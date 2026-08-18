Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Todd Boehly ChelseaGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Perubahan besar di Chelsea: Boehly dan Walter siap menjual saham mereka kepada Clearlake Capital

Chelsea

Kedua pemegang saham masing-masing menguasai sekitar 13% saham

Bisa jadi sudah tiba waktunya untuk perubahan kepemilikan baru di Chelsea. Todd Boehly dan Mark Walter, dua sosok utama dari kepemilikan Amerika atas klub London tersebut, dikabarkan tengah mempertimbangkan kemungkinan menjual saham mereka kepada Clearlake Capital, pemegang saham mayoritas The Blues. Hal itu dilaporkan oleh L'Equipe.


Boehly, presiden klub, dan Walter, anggota dewan direksi, masing-masing memegang sekitar 13 persen saham, persentase yang sama dengan yang dimiliki oleh pemodal Swiss Hansjörg Wyss. Sementara itu, Clearlake Capital menguasai 62 persen saham Chelsea.


Hubungan antara Boehly dan Clearlake disebut terus memburuk secara bertahap. Pengusaha Amerika itu memang disebut sebagai salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas performa mengecewakan tim, meski investasi besar telah digelontorkan di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir.

  • Peran yang diambil Boehly segera setelah akuisisi klub sangat signifikan: pada 2022, pria Amerika itu juga sempat menjalankan peran sebagai direktur olahraga selama beberapa bulan, meski mengakui memiliki pengetahuan yang terbatas tentang dunia sepak bola. Sebuah pengelolaan yang turut memicu keraguan dan ketegangan di dalam kepemilikan klub.


    Boehly dan Walter masuk ke Chelsea pada 2022, mengambil alih klub dari Roman Abramovich dengan nilai mendekati 3 miliar euro, menyusul penjualan yang dipaksakan kepada taipan Rusia itu setelah dimulainya perang di Ukraina. Kini, menurut penilaian yang diberitakan media Inggris, kedua pengusaha itu meyakini nilai klub tersebut bisa telah mencapai sekitar 5,8 miliar euro.


    Potensi penjualan saham kepada Clearlake karena itu akan menjadi perombakan penting di jajaran puncak Chelsea, dengan Boehly dan Walter siap, bila perlu, melangkah mundur setelah empat tahun yang ditandai investasi rekor, hasil yang naik-turun, dan ketegangan internal yang kian besar di dalam kepemilikan klub.



    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Chelsea crest
Chelsea
CHE