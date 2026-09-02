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'Pertama dalam sejarah!' - Superstar Asia tuntaskan kepindahan transfer besar ke Eropa
Para bintang Asia membuat langkah bersejarah
Sepakbola Asia merayakan jendela transfer musim panas yang bersejarah ketika talenta elite benua ini mengamankan kepindahan besar di divisi-divisi teratas Eropa. Sorotan utama pada bursa transfer ini adalah top skor Eredivisie Ayase Ueda, yang menuntaskan transfer senilai €15 juta dari Feyenoord ke klub Ligue 1 LOSC Lille dengan kontrak empat tahun.
Di Inggris, kiper Zion Suzukimencetak sejarah dengan menjadi penjaga gawang Jepang pertama yang bermain di Premier League setelah merampungkan kepindahan ke Aston Villa dari Parma. Sementara itu, gelandang Korea Selatan Lee Kang-in menutup babak gemilang di Paris Saint-Germain, tempat ia memenangi dua gelar Liga Champions, untuk bergabung dengan penantang La Liga Atletico Madrid.
Transfer-transfer besar ini menegaskan pesatnya pertumbuhan pengaruh dan nilai pasar para pemain Asia di level tertinggi kompetisi Eropa.
- AFP
Perubahan besar di seantero benua
Aktivitas transfer meluas jauh melampaui perpindahan yang menyita perhatian utama, dengan beberapa andalan tim nasional mengamankan perubahan lingkungan yang strategis. Penyerang Korea Selatan Hwang Hee-chan menuntaskan kepindahan pinjaman dari Wolverhampton Wanderers ke klub Bundesliga Schalke 04, sementara kompatriotnya Hwang In-beom pindah ke juara Primeira Liga (Portugal) FC Porto dari Feyenoord.
Winger internasional Irak Marko Farji menuntaskan transfer permanen dari Venezia ke klub Eredivisie sc Heerenveen dengan kontrak empat tahun. Di Uzbekistan, pencetak gol Eldor Shomurodov membuat kepindahan pinjamannya ke Istanbul Basaksehir dipermanenkan senilai €2,8 juta setelah finis sebagai top skor bersama kasta teratas Turki dengan 22 gol.
"Saya sangat senang bergabung dengan LOSC, klub dengan kiprah kuat di Ligue 1 dan Liga Champions," kata Ueda saat tiba di Prancis. "Saya benar-benar tertarik pada klub ini, terutama karena gaya bermain sepak bolanya."
Mendobrak batasan dan mencetak rekor
Musim panas ini juga menghadirkan pencapaian bersejarah bagi talenta Timur Tengah di level tertinggi Eropa. Bek Arab Saudi Saud Abdulhamid memperpanjang masa baktinya di RC Lens hingga 2029 setelah membantu klub Prancis itu menjuarai Coupe de France dan Trophee des Champions, menjadikannya pemain Arab Saudi pertama yang memenangi trofi utama di Eropa. Sementara itu, kapten tim nasional Iran Alireza Jahanbakhsh merampungkan kepulangannya ke sepakbola Belanda dengan bergabung ke klub Eredivisie Excelsior Rotterdam sebagai agen bebas.
Bek Jepang Ko Itakura kembali ke Borussia Monchengladbach dari Ajax dengan kontrak empat tahun, sementara kompatriotnya Kodai Sano naik level ke juara Eredivisie PSV dari NEC.
Di sisi lain, bek Korea Selatan Seol Young-woo bergabung dengan FC Augsburg dari Red Star Belgrade, menjadi pemain Korea Selatan keempat dalam sejarah klub Jerman tersebut.
- Getty Images Sport
Bersiap untuk kampanye Eropa
Dengan tenggat waktu pendaftaran yang kini sudah ditutup, para pemain ini mengalihkan fokus untuk memantapkan diri dalam skuat klub baru mereka untuk musim yang akan datang.
Banyak dari bintang ini, termasuk Ueda, Lee, dan Abdulhamid, akan tampil di kompetisi Eropa seperti Liga Champions UEFA.
Performa mereka akan dipantau dengan saksama saat mereka berupaya membangun momentum, menjaga kebugaran pertandingan, dan terus mengangkat sepakbola Asia di panggung dunia.
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