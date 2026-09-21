Serie A 2026/2027 sedang mengalami revolusi teknis yang sesungguhnya di level perwasitan. Peralihan dari kepemimpinan Rocchi ke Daniele Orsato membawa standar perwasitan yang benar-benar berbeda dibanding masa lalu, dan karena itu ada antusiasme yang sangat besar untuk pertemuan yang dijadwalkan hari ini antara petinggi wasit dan para pelatih dari 20 klub Serie A.

Di Lissone, suasananya adalah diskusi yang tenang di mana tim yang dipimpin oleh sosok penunjuk wasit itu mengakui beberapa kesalahan yang dilakukan sepanjang bagian pertama musim ini.