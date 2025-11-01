Jelang Piala Afrika, Mohamed Salah & Omar Marmoush Harus Bersiap Jadi Pusat Pertikaian 'Klub Vs Negara' Seiring Keduanya Diinginkan Mesir
- AFP
Liverpool dan City termasuk yang terdampak oleh AFCON
Mesir menghadapi sesama saingan AFCON Nigeria dalam pertandingan persahabatan di Kairo seminggu sebelum turnamen dimulai pada 21 Desember. Klub diharapkan melepaskan pemain mereka tepat waktu menjelang kompetisi untuk mempersiapkan dengan negara masing-masing sebelum Maroko 2025.
AFCON akan berlangsung hingga 18 Januari 2026, yang berarti tim-tim bisa kehilangan pemain kunci hingga delapan minggu. Turnamen itu sendiri berlangsung selama periode liburan yang sibuk dan dengan ekspansi Liga Champions dan Liga Europa, pemain bisa melewatkan sejumlah pertandingan liga dan kontinental.
Sementara Arsenal dan Chelsea tidak akan terpengaruh oleh turnamen tersebut, baik Liverpool maupun Manchester City diperkirakan akan kehilangan satu pemain kunci dengan Salah dan Marmoush yang akan memimpin tim Mesir saat mereka mengejar gelar AFCON kedelapan yang memecahkan rekor. Namun, kedua tim tersebut tidak siap untuk melepaskan pemain untuk pertandingan persahabatan dengan Nigeria, yang berlangsung sehari setelah Liverpool menjamu Brighton, dan pada hari yang sama City melawan Crystal Palace.
Salah & Marmoush bisa melewatkan setidaknya tujuh pertandingan
Sebaliknya, pertemuan EFL Cup City dengan Brentford pada 16 Desember diperkirakan akan menjadi pertandingan pertama yang akan dilewatkan Marmoush untuk tim Pep Guardiola, dan bisa menjadi yang pertama dari delapan pertandingan yang akan dilewatkan mantan penyerang Eintracht Frankfurt itu. Rekan setim City, Rayan Ait-Nouri, yang mewakili Aljazair, juga kemungkinan akan melewatkan sebagian besar musim ini karena AFCON.
Sementara itu, Liverpool tersingkir dari EFL Cup pada Rabu malam ketika Arne Slot menurunkan XI yang kurang berpengalaman dalam kekalahan 3-0 mereka dari Crystal Palace. Salah adalah salah satu dari sejumlah pemain tim utama yang bahkan tidak masuk dalam skuad pertandingan untuk kekalahan kandang yang mengecewakan tersebut.
Dan The Reds mengharapkan pertandingan pertama yang akan dilewatkan pemain berusia 33 tahun itu adalah perjalanan ke Tottenham pada 20 Desember. Secara total, Salah bisa melewatkan tujuh pertandingan jika Mesir, seperti yang diharapkan beberapa orang, mencapai puncaknya di Maroko.
- AFP
'Kita akan melihat situasinya dan mengambil keputusan'
Bos City Pep Guardiola, sementara itu, tidak khawatir kehilangan Marmoush dan Ait-Nouri untuk jangka waktu yang lama. Marmoush baru saja kembali ke starting XI setelah cedera dalam kemenangan 3-1 atas Swansea di tengah pekan, pertandingan di mana pemain berusia 26 tahun itu mencetak gol.
Ditanya tentang jadwal turnamen, Guardiola berkata: "Kompetisi ini [adalah] untuk negara mereka jadi mereka harus pergi. Selalu saya mencoba menyelesaikan masalah ketika masalah ada di depan saya. Saat ini saya tidak memikirkannya.
"Saya harus menggunakannya untuk Minggu dan Rabu berikutnya dan Minggu berikutnya sebelum jeda internasional. Ketika itu akan terjadi mereka tidak dapat berada di sini dan kami akan melihat situasinya dan mengambil keputusan."
Sunderland diperkirakan akan terkena dampak paling berat oleh AFCON, dan bisa tanpa hingga sembilan pemain untuk turnamen tersebut. Sementara itu, Manchester United akan kehilangan Bryan Mbeumo dan Amad Diallo, yang diharapkan akan dipanggil untuk tugas internasional oleh Kamerun dan Pantai Gading, masing-masing.
Liga Premier menjadi seperti NBA
Guardiola, yang tim City-nya akan menghadapi Bournemouth yang sedang dalam performa tinggi akhir pekan ini, percaya bahwa Liga Premier semakin mirip dengan NBA. Liverpool mengakhiri dominasi City musim lalu, sementara Arsenal sekarang menjadi favorit untuk gelar Liga Premier, mencerminkan NBA yang memiliki juara berbeda dalam enam musim terakhir.
"Saya ingat ketika saya di Munich atau Barcelona, saya selalu mendengar rumor bahwa di Inggris, semua orang bisa mengalahkan semua orang, saya selalu memiliki perasaan itu. Mungkin Liverpool dan kami di masa lalu mengubah dinamika itu karena kami sangat konsisten dalam hal poin dan tiba setiap musim dengan 90, 90, 90 poin, mendekati 100 poin.
"Tapi saya pikir Liga Premier selalu seperti ini, semua tim bisa saling mengalahkan, ini bagus. Pada titik tertentu seperti NBA, tidak ada tim dominan dalam empat atau lima atau enam tahun terakhir, selalu ada satu tim berbeda dan semua orang bisa mengalahkan semua orang. Saya pikir untuk penonton dan untuk pertunjukan Liga Premier itu sangat, sangat bagus."
Iklan