delapan poin dengan pemimpin Bayern Munich. Setelah kehilangan beberapa pemain kunci di musim panas, Ramos dipandang sebagai rekrutmen sementara yang dapat memberikan arahan dan stabilitas.
Di Ligue 1, Marseille menikmati musim yang luar biasa di bawah Roberto De Zerbi, hanya terpaut dua poin di belakang pemimpin Paris Saint-Germain. Mengingat sejarah Ramos dengan PSG, kedatangannya di rival berat mereka akan menambah daya tarik yang signifikan pada perburuan gelar. Pengalamannya dalam situasi tekanan tinggi dapat membantu Marseille mempertahankan pengejaran mereka terhadap gelar liga pertama dalam beberapa tahun.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Sergio Ramos?
Ramos sekarang akan fokus menyelesaikan kepergiannya dari Monterrey saat kontraknya berakhir. Perwakilannya akan berupaya untuk mengamankan kepindahan ke klub Eropa pada jendela transfer Januari mendatang, memastikan dia bermain secara teratur di level tinggi menjelang Piala Dunia 2026. Penampilannya di paruh kedua musim Eropa akan sangat penting dalam menentukan apakah impiannya untuk dipanggil kembali ke timnas bisa menjadi kenyataan.
Iklan