Sky melaporkan bahwa pemain tim nasional Prancis tersebut saat ini tidak berencana untuk hengkang dari klub juara Bundesliga terbanyak sepanjang sejarah.
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Pesannya sangat jelas! Inilah yang konon dikatakan oleh penasihat Michael Olise kepada para petinggi FC Bayern
Hal ini juga telah disampaikan oleh agen Olise kepada pihak berwenang di Bayern. Secara harfiah, agen tersebut dikatakan telah berkata: "Jangan khawatir, kami akan tetap di sini." Dengan demikian, baik pemain maupun agennya tidak pernah menyampaikan keinginan untuk pindah dari Bayern dengan tujuan bergabung ke Real Madrid.
Hal ini bertentangan dengan laporan dari portal Prancis Footmercato, yang pada hari Rabu menulis bahwa Olise telah memutuskan untuk meninggalkan Bayern pada musim baru dan tujuan yang diinginkannya adalah Madrid.
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Akan meninggalkan FC Bayern? Kontrak Michael Olise berlaku hingga 2029
Pemain berusia 24 tahun ini masih terikat kontrak dengan FC Bayern hingga tahun 2029. Menurut Sky, tujuan jelas para petinggi FCB tetaplah untuk memperpanjang kontraknya lebih awal. Gaji Olise kabarnya akan dinaikkan secara signifikan sehingga ia akan naik ke jajaran tiga pemain dengan gaji tertinggi di klub, bersama Jamal Musiala dan Harry Kane.
Olise baru saja menjalani musim yang luar biasa di Munich. Ia mencetak 53 poin dalam 52 pertandingan dan menjadi salah satu pemain terbaik di Eropa. Hal ini memicu ketertarikan, dan terutama rumor mengenai minat Real Madrid telah beredar di media selama berminggu-minggu. Di sana, ia dianggap sebagai target transfer utama Presiden Florentino Perez, meskipun Los Blancos sendiri secara terbuka membantah ketertarikan mereka terhadap pemain asal Prancis tersebut: “Menanggapi laporan di berbagai media mengenai dugaan ketertarikan klub kami terhadap pemain Bayern München, Michael Olise, Real Madrid CF ingin mengklarifikasi bahwa klub ini tidak pernah melakukan kontak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pemain yang dimaksud, perwakilannya, atau siapa pun dari lingkarannya.”
Olise sendiri belum memberikan komentar mengenai spekulasi seputar masa depannya. Saat ini, ia masih bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia. Namun, Olise dan rekan-rekannya tidak lagi bisa mencapai target besar untuk merebut gelar juara: Kekalahan di semifinal melawan Spanyol (0:2) membuat mereka gagal melaju ke final. Sebagai gantinya, tim tricolor harus bertanding melawan Inggris pada Sabtu malam dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.
Tahapan karier Michael Olis:
Klub Periode FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 - sekarang
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