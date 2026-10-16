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Peter Schmeichel menjelaskan kebenaran di balik wawancara canggung dengan Lisandro Martinez
Reaksi keras suporter terhadap komentar seusai pertandingan
Berbicara di Overlap, Schmeichel menjelaskan percakapan canggung yang terjadi setelah Manchester United kalah 2-0. Para pendukung tidak senang ketika ia terkesan mengabaikan kritik tajam Martinez terhadap ambisi jajaran direksi.
Martinez baru saja memberikan wawancara yang memicu kehebohan kepada Amazon Prime sebelum diarahkan ke CBS Sports. Schmeichel menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui pernyataan Martinez sebelumnya, sehingga upayanya mengarahkan percakapan ke pandangan yang lebih positif tampak tidak tepat waktu di mata pemirsa.
- Getty Images Sport
Schmeichel menjelaskan kebingungan terkait siaran
Schmeichel menggambarkan situasi kacau di zona wawancara singkat. Ia mengatakan bahwa semula ia dijadwalkan mewawancarai pemain yang sama sekali berbeda. "Wawancara itu selesai, lalu mereka mengarahkannya ke wawancara saya. Jadi, kalau Anda melihat wawancara itu, saya tampak sedikit terkejut. Saat itu saya tidak tahu apa yang telah ia katakan," ujar Schmeichel. "Saya sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang melontarkan kritik setajam itu. Saya tidak tahu bahwa ia mengatakan semua itu, jadi dalam konteks keseluruhan, wawancara saya menjadi sedikit canggung."
Martinez menuntut lebih dari klub
Dalam wawancara yang memicu perdebatan itu, Martinez mengungkapkan rasa frustrasi mendalam terhadap kedalaman skuad. "Kami harus merotasi tim karena punya banyak pertandingan. Bagi saya, kami tidak memiliki skuad terbaik," katanya. "Saya tidak akan diam. Kami perlu lebih ambisius, kami perlu lebih sering bicara tentang menjuarai Liga Champions dan Liga Primer."
Schmeichel mencoba meredakan dampak ucapan itu dengan menjawab, "Namun, kabar baiknya, ini baru Oktober. Masih ada banyak waktu." Martinez langsung menyela: "Ya, tetapi setiap musim kami mengatakan hal yang sama. Jika kita tidak mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan berubah."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Martinez?
Manchester United menjatuhkan denda kepada Martinez atas kritiknya secara terbuka terhadap para petinggi klub. Namun, ia baru-baru ini menyampaikan permintaan maaf di media sosial setelah pembicaraan yang positif dengan pimpinan klub. Martinez tetap dapat dipilih untuk bermain dan diperkirakan masuk skuad saat tim bertandang ke Elland Road untuk menghadapi Leeds pada Minggu.
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