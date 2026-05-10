Perpisahan dengan Real Madrid semakin dekat: Kembalinya David Alaba yang mengejutkan?

Menurut laporan tersebut, Salzburg dilaporkan tertarik untuk merekrut pemain berusia 33 tahun itu sebagai pemimpin berpengalaman dan mentor bagi para pemain muda profesional. Bagi Alaba, pindah ke Austria juga akan memiliki makna emosional yang mendalam, karena sebelum menembus tim utama FC Bayern München, ia pernah menempuh pendidikan di akademi muda Austria Wien dan dengan demikian akan kembali ke tanah kelahirannya.

Saat ini, Alaba masih terikat kontrak dengan Real Madrid, namun kontraknya akan berakhir setelah musim ini - tanda-tanda menunjukkan bahwa ia akan hengkang. Akibat masalah betis yang berkepanjangan, ia jarang diturunkan pada musim ini dan bahkan saat dalam kondisi fit pun ia tidak memainkan peran sentral di tim Los Blancos.