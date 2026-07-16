Pemain berusia 24 tahun ini masih terikat kontrak dengan FC Bayern hingga tahun 2029. Menurut Sky, tujuan jelas para petinggi FCB tetaplah untuk memperpanjang kontraknya lebih awal. Gaji Olise kabarnya akan dinaikkan secara signifikan sehingga ia akan naik ke jajaran tiga pemain dengan gaji tertinggi di klub, bersama Jamal Musiala dan Harry Kane.

Olise baru saja menjalani musim yang luar biasa di Munich. Ia mencetak 53 poin dalam 52 pertandingan dan menjadi salah satu pemain terbaik di Eropa. Hal ini memicu ketertarikan, dan terutama rumor mengenai minat Real Madrid telah beredar di media selama berminggu-minggu. Di sana, ia dianggap sebagai target transfer utama Presiden Florentino Perez, meskipun Los Blancos sendiri secara terbuka membantah ketertarikan mereka terhadap pemain asal Prancis tersebut: “Menanggapi laporan di berbagai media mengenai dugaan ketertarikan klub kami terhadap pemain Bayern München, Michael Olise, Real Madrid CF ingin mengklarifikasi bahwa klub ini tidak pernah melakukan kontak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pemain yang dimaksud, perwakilannya, atau siapa pun dari lingkarannya.”

Olise sendiri belum memberikan komentar mengenai spekulasi seputar masa depannya. Saat ini, ia masih bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia. Namun, Olise dan rekan-rekannya tidak lagi bisa mencapai target besar untuk merebut gelar juara: Kekalahan di semifinal melawan Spanyol (0:2) membuat mereka gagal melaju ke final. Sebagai gantinya, tim tricolor harus bertanding melawan Inggris pada Sabtu malam dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.