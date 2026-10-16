Dalam wawancara yang memicu perdebatan itu, Martinez mengungkapkan rasa frustrasi mendalam terhadap kedalaman skuad. "Kami harus merotasi tim karena punya banyak pertandingan. Bagi saya, kami tidak memiliki skuad terbaik," katanya. "Saya tidak akan diam. Kami perlu lebih ambisius, kami perlu lebih sering bicara tentang menjuarai Liga Champions dan Liga Primer."

Schmeichel mencoba meredakan dampak ucapan itu dengan menjawab, "Namun, kabar baiknya, ini baru Oktober. Masih ada banyak waktu." Martinez langsung menyela: "Ya, tetapi setiap musim kami mengatakan hal yang sama. Jika kita tidak mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan berubah."