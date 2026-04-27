Petinggi Bayern Munich memberikan kabar terbaru soal kontrak Harry Kane dan menegaskan sikap klub terkait transfer Michael Olise
Perkembangan di bawah kepemimpinan Vincent Kompany
Pengaruh Kane di Allianz Arena tidak hanya sebatas catatan gemilangnya dengan 138 gol dalam 141 pertandingan. Rummenigge menyoroti bagaimana penyerang veteran ini telah mengembangkan permainannya di bawah bimbingan manajer Vincent Kompany. Penyerang ini tidak lagi sekadar penyerang nomor sembilan tradisional, melainkan telah menjadi "penyerang yang aktif bergerak" yang sering turun ke posisi lebih dalam untuk menghubungkan serangan. Fleksibilitas taktis ini telah menjadi landasan strategi serangan Bayern. Anggota dewan pengawas Bayern tersebut mencatat bahwa transformasi ini "sangat penting" bagi ritme permainan tim secara keseluruhan.
Pembicaraan kontrak Kane akan segera dimulai
Rummenigge mengungkapkan bahwa klub berencana untuk memulai negosiasi kontrak resmi dengan Kane begitu musim ini berakhir. Pemain berusia 32 tahun itu masih terikat kontrak dengan Bayern hingga 2027. Dalam wawancara dengan t-online, Rummenigge menekankan pentingnya sang striker. "Mendatangkan Harry Kane ke Munich merupakan langkah penting dalam sejarah klub," katanya. "Diketahui bahwa ia memiliki klausul pelepasan. Ia tidak mengaktifkan klausul tersebut dan memberi sinyal bahwa ia pasti akan tetap di Munich. Dan, sesuai kesepakatan, pihak yang bertanggung jawab di bidang operasional akan mengadakan pembicaraan dengannya pada suatu saat setelah musim ini berakhir."
Pandangan mengenai Olise
Meskipun masa depan Kane tampaknya sudah pasti, Bayern juga telah mengeluarkan peringatan tegas agar tidak ada yang mencoba merekrut Olise. Pemain sayap asal Prancis itu sedang dalam performa gemilang, memberikan kontribusi besar bagi upaya Bayern meraih treble musim ini. Meskipun ada minat yang signifikan dari Liga Premier, khususnya dari Liverpool yang sedang mencari-cari di seluruh Eropa untuk mencari pengganti Mohamed Salah, Bayern tidak berniat untuk menjualnya.
Rummenigge sangat tegas dalam penilaiannya terhadap mantan pemain Crystal Palace tersebut, menyatakan tidak ada jumlah uang yang akan menggoda klub untuk melepasnya. "Dia pemain yang luar biasa. Saya juga menghargai betapa dia sangat tertutup dan hampir enggan berurusan dengan media. Itu jarang terjadi saat ini. Dia orang yang hebat, dan di lapangan, dia luar biasa, cara dia bermain sepak bola, hampir seperti sihir. Pada 2009, kami menerima tawaran luar biasa dari Chelsea untuk Franck Ribéry. Saat itu, tawaran itu akan menjadi rekor transfer dunia baru. Saya lalu menemui CFO kami saat itu, Karl Hopfner, dan Uli Hoeneß dengan tawaran tersebut. Kami mendiskusikannya selama dua jam, mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Hari itu, kami membuat keputusan mendasar: bahwa di masa depan, kami tidak akan pernah menjual pemain yang akan kami rindukan di lapangan. Dan aturan tak tertulis ini masih berlaku hingga hari ini. Untuk pemain seperti Olise, tidak ada harga yang akan membuat kami ragu."
Pesan tegas kepada para pesaing di Eropa
Penolakan untuk mempertimbangkan tawaran atas Olise juga disuarakan oleh CEO Bayern, Max Eberl, yang baru-baru ini menepis segala spekulasi bahwa tawaran besar dapat mengubah keputusan klub. Olise, yang terikat kontrak hingga 2029, telah menjadi salah satu talenta paling diminati di Eropa setelah mencetak 19 gol dan 26 assist musim ini. Namun, dengan petinggi Bayern bersatu dalam pendirian mereka, tampaknya klub-klub pesaing di Eropa harus mencari alternatif lain.
Olise dan Kane akan kembali beraksi saat bertandang ke markas PSG untuk leg pertama babak semifinal Liga Champions pada Selasa malam.