Perubahan besar di Marseille! Medhi Benatia tetap bertahan meskipun telah mengumumkan pengunduran diri, karena pemilik klub mengonfirmasi bahwa mantan bek tersebut akan memilih pengganti Roberto De Zerbi

Pemain asal Maroko tersebut awalnya mengumumkan melalui media sosial pada Minggu bahwa ia akan mundur dari jabatannya sebagai penasihat olahraga setelah pelatih Roberto De Zerbi mundur secara sepakat. Namun, setelah kunjungan penting pemilik klub asal Amerika, McCourt, ke kota tersebut pada Selasa ini, situasi telah berubah secara drastis. Benatia kini akan mengambil peran yang jauh lebih luas, di mana ia akan mengawasi seluruh departemen sepak bola klub selama fase transisi kritis bagi raksasa Ligue 1 ini.

Intervensi McCourt secara efektif telah mempromosikan Benatia ke posisi olahraga paling berkuasa di klub untuk saat ini. Keputusan ini diambil saat para penggemar menuntut stabilitas setelah serangkaian hasil yang buruk. Dengan arah olahraga kini sepenuhnya di tangannya, prioritas utama Benatia adalah menemukan kandidat yang tepat untuk memimpin tim dari bangku cadangan, setelah periode ketidakstabilan yang signifikan di area teknis.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa, pemilik klub secara jelas mengumumkan hierarki baru, menegaskan bahwa Benatia kini akan memimpin 'semua aktivitas olahraga' dan menjadi figur utama dalam pemilihan pelatih kepala masa depan. Langkah ini menempatkan semua keputusan sepak bola di bawah mantan bek tengah tersebut, yang sebelumnya bekerja bersama presiden klub dalam urusan perekrutan dan strategi.