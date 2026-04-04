Perselisihan seputar Enzo Fernandez terus berlanjut! Setelah diskors oleh Chelsea, kini agennya, Javier Pastore, ikut campur tangan

Gelandang Enzo Fernandez dijatuhi sanksi skorsing dua pertandingan oleh Chelsea FC akibat pernyataannya selama jeda internasional. Namun, manajernya, Javier Pastore, menilai hukuman tersebut terlalu berlebihan, seperti yang ia sampaikan dalam wawancara dengan The Athletic.
"Hukuman ini benar-benar tidak adil – menjatuhkan sanksi larangan bermain selama dua pertandingan kepada sang pemain, yang notabene sangat krusial bagi Chelsea karena menyangkut kualifikasi Liga Champions dan dia adalah salah satu pemain terpenting dalam tim," jelas Pastore.
Dan lanjutnya: "Menurut saya, ini terlalu keras mengingat situasi Chelsea saat ini, dan tidak ada alasan atau pembenaran yang nyata mengapa dia diskors."
Rosenior tentang Fernandez: "Sudah melewati batas!"
Fernandez belum memutuskan masa depannya di Stamford Bridge setelah tersingkir di babak 16 besar Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Dalam sebuah wawancara dengan media Argentina beberapa hari kemudian, pemain berusia 25 tahun itu menekankan bahwa ia ingin tinggal di Madrid jika harus meninggalkan London, karena kota itu mengingatkannya pada Buenos Aires.
Namun, The Blues tidak mau membiarkan pernyataan tersebut begitu saja dan kemudian mencoret pemain berusia 25 tahun itu dari skuad, karena menurut pelatih Liam Rosenior, ia "telah melewati batas selama jeda internasional."
Penasihat Enzo: "Wajar saja jika orang Argentina mengatakan hal itu"
Bagi Fernandez dan penasihatnya, situasi ini sulit dipahami, namun "Enzo menerimanya, karena dia adalah pemain yang sangat profesional, yang selalu memberikan yang terbaik di mana pun dan menghormati keputusan. Namun, kami tidak memahami hukuman ini, karena dia tidak menyebut nama klub mana pun atau mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan Chelsea."
Pemain asal Argentina itu hanya "menyebutkan kota tersebut karena ditanya di kota Eropa mana dia ingin tinggal suatu hari nanti, dan dia menyebut Madrid karena bahasanya mirip dengan Buenos Aires, dan karena itu masuk akal—sangat wajar jika seorang Argentina mengatakan hal itu—serta karena budayanya, cuacanya… tetapi dia sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan Chelsea atau London."
Chelsea telah merekrut gelandang tersebut pada Januari 2023 dengan biaya rekor sebesar sekitar 121 juta euro dari Benfica Lisbon dan langsung memberinya kontrak jangka panjang hingga 2032. Fernandez dinobatkan sebagai pemain muda terbaik turnamen saat Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.
Enzo Fernandez: Statistik Musim 2025/26
Lomba
Pertandingan
Gol
Umpan
Liga Premier
30
8
3
Liga Champions
10
3
2
Piala FA
2
1
1
EFL Cup
4
-
-