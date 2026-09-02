Sepakbola Asia merayakan jendela transfer musim panas yang bersejarah ketika talenta elite benua ini mengamankan kepindahan besar di divisi-divisi teratas Eropa. Sorotan utama pada bursa transfer ini adalah top skor Eredivisie Ayase Ueda, yang menuntaskan transfer senilai €15 juta dari Feyenoord ke klub Ligue 1 LOSC Lille dengan kontrak empat tahun.

Di Inggris, kiper Zion Suzukimencetak sejarah dengan menjadi penjaga gawang Jepang pertama yang bermain di Premier League setelah merampungkan kepindahan ke Aston Villa dari Parma. Sementara itu, gelandang Korea Selatan Lee Kang-in menutup babak gemilang di Paris Saint-Germain, tempat ia memenangi dua gelar Liga Champions, untuk bergabung dengan penantang La Liga Atletico Madrid.

Transfer-transfer besar ini menegaskan pesatnya pertumbuhan pengaruh dan nilai pasar para pemain Asia di level tertinggi kompetisi Eropa.