Peter Crouch Bereaksi Soal Selebrasi Robot Legendarisnya Yang Ditiru Erling Haaland

Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, Haaland berkata: "Kemenangan penting. Ini bagus untuk bangkit kembali setelah kalah dalam pertandingan tandang yang buruk. Ini menyenangkan. Saya mencoba berkontribusi untuk tim dengan melakukan pekerjaan saya. Ini bagus untuk menang. Sekarang ada dua pertandingan penting lagi yang akan datang, jadi tetap fokus. Saya tidak mencetak gol pada pertandingan terakhir. Saya mencoba membantu tim untuk menang. Itu adalah tujuan saya dan bahkan dengan mencetak gol atau membantu memenangkan duel tidak masalah. Saya ingin membantu tim menjadi lebih baik, itu tugas saya."

Kapten Bournemouth David Brooks sangat kagum dengan bintang City tersebut saat dia mengatakan kepada Sky Sports: "Kami berusaha menekan tetapi Manchester City sangat nyaman dengan bola. Di babak pertama kami menciptakan banyak peluang untuk diri kami sendiri melalui tekanan. Tapi pria besar di atas mereka - Haaland - selalu akan menjadi ancaman. Hampir tidak mungkin [mempersiapkan diri menghadapi Haaland]. Dia setinggi 6 kaki 5 inci, kuat, ancaman besar ketika bola jatuh padanya. Dia memanfaatkan peluangnya dengan baik. "Ini selalu akan menjadi pertandingan yang sulit melawan Manchester City. Mungkin ini minggu paling sulit untuk bersiap-siap. Kami tahu kami harus datang ke sini dan menjadi versi terbaik dari diri kami. Beberapa detail kecil merugikan kami hari ini."