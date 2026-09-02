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'Pertama dalam sejarah!' - Para superstar Asia merampungkan kepindahan transfer besar ke Eropa
Bintang-bintang Asia membuat langkah bersejarah
Sepakbola Asia merayakan bursa transfer musim panas yang bersejarah ketika talenta elite benua ini mengamankan kepindahan besar ke divisi-divisi teratas Eropa. Sorotan utama pada bursa kali ini adalah top skor Eredivisie Ayase Ueda, yang menuntaskan transfer senilai €15 juta dari Feyenoord ke klub Ligue 1 LOSC Lille dengan kontrak empat tahun.
Di Inggris, kiper Zion Suzuki mencatatkan sejarah dengan menjadi penjaga gawang Jepang pertama yang bermain di Premier League setelah merampungkan kepindahan ke Aston Villa dari Parma. Sementara itu, gelandang Korea Selatan Lee Kang-in menutup babak gemilang di Paris Saint-Germain, tempat ia memenangi dua gelar Liga Champions, untuk bergabung dengan penantang La Liga Atletico Madrid.
Transfer-transfer besar ini menegaskan pengaruh dan nilai pasar pemain Asia yang berkembang pesat di level tertinggi kompetisi Eropa.
- AFP
Perombakan besar di seluruh benua
Aktivitas transfer jauh melampaui perpindahan yang menjadi sorotan utama, dengan sejumlah andalan tim nasional mendapatkan perubahan lingkungan yang strategis. Penyerang Korea Selatan Hwang Hee-chan menuntaskan kepindahan pinjaman dari Wolverhampton Wanderers ke klub Bundesliga Schalke 04, sementara kompatriotnya, Hwang In-beom, pindah dari Feyenoord ke juara Primeira Liga (Portugal), FC Porto.
Winger timnas Irak Marko Farji menuntaskan transfer permanen dari Venezia ke klub Eredivisie sc Heerenveen dengan kontrak berdurasi empat tahun. Di Uzbekistan, pencetak gol Eldor Shomurodov membuat kepindahan pinjamannya ke Istanbul Basaksehir dipermanenkan dengan nilai 2,8 juta euro setelah finis sebagai pencetak gol terbanyak bersama di kasta tertinggi Turki dengan 22 gol.
"Saya sangat senang bergabung dengan LOSC, klub dengan kehadiran kuat di Ligue 1 dan Liga Champions," kata Ueda saat tiba di Prancis. "Saya benar-benar tertarik pada klub ini, terutama karena gaya bermain sepak bolanya."
Mendobrak batas dan mencetak rekor
Musim panas ini juga menghadirkan pencapaian bersejarah bagi talenta Timur Tengah di level tertinggi Eropa. Bek Arab Saudi Saud Abdulhamid memperpanjang masa baktinya di RC Lens hingga 2029 setelah membantu klub Prancis itu menjuarai Coupe de France dan Trophee des Champions, yang membuatnya menjadi pemain Arab Saudi pertama yang memenangi trofi utama Eropa. Sementara itu, kapten tim nasional Iran Alireza Jahanbakhsh menuntaskan kepulangannya ke sepakbola Belanda dengan bergabung ke klub Eredivisie Excelsior Rotterdam sebagai agen bebas.
Bek Jepang Ko Itakura kembali ke Borussia Monchengladbach dari Ajax dengan kontrak empat tahun, sementara kompatriotnya Kodai Sano mendapatkan langkah naik ke juara Eredivisie PSV dari NEC.
Di tempat lain, bek Korea Selatan Seol Young-woo bergabung dengan FC Augsburg dari Red Star Belgrade, menjadi pemain Korea Selatan keempat dalam sejarah klub Jerman tersebut.
- Getty Images Sport
Persiapan untuk kampanye Eropa
Dengan tenggat pendaftaran yang kini telah ditutup, para pemain ini mengalihkan fokus untuk memantapkan diri dalam skuad klub baru mereka untuk musim yang akan datang.
Banyak dari para bintang ini, termasuk Ueda, Lee, dan Abdulhamid, akan tampil di kompetisi Eropa seperti Liga Champions UEFA.
Performa mereka akan dipantau dengan saksama saat mereka berupaya membangun momentum, menjaga kebugaran pertandingan, dan terus mengangkat sepakbola Asia di panggung dunia.
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