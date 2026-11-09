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Di saat masalah cedera kian bertambah di dalam tubuh Bayern Munich, salah satu pemain tim mencuri perhatian dengan komentar yang tidak biasa pada sebuah pesan yang diunggah rekan setimnya yang cedera, hingga ia pun menjadi sorotan para suporter karena upayanya mengungkapkan solidaritas dalam bahasa Jerman.

Manuel Neuer, penjaga gawang Bayern Munich, telah bergabung ke dalam daftar pemain yang cedera di tim pada pekan lalu, setelah ia mengalami cedera dalam laga menghadapi Mainz yang berakhir dengan kemenangan klub Bavaria tersebut (2-1).

Kiper Jerman itu mengalami robekan pada salah satu tendon kaki kanannya, dan diperkirakan akan absen hingga akhir tahun ini, sesuatu yang kian menambah masalah bagi Aaron Danks, pelatih yang menangani tim dalam ketiadaan Vincent Kompany.

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