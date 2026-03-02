Perubahan aturan besar-besaran akan segera datang? Presiden FIFA Gianni Infantino mengusulkan agar pemain dikeluarkan dari lapangan jika mereka menutup mulut mereka setelah insiden rasisme yang melibatkan Vinicius Junior

Berbicara kepada Sky News, Ketua FIFA menegaskan posisinya terkait hal tersebut: "Jika seorang pemain menutup mulutnya dan mengatakan sesuatu yang berakibat rasis, maka dia harus dikeluarkan dari lapangan, jelas." Harus ada asumsi bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan, jika tidak, dia tidak perlu menutup mulutnya. Ada situasi yang tidak kami duga. Tentu saja, saat menangani kasus disiplin, kita harus menganalisis situasi, kita harus memiliki bukti, tetapi kita tidak bisa hanya puas dengan itu ke depannya."

Infantino lebih lanjut membenarkan sikap kerasnya dengan mempertanyakan motif siapa pun yang menyembunyikan ucapan mereka di lapangan. "Saya tidak mengerti jika Anda tidak memiliki sesuatu yang harus disembunyikan, Anda tidak akan menutup mulut saat berkata sesuatu. Itu saja, sesederhana itu. Dan ini adalah tindakan yang harus kita ambil untuk serius dalam perjuangan melawan rasisme. Kita perlu bertindak dan tegas, dan hal itu harus memiliki efek jera. Mungkin kita juga harus mempertimbangkan tidak hanya menghukum, tetapi juga somehow memungkinkan, mengubah budaya kita, memungkinkan pemain atau siapa pun yang melakukan sesuatu untuk meminta maaf," tambahnya, mengusulkan jalan menuju penebusan melalui penyesalan.