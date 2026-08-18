Perubahan-perubahan regulasi utama untuk kompetisi sepak bola musim 2026/2027 menjadi fokus dalam pertemuan yang digelar direktur teknik AIA, Domenico Messina, dan penunjuk wasit, Daniele Orsato, serta dihadiri perwakilan 20 klub Serie A dan jajaran pimpinan Lega Serie A.





"Sangat penting bahwa sebelum kick-off seluruh informasi teknis yang diperlukan diberikan, terutama terkait perubahan regulasi yang diperkenalkan pada musim olahraga ini - tegas Messina, seperti dilaporkan ANSA -. Kami akan selalu siap memberikan setiap penjelasan mengenai penerapan aturan dan interpretasinya, demi kejelasan yang semakin besar dan hubungan timbal balik yang produktif".





"Banyak perubahan yang diperkenalkan akan menyangkut situasi bola mati dengan tujuan menambah waktu efektif pertandingan, sehingga laga menjadi semakin dinamis dan spektakuler - komentar CEO Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk berdiskusi dan memperbarui pemahaman bagi struktur teknis klub agar mereka bisa menyambut dimulainya liga dengan persiapan matang, serta dengan pemahaman yang jelas dan sama mengenai ketentuan regulasi baru. Kolaborasi antara Lega Calcio Serie A dan AIA dalam hal ini sangat penting untuk menjamin penerapan terbaik atas aturan-aturan baru dan mengiringi sepak bola Italia menuju permainan yang semakin lancar dan intens".



