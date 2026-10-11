8 menit bersama Real Madrid, dan 7 menit bersama timnas Portugal.. itulah total waktu yang dimainkan Bernardo Silva sejak 12 September lalu.

Sejak tanggal tersebut, Los Blancos dan timnas Portugal telah menjalani total 7 pertandingan, dan kontribusi gelandang ini di dalamnya nyaris tidak berarti, bahkan tidak ada sama sekali pada beberapa kesempatan.

Dalam laporannya, surat kabar Sport menyebutkan bahwa hilangnya Bernardo Silva dari panggung dengan cara seperti ini sama mengejutkannya dengan misteri yang ditimbulkannya.

Bernardo Silva memulai musim ini sebagai pemain penting dalam perhitungan pelatih Jose Mourinho, yang memberinya peran sebagai pemain serbaguna di dalam lapangan, sekaligus menugaskannya untuk menghadirkan kelancaran dan kecepatan dalam sirkulasi bola.

Poin ini bukanlah hal yang remeh, sebab kehadirannya tampak mampu mengatasi sebagian dari kekurangan besar yang dialami Real Madrid selama beberapa musim.