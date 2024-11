Makassar & Pekanbaru Rampung, Ini 20 Tim Grand Finale Meet The World With SKF Road To Gothia Cup 2025

Dengan tuntasnya Babak Regional Makassar dan Pekanbaru, berarti lengkap 20 tim yang memastikan lolos ke Grand Finale.

Oleh

Perhelatan Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025 telah menyelesaikan Babak Regional Makassar dan Pekanbaru pada 15-17 November 2024. Artinya, rampung sudah gelaran babak regional di enam kota, dan 20 tim sudah melaju ke babak Grand Finale di Jakarta.

Ada empat tim terbaik dari Makassar dan Pekanbaru yang sudah memastikan lolos ke Babak Grand Finale Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025. Pertandingan di Makassar berlangsung di Lapangan Yon Armed, sedangkan di Pekanbaru berlangsung di Lapangan PTPN IV Regional III.