Perugia saat ini menempati posisi kedelapan Grup B Serie C dengan 13 poin, terpaut sangat jauh dari pemuncak klasemen Spezia (25), tetapi tetap berada di zona playoff. Manajemen berharap performa tim meningkat seiring berjalannya pekan, sembari menunggu bursa transfer paruh musim. "Bursa transfer Januari akan penting", kata Gaucci pada Agustus. "Jika kami berada di papan atas, kami sudah sepakat dengan para pemegang saham untuk kembali mengeluarkan dana guna memberi dorongan tambahan. Kami harus kembali bermimpi." Gaucci juga telah menyuntikkan 800 ribu euro ke kas klub untuk mengamankan neraca keuangan dan menjamin stabilitas ekonomi serta finansial klub. Ke depan, mereka akan berupaya memperluas proyek tersebut dengan mendirikan akademi internasional dan membangun lapangan beratap. Perugia kembali menengok masa lalu demi memimpikan masa depan gemilang bersama keluarga Gaucci. Kontroversi dan aksi-aksi heboh dalam konferensi pers pun hampir pasti akan kembali muncul.