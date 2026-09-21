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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Pertemuan wasit-pelatih: para yang absen dan kasus-kasus "soal VAR", Rowe-Kalulu serta kesalahan lain yang diakui Orsato

Serie A
Monza
Sassuolo
Udinese
Cagliari
Roma
Inter
Bologna
Torino
Venezia
Lazio
Fiorentina
SSC Napoli
Parma Calcio 1913
Genoa
Frosinone
Como
Juventus
Atalanta
AC Milan
Lecce

Pertemuan tatap muka pertama antara dunia perwasitan dan klub-klub Serie A

Serie A 2026/2027 sedang mengalami revolusi teknis yang sesungguhnya di level perwasitan. Peralihan dari kepemimpinan Rocchi ke Daniele Orsato membawa standar perwasitan yang benar-benar berbeda dibanding masa lalu, dan karena itu ada antusiasme yang sangat besar untuk pertemuan yang dijadwalkan hari ini antara petinggi wasit dan para pelatih dari 20 klub Serie A.

Di Lissone, suasananya adalah diskusi yang tenang di mana tim yang dipimpin oleh sosok penunjuk wasit itu mengakui beberapa kesalahan yang dilakukan sepanjang bagian pertama musim ini.

  • PELATIH YANG ABSEN

    Tidak semua 20 pelatih Serie A hadir dalam pertemuan itu, tetapi mereka yang tidak bisa berpartisipasi memilih mengirim asisten pelatih masing-masing.

    Di antara yang absen, seperti dilaporkan Panorama, yang paling menonjol tentu saja Gian Piero Gasperini, Maurizio Sarri, dan Massimiliano Allegri, selain Massimiliano Alvini serta Eusebio Di Francesco.

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  • VAR tidak dimatikan, tetapi...

    Orsato meyakinkan semua yang hadir bahwa "VAR tidak dimatikan", namun menegaskan kembali bahwa petugas yang berada di Lissone hanya akan turun tangan jika ada kesalahan yang jelas dan nyata di lapangan, tanpa keinginan untuk meninjau kembali kasus-kasus borderline atau yang sudah dievaluasi dalam pandangan penuh oleh wasit di lapangan.

  • ROWE-KALULU DAN KESALAHAN LAINNYA

    Karena itu, Orsato mengakui beberapa kesalahan yang sampai saat ini dilakukan oleh anak buahnya. Tarikan Kalulu terhadap Rowe seharusnya berbuah penalti, begitu pula pelanggaran Caracciolo terhadap Pellegrino di Coppa Italia antara Fiorentina dan Pisa.

    Dalam laga Fiorentina-Frosinone, Alex Jimenez seharusnya mendapat kartu merah, sementara handball Vlasic di Torino-Milan juga seharusnya berbuah penalti. Terakhir, pelanggaran Caqueret terhadap Britschgi di Como-Parma juga seharusnya diganjar kartu merah.

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  • KASUS "DI LAPANGAN"

    Terakhir, Orsato menegaskan bahwa dalam sejumlah kasus yang meragukan, langkah yang benar adalah mempertahankan keputusan di lapangan, seperti dalam kasus dorongan De Bruyne pada momen gol Napoli ke gawang Genoa atau benturan Heggem-Oristanio dalam Bologna-Torino. Dalam kasus-kasus seperti ini, intervensi VAR tidak akan pernah diminta oleh tim wasit.