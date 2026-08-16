Ketegangan sudah tinggi di São Januário bahkan sebelum peluit kick-off laga antara Vasco dan Santos dibunyikan. Saat salam tradisional sebelum pertandingan, Mendes sengaja membiarkan Neymar "gantung", menolak menjabat tangan nomor 10 Santos tersebut.

Momen itu tertangkap kamera dan dengan cepat menjadi viral, memicu akun media sosial resmi Neymar merespons dengan emoji ratapan. Suasana semakin memanas oleh para pendukung tuan rumah, saat torcedores membagikan topeng Neymar yang sedang menangis.

Sahabat dekat Neymar, Jota Amancio, tidak menahan diri dalam kritiknya terhadap gelandang Vasco tersebut. Mengutip sentimen terkenal dari legenda Brasil Ronaldinho, Amancio menggunakan media sosial untuk melontarkan sindiran kepada Mendes.

Ia merujuk pada sebuah kisah yang melibatkan Zlatan Ibrahimovic dan Ronaldinho, ketika yang terakhir menyatakan bahwa para superstar sejati umumnya santai, sementara pemain yang levelnya lebih rendah sering kali memiliki ego.