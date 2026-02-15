Wasit Tuai Kontroversi Di Derby D'Italia, Petinggi Juventus: Tak Bisa Diterima!

"Kami tidak bisa bicara soal sepakbola setelah apa yang terjadi hari ini," tegas Chiellini kepada Sky Sport Italia dengan nada tinggi. "Sesuatu yang benar-benar tidak dapat diterima terjadi hari ini, tidak peduli apakah itu menimpa kami atau orang lain. Mulai besok agaknya VAR harus berubah, karena tidak dapat diterima bahwa begitu banyak kesalahan terus terjadi bahkan dalam pertandingan besar seperti ini."

Mantan bek legendaris itu melanjutkan, "Kami sudah mencoba mengatakan sejak awal musim bahwa level wasit tidak memadai, dan sayangnya inilah tontonan yang kami tunjukkan kepada dunia hari ini. Ini terjadi pada banyak tim musim ini, kami harus berubah, kami tidak bisa terus menunda-nunda seperti yang selalu kami lakukan di sepakbola Italia."

Chiellini kemudian menargetkan Gianluca Rocchi secara langsung: "Jika Anda ingin memperjelasnya, sudah jelas bahwa kelompok wasit ini tidak bekerja dengan baik, jadi jika Rocchi terus mengatakan dia akan pergi, maka kita akan lihat sekarang apakah dia benar-benar pergi. Jelas La Penna tidak sanggup memimpin pertandingan ini."

Damien Comolli turut menambahkan pandangan klub dengan emosional: "Jelas, sebagai klub kami merasa hari ini sangat memalukan. Memalukan apa yang terjadi hari ini, dan kami merasakan hal yang kuat sebagai klub mulai dari kepemilikan, penggemar, pemain, hingga pelatih, ini tidak boleh terjadi lagi."

"Ini terjadi lagi dan lagi, lagi dan lagi, malam ini adalah ringkasan dari apa yang telah kami lihat musim ini. Untuk pertandingan seperti ini, dengan seluruh dunia menonton, ini sungguh memalukan," keluh Comolli.

"Sangat sulit menerima ketidakadilan seperti ini, sangat sulit. Kami harus mengatakan sesuatu. Saya tidak berbicara dengan para pemain, saya hanya mengatakan 'kerja bagus', mereka bertarung dengan sangat baik, tetapi saya rasa kita tidak bisa bicara soal sepakbola malam ini. Pelatih sangat frustrasi dan kecewa, ini benar-benar tidak dapat diterima," pungkas Comolli.