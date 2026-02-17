AFP
Perubahan besar di Marseille! Medhi Benatia tetap bertahan meskipun telah mengumumkan pengunduran diri, karena pemilik klub mengonfirmasi bahwa mantan bek tersebut akan memilih pengganti Roberto De Zerbi
Pemain asal Maroko tersebut awalnya mengumumkan melalui media sosial pada Minggu bahwa ia akan mundur dari jabatannya sebagai penasihat olahraga setelah pelatih Roberto De Zerbi mundur secara sepakat. Namun, setelah kunjungan penting pemilik klub asal Amerika, McCourt, ke kota tersebut pada Selasa ini, situasi telah berubah secara drastis. Benatia kini akan mengambil peran yang jauh lebih luas, di mana ia akan mengawasi seluruh departemen sepak bola klub selama fase transisi kritis bagi raksasa Ligue 1 ini.
Intervensi McCourt secara efektif telah mempromosikan Benatia ke posisi olahraga paling berkuasa di klub untuk saat ini. Keputusan ini diambil saat para penggemar menuntut stabilitas setelah serangkaian hasil yang buruk. Dengan arah olahraga kini sepenuhnya di tangannya, prioritas utama Benatia adalah menemukan kandidat yang tepat untuk memimpin tim dari bangku cadangan, setelah periode ketidakstabilan yang signifikan di area teknis.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa, pemilik klub secara jelas mengumumkan hierarki baru, menegaskan bahwa Benatia kini akan memimpin 'semua aktivitas olahraga' dan menjadi figur utama dalam pemilihan pelatih kepala masa depan. Langkah ini menempatkan semua keputusan sepak bola di bawah mantan bek tengah tersebut, yang sebelumnya bekerja bersama presiden klub dalam urusan perekrutan dan strategi.
Longoria kehilangan pegangannya.
Dampak dari restrukturisasi ini menempatkan Presiden Pablo Longoria dalam posisi yang semakin rapuh. Dulu sebagai arsitek tak terbantahkan dari proyek Marseille, pengaruh sang Spanyol telah berkurang secara signifikan. Setelah masa jabatan yang ditandai dengan tingkat pergantian pemain yang tinggi dan kegagalan di lapangan, termasuk kekalahan memalukan 5-0 dari rival Paris Saint-Germain, Longoria kini dijauhkan dari operasional sepak bola sehari-hari yang dulu menjadi ciri khas kepemimpinannya.
Pernyataan resmi dari klub menyarankan adanya pergeseran strategis bagi Longoria. Pernyataan McCourt menjelaskan: "Peran Pablo Longoria seharusnya berkembang menuju tanggung jawab institusionalnya, guna mempertahankan representasi Olympique de Marseille di badan-badan Prancis dan terutama Eropa."
McCourt bertanggung jawab.
Dengan Marseille yang masih terguncang akibat kepergian mendadak De Zerbi dan kegagalan lolos ke Liga Champions, McCourt merasa terpaksa bertindak. Pemilik klub miliarder ini jarang melakukan intervensi langsung, namun skala krisis saat ini memaksa kehadirannya secara pribadi di selatan Prancis. Ia menantang jajaran kepemimpinan yang tersisa untuk segera menemukan solusi atas kekosongan posisi pelatih di pinggir lapangan.
Berbicara langsung kepada basis pendukung, McCourt memberikan kejelasan tentang peta jalan klub dalam waktu dekat. "Sebagai pemilik klub, saya akan datang ke Marseille dan sekali lagi mengambil tanggung jawab saya agar klub tetap fokus pada tujuannya," ujarnya. "Di bawah pengawasan Medhi Benatia, penunjukan pelatih baru akan diumumkan segera. Ambisi saya untuk klub tetap utuh. Mari kita bersatu demi OM."
Keputusan yang menentukan musim
Tekanan kini sepenuhnya tertuju pada Benatia untuk membuktikan kepercayaan McCourt. Dengan menariknya kembali dari ambang pengunduran diri, pemilik klub telah mengikat masa depan klub yang segera dengan visi Benatia. Pencarian pengganti De Zerbi akan menjadi ujian pertama dari dinamika kekuasaan baru ini, saat Marseille berusaha menyelamatkan apa yang tersisa dari musim yang awalnya menjanjikan banyak hal namun hingga kini hanya membawa kekecewaan.
Para penggemar tetap skeptis terhadap perombakan terus-menerus di balik layar, namun kejelasan mandat baru Benatia menawarkan secercah harapan. Saat klub beralih ke babak baru, pergeseran institusional ini menandai akhir era kendali penuh Longoria. Semua mata kini tertuju pada siapa yang akan dipilih Benatia sebagai orang yang tepat untuk memimpin tim utama kembali ke level yang diharapkan oleh para penggemar Marseille yang menuntut.
