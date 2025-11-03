Getty Images Sport
Peter Crouch Bereaksi Soal Selebrasi Robot Legendarisnya Yang Ditiru Erling Haaland
Haaland tiru Crouch
Setelah kekalahan mengecewakan dari Aston Villa di laga tandang, City bangkit kembali dengan gaya untuk merendahkan Bournemouth yang sedang naik daun saat mereka menghantam Cherries 3-1. Haaland membuka skor di menit ke-17 sebelum menggandakan keunggulan tim sedikit melewati tanda setengah jam. Nico O'Reilly kemudian memastikan kemenangan dengan gol ketiga di menit ke-60. Tyler Adams menemukan satu gol untuk timnya di menit ke-25 tetapi pada akhirnya pasukan Guardiola yang meninggalkan lapangan dengan tiga poin penuh dan mengurangi jarak dengan pemuncak liga Arsenal menjadi enam poin.
Setelah pembukaan golnya di menit ke-17, yang Haaland cetak dengan aksi solo yang brilian, mesin gol itu berlari menuju tepi kanan kotak penalti sebelum melakukan selebrasi 'robot'.
Crouch bereaksi terhadap selebrasi Haaland
Crouch melakukan selebrasi 'robot' untuk pertama kalinya hampir dua dekade lalu setelah mencetak gol untuk Inggris dalam pertandingan persahabatan melawan Hungaria. Dia kemudian mengulangi selebrasi tersebut saat kemenangan atas Jamaika dan kemudian lagi setelah mencetak gol ke-100 di Premier League, saat bermain untuk Stoke City.
Mantan penyerang The Reds itu kemudian membagikan video di media sosial dengan dua emoji tertawa. Dia sebelumnya menulis, bereaksi terhadap selebrasi Haaland: "Saya berjalan agar mereka bisa berlari."
Bagaimana reaksi Haaland terhadap gol-golnya?
Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, Haaland berkata: "Kemenangan penting. Ini bagus untuk bangkit kembali setelah kalah dalam pertandingan tandang yang buruk. Ini menyenangkan. Saya mencoba berkontribusi untuk tim dengan melakukan pekerjaan saya. Ini bagus untuk menang. Sekarang ada dua pertandingan penting lagi yang akan datang, jadi tetap fokus. Saya tidak mencetak gol pada pertandingan terakhir. Saya mencoba membantu tim untuk menang. Itu adalah tujuan saya dan bahkan dengan mencetak gol atau membantu memenangkan duel tidak masalah. Saya ingin membantu tim menjadi lebih baik, itu tugas saya."
Kapten Bournemouth David Brooks sangat kagum dengan bintang City tersebut saat dia mengatakan kepada Sky Sports: "Kami berusaha menekan tetapi Manchester City sangat nyaman dengan bola. Di babak pertama kami menciptakan banyak peluang untuk diri kami sendiri melalui tekanan. Tapi pria besar di atas mereka - Haaland - selalu akan menjadi ancaman. Hampir tidak mungkin [mempersiapkan diri menghadapi Haaland]. Dia setinggi 6 kaki 5 inci, kuat, ancaman besar ketika bola jatuh padanya. Dia memanfaatkan peluangnya dengan baik. "Ini selalu akan menjadi pertandingan yang sulit melawan Manchester City. Mungkin ini minggu paling sulit untuk bersiap-siap. Kami tahu kami harus datang ke sini dan menjadi versi terbaik dari diri kami. Beberapa detail kecil merugikan kami hari ini."
Haaland telah mencapai level Messi dan Ronaldo, kata Pep
Menanggapi penampilan gemilang lainnya dari Haaland, bos City Guardiola berkata: "Apakah Anda telah melihat angka-angka dari orang itu? Tentu saja, dia telah [mencapai level mereka]. Angka-angka dari Cristiano dan Messi telah ada selama 15 tahun, Messi masih mencetak dua, tiga gol setiap pertandingan dan Cristiano di Arab Saudi, sama saja. Ini adalah level itu. Gol pertama, cara dia menendang bola, turun ke rumput berkata 'Saya akan mencetak ini'. Saya sudah sering bilang, dia sangat bisa dilatih dan saya kadang keras terhadapnya. Saya selalu mencoba untuk berpikir terbuka dengannya dan ada pemain yang berkata 'apa yang Anda bicarakan?' Dia benar-benar rendah hati; dia ingin melakukannya dan dia hidup untuk gol-gol itu. Tanpanya akan sulit sejujurnya."
Mandi es dengan trofi POTM!
Setelah memenangkan Trofi Pemain Terbaik Pertandingan melawan Cherries, Haaland menemukan cara unik untuk menghargai penghargaan tersebut saat ia memposting video di media sosial beberapa jam setelah pertandingan. Dalam klip tersebut, Haaland terlihat memegang penghargaan dan kemudian mengatakan: "Untuk tujuan motivasi saja." Dia juga mengungkapkan bahwa suhu di luar "delapan derajat" sebelum menuju kolam rendam yang dipenuhi air es.
Haaland selanjutnya akan menghadapi mantan klubnya Dortmund di Liga Champions pada hari Rabu, sebelum bertemu juara Liverpool untuk pertandingan besar Liga Premier pada 9 November.
