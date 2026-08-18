Bisa jadi sudah tiba waktunya untuk perubahan kepemilikan baru di Chelsea. Todd Boehly dan Mark Walter, dua sosok utama dari kepemilikan Amerika atas klub London tersebut, dikabarkan tengah mempertimbangkan kemungkinan menjual saham mereka kepada Clearlake Capital, pemegang saham mayoritas The Blues. Hal itu dilaporkan oleh L'Equipe.





Boehly, presiden klub, dan Walter, anggota dewan direksi, masing-masing memegang sekitar 13 persen saham, persentase yang sama dengan yang dimiliki oleh pemodal Swiss Hansjörg Wyss. Sementara itu, Clearlake Capital menguasai 62 persen saham Chelsea.





Hubungan antara Boehly dan Clearlake disebut terus memburuk secara bertahap. Pengusaha Amerika itu memang disebut sebagai salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas performa mengecewakan tim, meski investasi besar telah digelontorkan di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir.