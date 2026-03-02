Getty Images
Perubahan aturan besar-besaran akan segera datang? Presiden FIFA Gianni Infantino mengusulkan agar pemain dikeluarkan dari lapangan jika mereka menutup mulut mereka setelah insiden rasisme yang melibatkan Vinicius Junior
Titik kritis yang memicu tanggapan FIFA
Pemicu perubahan aturan ini adalah insiden yang tidak menyenangkan selama leg pertama babak playoff Liga Champions antara Real Madrid dan Benfica. Gianluca Prestianni diduga melontarkan kata-kata rasial kepada Vinicius Junior, namun bahasa yang digunakan tetap menjadi topik perdebatan sengit karena pemain Argentina tersebut menutup mulutnya dengan kaosnya. Tak lama setelah pertandingan, bintang Brasil itu mengeluarkan pernyataan yang menyebut para pelaku pelecehan sebagai "pengecut" karena bersembunyi di balik jersey mereka.
Infantino mendesak penerapan 'asumsi bersalah'
Berbicara kepada Sky News,Ketua FIFA menegaskan posisinya terkait hal tersebut: "Jika seorang pemain menutup mulutnya dan mengatakan sesuatu yang berakibat rasis, maka dia harus dikeluarkan dari lapangan, jelas." Harus ada asumsi bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan, jika tidak, dia tidak perlu menutup mulutnya. Ada situasi yang tidak kami duga. Tentu saja, saat menangani kasus disiplin, kita harus menganalisis situasi, kita harus memiliki bukti, tetapi kita tidak bisa hanya puas dengan itu ke depannya."
Infantino lebih lanjut membenarkan sikap kerasnya dengan mempertanyakan motif siapa pun yang menyembunyikan ucapan mereka di lapangan. "Saya tidak mengerti jika Anda tidak memiliki sesuatu yang harus disembunyikan, Anda tidak akan menutup mulut saat berkata sesuatu. Itu saja, sesederhana itu. Dan ini adalah tindakan yang harus kita ambil untuk serius dalam perjuangan melawan rasisme. Kita perlu bertindak dan tegas, dan hal itu harus memiliki efek jera. Mungkin kita juga harus mempertimbangkan tidak hanya menghukum, tetapi juga somehow memungkinkan, mengubah budaya kita, memungkinkan pemain atau siapa pun yang melakukan sesuatu untuk meminta maaf," tambahnya, mengusulkan jalan menuju penebusan melalui penyesalan.
IFAB mengumumkan konsultasi mengenai kebiasaan menutup mulut.
Papan Pengurus Sepak Bola Internasional (IFAB) telah mengonfirmasi bahwa mereka mendengarkan kekhawatiran presiden. Setelah Rapat Umum Tahunan mereka, para pembuat kebijakan mengumumkan konsultasi resmi mengenai langkah-langkah untuk mengatasi diskriminasi, khususnya fokus pada kebiasaan menutup mulut yang telah menjadi umum di kalangan pemain sepak bola modern. Perubahan apa pun terhadap aturan permainan kemungkinan besar akan disetujui dan diterapkan tepat waktu untuk Piala Dunia 2026, menandai pergeseran signifikan dalam cara dialog di lapangan dipantau oleh wasit.
Infantino tetap teguh bahwa sepak bola harus memimpin perubahan sosial daripada menggunakan masalah sosial sebagai alasan untuk tidak bertindak. Ia menambahkan: "Anda bisa melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan dalam momen kemarahan [dan] meminta maaf, tetapi sanksi harus berbeda, untuk melangkah lebih jauh, dan mungkin kita juga harus mempertimbangkan hal seperti itu. Kita harus menghentikan rasisme. Kita tidak boleh puas dengan mengatakan 'baiklah, ini masalah di masyarakat, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali apa yang sudah kita lakukan.'"
Mourinho menekankan prinsip 'asas praduga tak bersalah'.
Tuduhan tersebut memicu komentar dari manajer Benfica, Jose Mourinho, yang awalnya mendapat kritik karena menyarankan bahwa Vinicius telah memprovokasi penonton dengan perayaan golnya. Selama konferensi pers baru-baru ini, Mourinho menjelaskan posisinya, menjanjikan konsekuensi serius terhadap Prestianni jika tuduhan tersebut terbukti, sambil menekankan pentingnya proses hukum yang adil.
"Saya bukan pengacara, tapi saya juga tidak bodoh. Apakah asas praduga tak bersalah merupakan hak asasi manusia atau tidak?" kata Mourinho. "Jika pemain tersebut memang bersalah, saya tidak akan pernah memandangnya seperti sebelumnya, dan bagi saya, itu sudah berakhir. Tapi saya harus menempatkan banyak 'jika' di depannya."
