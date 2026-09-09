Pertarungan perjalanan bus Arda! Turan menampilkan ketenangan ala Hiddink setelah perjalanan epik Shakhtar untuk menghadapi PSV

Pelatih kepala Shakhtar Donetsk, Arda Turan, mengungkapkan kebanggaan penuh terhadap para pemainnya saat mereka bersiap menghadapi PSV di PSV Stadion. Tim asal Ukraina itu menjalani jadwal perjalanan yang panjang dan berat, berangkat dengan bus dari Lviv untuk menyeberangi perbatasan ke Polandia sebelum terbang dari Rzeszow ke Belanda.

Turan menjelaskan bahwa perang yang masih berlangsung di Ukraina memaksa tim menyesuaikan persiapan mereka, dengan memanfaatkan analisis video taktik selama perjalanan alih-alih sesi tradisional di lapangan.

Sang pelatih menegaskan bahwa membawa harapan bagi rakyat Ukraina mengalahkan kelelahan fisik apa pun akibat perjalanan mereka.



