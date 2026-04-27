Petinggi Bayern Munich memberikan kabar terbaru soal kontrak Harry Kane dan menegaskan sikap klub terkait transfer Michael Olise

Meskipun masa depan Kane tampaknya sudah pasti, Bayern juga telah mengeluarkan peringatan tegas agar tidak ada yang mencoba merekrut Olise. Pemain sayap asal Prancis itu sedang dalam performa gemilang, memberikan kontribusi besar bagi upaya Bayern meraih treble musim ini. Meskipun ada minat yang signifikan dari Liga Premier, khususnya dari Liverpool yang sedang mencari-cari di seluruh Eropa untuk mencari pengganti Mohamed Salah, Bayern tidak berniat untuk menjualnya.

Rummenigge sangat tegas dalam penilaiannya terhadap mantan pemain Crystal Palace tersebut, menyatakan tidak ada jumlah uang yang akan menggoda klub untuk melepasnya. "Dia pemain yang luar biasa. Saya juga menghargai betapa dia sangat tertutup dan hampir enggan berurusan dengan media. Itu jarang terjadi saat ini. Dia orang yang hebat, dan di lapangan, dia luar biasa, cara dia bermain sepak bola, hampir seperti sihir. Pada 2009, kami menerima tawaran luar biasa dari Chelsea untuk Franck Ribéry. Saat itu, tawaran itu akan menjadi rekor transfer dunia baru. Saya lalu menemui CFO kami saat itu, Karl Hopfner, dan Uli Hoeneß dengan tawaran tersebut. Kami mendiskusikannya selama dua jam, mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Hari itu, kami membuat keputusan mendasar: bahwa di masa depan, kami tidak akan pernah menjual pemain yang akan kami rindukan di lapangan. Dan aturan tak tertulis ini masih berlaku hingga hari ini. Untuk pemain seperti Olise, tidak ada harga yang akan membuat kami ragu."