Petinggi Chelsea Pertimbangkan Nama Mengejutkan Pengganti Enzo Maresca - Pelatih Inggris Yang Tak Pernah Tangani Klub Premier League!

Juga dilaporkan bahwa ada "keyakinan dalam BlueCo bahwa mereka sudah memiliki seorang manajer di dalam rumah yang mereka percaya bisa siap untuk naik tingkat". Pria itu adalah Rosenior, yang saat ini memimpin di klub saudara Chelsea, Strasbourg.

Mantan bos Derby dan Hull City ini telah membuat kesan baik di Prancis dan memiliki pola pikir yang akan menarik banyak orang baik di dalam maupun di luar lapangan di London barat. Rosenior sebelumnya mengatakan di situs web resmi Liga Premier: “Apa yang saya percayai adalah mengambil risiko, bermain dari belakang, mencoba mendominasi penguasaan bola, mengekspresikan diri dengan bola, dan mampu mengatasi kesalahan. Kami telah membuat beberapa kesalahan di sini yang mengarah pada gol tetapi saya tahu para pemain akan memperbaiki dari kesalahan tersebut.

“Itulah alasan orang-orang tertarik untuk membawa saya ke sini, jadi sangat bagus bahwa mereka mendukung apa yang saya lakukan, dan sejalan dengan apa yang saya percayai. Ini memberi saya kepercayaan diri untuk melanjutkan dan menerapkan ide-ide saya.”

Dia menambahkan tentang menjadi seorang bos: “Manajemen memberi Anda malam tanpa tidur tetapi dengan pengalaman saya belajar menerima bahwa saya tidak selalu dapat mengontrol apakah kita menang atau kalah. Itulah mengapa saya fokus pada proses, mencoba menikmati segala sesuatu yang kita lakukan sepanjang jalan, tanpa melihat terlalu jauh ke depan atau membuat target besar.

“Tuntutan mental, fisik, dan emosional menjadi seorang manajer sangat berbeda. Menang atau kalah, Anda harus menjadi orang yang di akhir pertandingan berdiri di depan grup, memberikan mereka energi yang tepat, dan pesan yang tepat. Dan untuk melakukan itu dengan benar, saya belajar bahwa Anda harus beristirahat dan pulih di waktu yang tepat.

“Saya kecanduan sepak bola, jadi itu tidak mudah dilakukan, tetapi mengelola diri saya dengan lebih baik adalah sesuatu yang terus-menerus saya kerjakan.”