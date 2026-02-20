Pertama & SATU-SATUNYA! Arsenal Ukir Rekor Memalukan Usai Ditahan Imbang Wolves

Berbicara seusai pertandingan, Arteta tak berusaha menutupi kekecewaannya.

“Sangat sulit diterima, tetapi di babak kedua kami tidak tampil di level yang dibutuhkan dalam aspek apa pun, standar yang diperlukan untuk memenangkan pertandingan Liga Inggris, dan kami harus membayar harganya," ucap pelatih asal Spanyol itu. "Terlalu banyak hal yang salah, satu demi satu. Kami tidak pernah benar-benar menguasai atau mengendalikan permainan."

"Lebih baik tidak menilainya sekarang, kami semua masih terlalu emosional. Ini momen ketika Anda tidak tampil di level yang seharusnya, dengan ekspektasi setinggi ini, Anda harus menerima pukulannya. Karena kami memang pantas mendapatkannya.”