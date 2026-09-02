Sepakbola Asia merayakan bursa transfer musim panas yang bersejarah ketika talenta elite benua ini mengamankan kepindahan besar ke divisi-divisi teratas Eropa. Sorotan utama pada bursa kali ini adalah top skor Eredivisie Ayase Ueda, yang menuntaskan transfer senilai €15 juta dari Feyenoord ke klub Ligue 1 LOSC Lille dengan kontrak empat tahun.

Di Inggris, kiper Zion Suzuki mencatatkan sejarah dengan menjadi penjaga gawang Jepang pertama yang bermain di Premier League setelah merampungkan kepindahan ke Aston Villa dari Parma. Sementara itu, gelandang Korea Selatan Lee Kang-in menutup babak gemilang di Paris Saint-Germain, tempat ia memenangi dua gelar Liga Champions, untuk bergabung dengan penantang La Liga Atletico Madrid.

Transfer-transfer besar ini menegaskan pengaruh dan nilai pasar pemain Asia yang berkembang pesat di level tertinggi kompetisi Eropa.