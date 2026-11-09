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FC Bayern München v 1. FC Magdeburg - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport
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Pesan aneh untuk Neuer: Seibari tersandung dalam ujian bahasa Jerman

Bayern Munich vs FC Koeln
Bayern Munich
FC Koeln
Bundesliga
I. Saibari
M. Neuer
Jerman
Maroko

Suporter Bayern bertanya-tanya, bintang Maroko memberi jawaban

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FCB

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20 Nov 2026

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KOE

Di saat masalah cedera kian bertambah di dalam tubuh Bayern Munich, salah satu pemain tim mencuri perhatian dengan komentar yang tidak biasa pada sebuah pesan yang diunggah rekan setimnya yang cedera, hingga ia pun menjadi sorotan para suporter karena upayanya mengungkapkan solidaritas dalam bahasa Jerman.

Manuel Neuer, penjaga gawang Bayern Munich, telah bergabung ke dalam daftar pemain yang cedera di tim pada pekan lalu, setelah ia mengalami cedera dalam laga menghadapi Mainz yang berakhir dengan kemenangan klub Bavaria tersebut (2-1).

Kiper Jerman itu mengalami robekan pada salah satu tendon kaki kanannya, dan diperkirakan akan absen hingga akhir tahun ini, sesuatu yang kian menambah masalah bagi Aaron Danks, pelatih yang menangani tim dalam ketiadaan Vincent Kompany.

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  • Reaksi luas terhadap komentar Sibari

    Meski jumlah pemain yang absen terus bertambah, kekompakan para pemain Bayern tampak jelas dalam interaksi mereka dengan unggahan Neuer melalui akunnya di "Instagram", ketika sang kapten tim mengunggah foto dirinya yang dibantu dua tongkat ketiak, dan ia menerima banjir pesan dukungan serta doa kesembuhan, di antaranya komentar dari rekan-rekannya saat ini maupun yang terdahulu.

    Di antara mereka yang memberikan komentar adalah bintang Maroko Ismael Saibari, yang bergabung dengan klub Jerman itu pada musim panas lalu, dan masih berada di awal perjalanannya dalam mempelajari bahasa Jerman.

    Menurut situs TZ Jerman, Saibari mencoba mengungkapkan rasa solidaritasnya dengan Neuer dalam bahasa Jerman, sehingga ia menulis kalimat "Gute Besserung wir sein samen".

    Sejumlah pengikut mempertanyakan apa makna yang ingin disampaikan Saibari, sementara salah seorang suporter menyarankannya untuk menggunakan Google sebelum menulis komentar dalam bahasa Jerman.

    Pemain Maroko berusia 25 tahun itu menanggapi saran tersebut dengan berkata: "Aku mencoba menulis tanpa menggunakan Google, tapi aku pasti akan bisa melakukannya. Terima kasih atas koreksinya".

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  • Penjelasan pesan Zaïri untuk Neuer

    Menurut situs Jerman yang sama, tampaknya Sibari ingin menuliskan kalimat "Semoga lekas sembuh.. kami bersamamu", namun ia tidak sepenuhnya berhasil merangkainya, karena ia menulisnya dengan susunan bahasa yang kurang tepat. Meski begitu, upayanya tetap mendapat simpati para penggemar, yang pada gilirannya turut mendoakan kesembuhan baginya juga.

    Sibari sendiri menderita cedera yang dialaminya saat melawan Borussia Dortmund, yakni robekan pada ligamen pergelangan kaki, dan ia diperkirakan akan absen selama beberapa pekan, sama seperti Neuer.

    Kiper Jerman itu sebelumnya mengomentari cederanya dalam unggahannya dengan berkata: "Cedera tidak pernah datang di waktu yang tepat, tetapi itu adalah bagian dari permainan", sebelum ia berterima kasih kepada para pengikutnya atas "kata-kata yang menyemangati".

    Neuer menegaskan bahwa ia tidak berpikir untuk menyerah, seraya menambahkan: "Aku pernah mengalami hal ini sebelumnya, dan aku akan melewatinya lagi kali ini. Mulai sekarang, fokusku sepenuhnya akan tertuju pada pemulihan".

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