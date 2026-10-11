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Perubahan mengejutkan: bintang Real Madrid jadi "teka-teki misterius" di Bernabeu

FEATURES
LaLiga
Real Madrid
J. Mourinho
B. Silva
Spanyol

Keadaan berbalik 180 derajat: bintang Real Madrid di luar rencana

8 menit bersama Real Madrid, dan 7 menit bersama timnas Portugal.. itulah total waktu yang dimainkan Bernardo Silva sejak 12 September lalu.

Sejak tanggal tersebut, Los Blancos dan timnas Portugal telah menjalani total 7 pertandingan, dan kontribusi gelandang ini di dalamnya nyaris tidak berarti, bahkan tidak ada sama sekali pada beberapa kesempatan.

Dalam laporannya, surat kabar Sport menyebutkan bahwa hilangnya Bernardo Silva dari panggung dengan cara seperti ini sama mengejutkannya dengan misteri yang ditimbulkannya.

Bernardo Silva memulai musim ini sebagai pemain penting dalam perhitungan pelatih Jose Mourinho, yang memberinya peran sebagai pemain serbaguna di dalam lapangan, sekaligus menugaskannya untuk menghadirkan kelancaran dan kecepatan dalam sirkulasi bola.

Poin ini bukanlah hal yang remeh, sebab kehadirannya tampak mampu mengatasi sebagian dari kekurangan besar yang dialami Real Madrid selama beberapa musim.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho mengkritik kondisi fisik Bernardo Silva dengan gaya sarkastis

    Semua indikasi sebelumnya menunjukkan bahwa peran pemain Portugal itu akan menjadi sentral dalam skuat Real Madrid sepanjang musim, dan bahwa ia akan menjadi salah satu transfer terpenting yang dilakukan klub selama bursa transfer musim panas. Namun setelah hanya dua bulan kompetisi, Bernardo Silva tampaknya telah hilang dari perhitungan Mourinho.

    Sang pelatih mengambil keputusan untuk mengandalkan dua gelandang bertahan yang memiliki kekuatan fisik dan kemampuan bergerak tanpa henti, yakni Fede Valverde dan Aurelien Tchouameni. Sementara itu, penampilan bagus yang ditunjukkan Arda Guler, ditambah banyaknya pemain yang mampu mengisi posisi-posisi menyerang di belakang penyerang, sangat membatasi peluang Bernardo Silva untuk bermain di posisi yang lebih ke depan.

    Pada musim panas lalu, Mourinho mengkritik kondisi fisik pemain Portugal tersebut dengan gaya sarkastis, dengan mengatakan: "Dia pemain yang sangat penting bagi kami, tetapi si malang ini adalah satu lagi dari mereka yang suka tidak melakukan apa pun selama masa liburan. Tidak melakukan apa pun di waktu luangnya terasa menguntungkan baginya, dan karena itu dia kembali dengan kondisi fisik yang menurun, dan dia harus memperbaikinya."

    Sang pelatih melontarkan pernyataan tersebut pada awal Agustus, dan sudah dua bulan berlalu sejak saat itu, namun misteri yang mengelilingi Bernardo Silva terus bertambah secara signifikan.

    Selain itu, sedikitnya penampilannya bersama timnas Portugal mendorong keyakinan bahwa kondisi fisiknya adalah penyebab utama di balik menjauhnya dia dari lapangan, tetapi hal ini tetap mengundang keheranan ketika menyangkut pemain sekaliber mantan bintang Manchester City tersebut.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Bernardo Silva bermain 282 menit bersama Real Madrid

    Sejak debut profesionalnya bersama Monaco pada 2014, Bernardo Silva selalu tampil antara 44 hingga 58 pertandingan di setiap musimnya, selain hampir selalu turun sebagai pemain inti di seluruh laga.

    Ia merupakan pemain yang biasa melewati angka 3.000 menit bermain di setiap musim, bahkan pada beberapa musim mencapai 4.000 menit. Namun hingga kini bersama Real Madrid, ia baru bermain selama 282 menit, dan sebagian besar di antaranya terjadi pada awal musim ini.

    Semua itu terjadi di saat Real Madrid justru membutuhkan pemain dengan visi yang lebih baik dalam mengolah bola, serta selalu bergerak dan meminta bola dari rekan-rekannya.

    Dengan demikian, tanda tanya di sekitar Bernardo Silva masih berlanjut, dan bulan-bulan mendatang akan menentukan sejauh mana keberhasilan Real Madrid dalam menilai transfer yang mereka lakukan untuk mendatangkannya.

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