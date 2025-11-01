Jelang Piala Afrika, Mohamed Salah & Omar Marmoush Harus Bersiap Jadi Pusat Pertikaian 'Klub Vs Negara' Seiring Keduanya Diinginkan Mesir

Mesir menghadapi sesama saingan AFCON Nigeria dalam pertandingan persahabatan di Kairo seminggu sebelum turnamen dimulai pada 21 Desember. Klub diharapkan melepaskan pemain mereka tepat waktu menjelang kompetisi untuk mempersiapkan dengan negara masing-masing sebelum Maroko 2025.

AFCON akan berlangsung hingga 18 Januari 2026, yang berarti tim-tim bisa kehilangan pemain kunci hingga delapan minggu. Turnamen itu sendiri berlangsung selama periode liburan yang sibuk dan dengan ekspansi Liga Champions dan Liga Europa, pemain bisa melewatkan sejumlah pertandingan liga dan kontinental.

Sementara Arsenal dan Chelsea tidak akan terpengaruh oleh turnamen tersebut, baik Liverpool maupun Manchester City diperkirakan akan kehilangan satu pemain kunci dengan Salah dan Marmoush yang akan memimpin tim Mesir saat mereka mengejar gelar AFCON kedelapan yang memecahkan rekor. Namun, kedua tim tersebut tidak siap untuk melepaskan pemain untuk pertandingan persahabatan dengan Nigeria, yang berlangsung sehari setelah Liverpool menjamu Brighton, dan pada hari yang sama City melawan Crystal Palace.