Transfer Rodri, bintang Manchester City, ke Barcelona telah memasuki fase krusial, tetapi informasi terbaru yang datang dari Inggris membawa perubahan penting dalam negosiasi yang tadinya diyakini hampir mencapai kata sepakat.

Manchester City masih menolak tawaran yang diajukan oleh Barcelona, karena menilai bahwa nominal yang ditawarkan belum mencapai tuntutan finansial mereka, hal yang bisa membuat negosiasi berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Barcelona menyadari bahwa mereka harus melakukan upaya terakhir untuk meyakinkan klub Inggris tersebut, sementara Rodri masih berpegang pada keinginannya untuk menjajaki kemungkinan kembali ke Liga Spanyol.

Surat kabar Sport memberitakan, mengutip jaringan Sky Sports, bahwa Rodri tidak bersedia memutus hubungannya dengan Manchester City demi mempercepat proses transfer.

Menurut informasi Sky Sports, Rodri telah memberi tahu Manchester City bahwa jika Barcelona tidak membayar nominal yang diminta klub Inggris tersebut, ia tidak akan memaksa untuk pergi dan akan menuntaskan sisa 12 bulan kontraknya.

Informasi ini merupakan perubahan penting, karena memperlihatkan Rodri dalam posisi yang lebih tenang dibandingkan yang tampak selama beberapa jam terakhir.