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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Pertemuan antara wasit dan klub Serie A: tujuannya adalah meningkatkan waktu efektif pertandingan

Serie A

Perubahan-perubahan regulasi utama untuk kompetisi sepak bola musim 2026/2027 menjadi fokus dalam pertemuan yang digelar direktur teknik AIA, Domenico Messina, dan penunjuk wasit, Daniele Orsato, serta dihadiri perwakilan 20 klub Serie A dan jajaran pimpinan Lega Serie A.


"Sangat penting bahwa sebelum kick-off seluruh informasi teknis yang diperlukan diberikan, terutama terkait perubahan regulasi yang diperkenalkan pada musim olahraga ini - tegas Messina, seperti dilaporkan ANSA -. Kami akan selalu siap memberikan setiap penjelasan mengenai penerapan aturan dan interpretasinya, demi kejelasan yang semakin besar dan hubungan timbal balik yang produktif".


"Banyak perubahan yang diperkenalkan akan menyangkut situasi bola mati dengan tujuan menambah waktu efektif pertandingan, sehingga laga menjadi semakin dinamis dan spektakuler - komentar CEO Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk berdiskusi dan memperbarui pemahaman bagi struktur teknis klub agar mereka bisa menyambut dimulainya liga dengan persiapan matang, serta dengan pemahaman yang jelas dan sama mengenai ketentuan regulasi baru. Kolaborasi antara Lega Calcio Serie A dan AIA dalam hal ini sangat penting untuk menjamin penerapan terbaik atas aturan-aturan baru dan mengiringi sepak bola Italia menuju permainan yang semakin lancar dan intens".


  • "Saya ingin berterima kasih kepada semua klub kami atas partisipasi proaktif dalam pertemuan ini," kata Presiden Lega, Ezio Simonelli. "Saya juga berterima kasih kepada Messina dan Orsato atas kesediaannya. Ini adalah pertemuan yang sangat berguna, yang memungkinkan pendalaman aspek-aspek paling relevan dari ketentuan baru. Tujuan kami adalah menjaga dialog yang konstan dengan pimpinan wasit dan menyelenggarakan momen-momen diskusi lebih lanjut sepanjang tahun yang dapat berguna bagi klub."


    "Pertemuan ini menjadi momen penting untuk bertemu dan berdiskusi dengan klub-klub," kata wakil presiden vicario AIA, Francesco Massini. "AIA akan selalu siap untuk inisiatif seperti ini. Dari momen-momen seperti inilah hubungan antara berbagai komponen bisa diperkuat dan layanan berkualitas dapat diberikan kepada Federasi itu sendiri serta seluruh sistem sepakbola."



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