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Di antara banyak kontrak di Inter yang akan berakhir atau mendekati masa berakhirnya, ada pula kontrak Hakan Calhanoglu, gelandang kelahiran 1994 yang kontraknya bersama Inter berakhir pada 30 Juni 2027.

Dalam kontrak Calhanoglu saat ini, tidak ada klausul yang dapat digunakan Inter untuk memperpanjang kontraknya selama satu tahun. Karena itu, kontraknya berakhir pada akhir musim dan mulai Februari ia bisa menandatangani kontrak dengan klub lain.

Rumor dalam beberapa pekan terakhir mengaitkan pemain asal Turki itu dengan Juventus dan Como, selain kemungkinan kembali ke Turki.