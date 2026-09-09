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Pertarungan perjalanan bus Arda! Turan menampilkan ketenangan ala Hiddink setelah perjalanan epik Shakhtar untuk menghadapi PSV
Turan menyiapkan Shakhtar usai perjalanan bus yang melelahkan
Pelatih kepala Shakhtar Donetsk, Arda Turan, mengungkapkan kebanggaan penuh terhadap para pemainnya saat mereka bersiap menghadapi PSV di PSV Stadion. Tim asal Ukraina itu menjalani jadwal perjalanan yang panjang dan berat, berangkat dengan bus dari Lviv untuk menyeberangi perbatasan ke Polandia sebelum terbang dari Rzeszow ke Belanda.
Turan menjelaskan bahwa perang yang masih berlangsung di Ukraina memaksa tim menyesuaikan persiapan mereka, dengan memanfaatkan analisis video taktik selama perjalanan alih-alih sesi tradisional di lapangan.
Sang pelatih menegaskan bahwa membawa harapan bagi rakyat Ukraina mengalahkan kelelahan fisik apa pun akibat perjalanan mereka.
- Seskim Photo
Mantan murid meniru pola pikir tenang Hiddink
Menjelang menghadapi lawan asal Belanda, Turan merefleksikan pengaruh besar dari mantan pelatih tim nasionalnya, Guus Hiddink. Pelatih berusia 39 tahun itu mengingat pidato tertentu saat turun minum pada masa bermainnya bersama Turki melawan Belgia, ketika sikap tenang Hiddink di tengah tensi tinggi menginspirasi kemenangan comeback yang dramatis.
Turan ingin menularkan ketenangan dan kepercayaan diri yang sama kepada enam atau tujuh pemain muda Shakhtar yang akan menjalani debut mereka di Liga Champions.
"Hiddink masuk ke ruang ganti sambil memegang secangkir kopi dengan sangat tenang," kenang Turan. "Dia mengajarkan saya untuk tetap tenang, mengendalikan permainan, dan memercayai prinsip-prinsip yang tepat."
Tidak ada parkir bus di Eindhoven
Meski akan menghadapi tim PSV yang produktif, Turan menegaskan bahwa Shakhtar tidak akan menerapkan pendekatan yang murni defensif di Eindhoven. Terinspirasi oleh ikon-ikon sepak bola Belanda seperti Johan Cruyff, Frank Rijkaard, dan Hiddink, sang pelatih menuntut keberanian dan penguasaan bola dari skuadnya.
Turan juga berbagi momen hangat dengan mantan temannya, Ivan Perisic, menjelang pertandingan tersebut, sembari memuji veteran PSV berusia 37 tahun itu sebagai legenda hidup.
"Jika Anda hanya mencoba bertahan melawan PSV, Anda akan kalah," kata Turan. "Kami tidak akan bermain terlalu bertahan. Para pemain saya harus berani, menyerang, dan menikmati pertandingan."
- ANP
Panggung Eropa siap untuk duel di Eindhoven
Shakhtar memasuki laga ini dengan tujuan melanjutkan performa domestik mereka yang impresif dan menulis babak baru setelah pertemuan dramatis mereka melawan PSV pada 2024.
Turan meyakinkan skuad mudanya bahwa ia akan memikul tanggung jawab penuh atas hasil akhir saat mereka tampil di panggung Liga Champions.
Kedua tim akan turun ke lapangan pada Kamis malam untuk memulai kampanye fase liga Eropa mereka.
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