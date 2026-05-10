Seperti dilaporkan oleh surat kabar Italia Corriere dello Sport, RB Salzburg disebut-sebut sebagai calon klub baru bagi Alaba di negara asalnya, Austria.
Perpisahan dengan Real Madrid semakin dekat: Kembalinya David Alaba yang mengejutkan?
Menurut laporan tersebut, Salzburg dilaporkan tertarik untuk merekrut pemain berusia 33 tahun itu sebagai pemimpin berpengalaman dan mentor bagi para pemain muda profesional. Bagi Alaba, pindah ke Austria juga akan memiliki makna emosional yang mendalam, karena sebelum menembus tim utama FC Bayern München, ia pernah menempuh pendidikan di akademi muda Austria Wien dan dengan demikian akan kembali ke tanah kelahirannya.
Saat ini, Alaba masih terikat kontrak dengan Real Madrid, namun kontraknya akan berakhir setelah musim ini - tanda-tanda menunjukkan bahwa ia akan hengkang. Akibat masalah betis yang berkepanjangan, ia jarang diturunkan pada musim ini dan bahkan saat dalam kondisi fit pun ia tidak memainkan peran sentral di tim Los Blancos.
Perpisahan dari Real Madrid: Penasihat Alaba terlihat di Milan
Secara keseluruhan, ia hanya tampil dalam 14 pertandingan resmi dengan total 415 menit bermain pada musim 2025/26. Sejak bergabung pada tahun 2021, ia telah mencatatkan 130 penampilan bersama Real Madrid, di mana ia mencetak lima gol dan menyumbang sembilan assist. Selain itu, ia juga dua kali menjuarai Liga Champions bersama Los Blancos.
Namun, Salzburg bukanlah satu-satunya klub yang tertarik pada Alaba. Baru-baru ini, pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa agen Alaba, Pini Zahavi, baru saja melakukan pembicaraan dengan beberapa klub yang tertarik di Milan. Klub-klub mana saja yang dimaksud tidak disebutkan. Namun, menurut Romano, ada "beberapa pihak yang tertarik". Pindah ke MLS atau ke Arab Saudi juga dianggap sebagai opsi yang mungkin.
David Alaba: Statistik pada Musim 2025/26
Permainan 14 Gol 0 Umpan 0