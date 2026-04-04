Perselisihan seputar Enzo Fernandez terus berlanjut! Setelah diskors oleh Chelsea, kini agennya, Javier Pastore, ikut campur tangan

Bagi Fernandez dan penasihatnya, situasi ini sulit dipahami, namun "Enzo menerimanya, karena dia adalah pemain yang sangat profesional, yang selalu memberikan yang terbaik di mana pun dan menghormati keputusan. Namun, kami tidak memahami hukuman ini, karena dia tidak menyebut nama klub mana pun atau mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan Chelsea."

Pemain asal Argentina itu hanya "menyebutkan kota tersebut karena ditanya di kota Eropa mana dia ingin tinggal suatu hari nanti, dan dia menyebut Madrid karena bahasanya mirip dengan Buenos Aires, dan karena itu masuk akal—sangat wajar jika seorang Argentina mengatakan hal itu—serta karena budayanya, cuacanya… tetapi dia sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan Chelsea atau London."

Chelsea telah merekrut gelandang tersebut pada Januari 2023 dengan biaya rekor sebesar sekitar 121 juta euro dari Benfica Lisbon dan langsung memberinya kontrak jangka panjang hingga 2032. Fernandez dinobatkan sebagai pemain muda terbaik turnamen saat Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.