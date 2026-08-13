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Rodri Manchester City 2025-26Getty

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Perubahan drastis: Rodri mengejutkan Barcelona demi City

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Barcelona
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Perkembangan menarik dalam transfer Rodri: apa yang dilakukan Barcelona?

Transfer Rodri, bintang Manchester City, ke Barcelona telah memasuki fase krusial, tetapi informasi terbaru yang datang dari Inggris membawa perubahan penting dalam negosiasi yang tadinya diyakini hampir mencapai kata sepakat. 

Manchester City masih menolak tawaran yang diajukan oleh Barcelona, karena menilai bahwa nominal yang ditawarkan belum mencapai tuntutan finansial mereka, hal yang bisa membuat negosiasi berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Barcelona menyadari bahwa mereka harus melakukan upaya terakhir untuk meyakinkan klub Inggris tersebut, sementara Rodri masih berpegang pada keinginannya untuk menjajaki kemungkinan kembali ke Liga Spanyol.

Surat kabar Sport memberitakan, mengutip jaringan Sky Sports, bahwa Rodri tidak bersedia memutus hubungannya dengan Manchester City demi mempercepat proses transfer.

Menurut informasi Sky Sports, Rodri telah memberi tahu Manchester City bahwa jika Barcelona tidak membayar nominal yang diminta klub Inggris tersebut, ia tidak akan memaksa untuk pergi dan akan menuntaskan sisa 12 bulan kontraknya.

Informasi ini merupakan perubahan penting, karena memperlihatkan Rodri dalam posisi yang lebih tenang dibandingkan yang tampak selama beberapa jam terakhir. 

  • RodriGetty Images

    Rodri Menolak Beri Tekanan pada Manchester City

    Gelandang tersebut ingin menjajaki kemungkinan meninggalkan Manchester City dan kembali bermain di Liga Spanyol, namun ia memahami bahwa kepergiannya harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh klubnya saat ini.

    Sang pemain tetap menjaga hubungan yang dilandasi rasa saling menghormati dengan Manchester City, dan ia sepenuhnya menerima bahwa jika tidak tercapai kesepakatan finansial, ia harus bertahan satu musim lagi di Inggris.

    Dalam kondisi tersebut, komitmennya tidak akan berubah, dan ia akan terus memberikan yang terbaik bersama tim yang diasuh oleh pelatih Enzo Maresca.

    Dengan demikian, sikap Rodri jelas, ia ingin mendapatkan kesempatan pindah ke Barcelona, tetapi ia tidak akan memaksa klub Inggris tersebut untuk mengizinkannya pergi, jika kedua klub tidak mencapai kesepakatan.

    Sky juga mengungkap bahwa Manchester City menolak tawaran baru dari Barcelona untuk Rodri. 

    Tawaran kedua yang diajukan oleh klub Katalan itu mencapai sekitar 65 juta euro, setelah klub Inggris tersebut sebelumnya telah menolak tawaran awal senilai hampir 45 juta euro.

    Meski demikian, jaringan tersebut juga menjelaskan bahwa jika Barcelona menaikkan tawarannya sebesar 5 juta euro tambahan, klub Inggris itu bisa saja mengubah sikapnya, dan kedua pihak dapat mencapai kesepakatan.

    Terlepas dari informasi Sky, Barcelona masih memandang transfer ini dengan optimisme, dan klub Katalan itu menilai bahwa perbedaan finansial masih ada, tetapi mereka meyakini bahwa jaraknya telah menyusut cukup jauh untuk memercayai bahwa kesepakatan bisa tercapai.

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