Petinggi Chelsea Pertimbangkan Nama Mengejutkan Pengganti Enzo Maresca - Pelatih Inggris Yang Tak Pernah Tangani Klub Premier League!
Maresca pergi: Chelsea membuat perubahan lain di bangku cadangan
Pembicaraan pemecatan telah meningkat di Chelsea setelah akhir yang mengecewakan untuk tahun 2025. Hanya dua kemenangan yang diraih melalui delapan pertandingan di semua kompetisi pada bulan Desember. Salah satunya datang melawan tim League One Cardiff di Carabao Cup, yang berarti hanya ada satu kemenangan - di kandang melawan Everton - yang dinikmati dalam aksi Liga Premier.
Maresca memimpin kemenangan di Conference League dan FIFA Club World Cup musim lalu, bersama dengan kualifikasi untuk Liga Champions, tetapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan orang Italia itu, dengan Chelsea mengonfirmasi pada Hari Tahun Baru bahwa mereka berpisah dengan pelatih kepala mereka segera.
Maresca membuat kesal bos Chelsea dengan komentarnya
Maresca berbicara di depan umum sebelum kemenangan atas Everton dengan mengisyaratkan masalah yang muncul di balik layar. Dia menyebut bahwa dukungan di tingkat dewan tidak seperti yang seharusnya, mengingat semua yang telah dia capai.
TEAMtalk mengklaim bahwa komentar tersebut mengejutkan para pejabat Chelsea dan bahwa pemilik "Todd Boehly dan Behdad Eghbali merasa terkejut dan kesal". Tampaknya telah dijelaskan bahwa mereka "tidak akan menoleransi manajemen mereka sendiri yang dipertanyakan", yang akhirnya mengarah pada keputusan untuk berpisah dengan Maresca setelah kredit yang telah dia bangun selama 18 bulan pertamanya "hampir tidak ada lagi".
Apa yang akan dibawa Rosenior ke Chelsea sebagai manajer?
Juga dilaporkan bahwa ada "keyakinan dalam BlueCo bahwa mereka sudah memiliki seorang manajer di dalam rumah yang mereka percaya bisa siap untuk naik tingkat". Pria itu adalah Rosenior, yang saat ini memimpin di klub saudara Chelsea, Strasbourg.
Mantan bos Derby dan Hull City ini telah membuat kesan baik di Prancis dan memiliki pola pikir yang akan menarik banyak orang baik di dalam maupun di luar lapangan di London barat. Rosenior sebelumnya mengatakan di situs web resmi Liga Premier: “Apa yang saya percayai adalah mengambil risiko, bermain dari belakang, mencoba mendominasi penguasaan bola, mengekspresikan diri dengan bola, dan mampu mengatasi kesalahan. Kami telah membuat beberapa kesalahan di sini yang mengarah pada gol tetapi saya tahu para pemain akan memperbaiki dari kesalahan tersebut.
“Itulah alasan orang-orang tertarik untuk membawa saya ke sini, jadi sangat bagus bahwa mereka mendukung apa yang saya lakukan, dan sejalan dengan apa yang saya percayai. Ini memberi saya kepercayaan diri untuk melanjutkan dan menerapkan ide-ide saya.”
Dia menambahkan tentang menjadi seorang bos: “Manajemen memberi Anda malam tanpa tidur tetapi dengan pengalaman saya belajar menerima bahwa saya tidak selalu dapat mengontrol apakah kita menang atau kalah. Itulah mengapa saya fokus pada proses, mencoba menikmati segala sesuatu yang kita lakukan sepanjang jalan, tanpa melihat terlalu jauh ke depan atau membuat target besar.
“Tuntutan mental, fisik, dan emosional menjadi seorang manajer sangat berbeda. Menang atau kalah, Anda harus menjadi orang yang di akhir pertandingan berdiri di depan grup, memberikan mereka energi yang tepat, dan pesan yang tepat. Dan untuk melakukan itu dengan benar, saya belajar bahwa Anda harus beristirahat dan pulih di waktu yang tepat.
“Saya kecanduan sepak bola, jadi itu tidak mudah dilakukan, tetapi mengelola diri saya dengan lebih baik adalah sesuatu yang terus-menerus saya kerjakan.”
Asisten Rooney menjadi bos Chelsea? Karier kepelatihan Rosenior
Rosenior, yang merupakan asisten dari legenda Manchester United Wayne Rooney di Derby sebelum mengambil alih sendiri, belum pernah bekerja di Premier League sebagai pelatih kepala sebelumnya. Namun, dia pernah bermain di level itu sebagai pemain dengan balutan seragam Fulham, Reading, Hull City, dan Brighton.
Dia memiliki kontrak dengan Strasbourg hingga 2028 - dengan timnya berada di posisi ketujuh di Ligue 1, tepat di luar zona kualifikasi Eropa - tetapi tidak memerlukan banyak usaha bagi Boehly dan kawan-kawan untuk mencapai kesepakatan baru di London bahwa Maresca telah dibebastugaskan.
