Hasil awal dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 akan ditentukan oleh dua pertandingan terakhir di Grup B. Jika laga antara Swiss dan tuan rumah Kanada akan menentukan siapa yang akan memuncaki grup, pertandingan antara Bosnia dan Herzegovina melawan Qatar di Seattle memberikan kesempatan bagi pemenangnya untuk kembali bersaing dalam perebutan tiket ke babak 16 besar. Keduanya saat ini berada di posisi terbawah dengan masing-masing mengoleksi 1 poin, namun jika salah satu dari keduanya berhasil menang, dalam skenario terburuk pun, salah satu di antara Bosnia dan Qatar dipastikan akan lolos sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik.





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