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grafica calhanoglu inter bacioGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Perpanjangan kontrak, ini yang diminta Calhanoglu dari Inter: Baccin akan berbicara dengan pemilik klub

Inter
H. Calhanoglu

Kontrak gelandang asal Turki itu akan berakhir pada Juni 2027.

Pertandingan berikutnya
FEY

FEY

Champions League

03 Nov 2026

INT

INT

Di antara banyak kontrak di Inter yang akan berakhir atau mendekati masa berakhirnya, ada pula kontrak Hakan Calhanoglu, gelandang kelahiran 1994 yang kontraknya bersama Inter berakhir pada 30 Juni 2027.

Dalam kontrak Calhanoglu saat ini, tidak ada klausul yang dapat digunakan Inter untuk memperpanjang kontraknya selama satu tahun. Karena itu, kontraknya berakhir pada akhir musim dan mulai Februari ia bisa menandatangani kontrak dengan klub lain.

Rumor dalam beberapa pekan terakhir mengaitkan pemain asal Turki itu dengan Juventus dan Como, selain kemungkinan kembali ke Turki.

  • Calhanoglu meminta kontrak dua tahun

    Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Calhanoglu ingin bertahan dan telah menyampaikan keinginan itu kepada para agennya. Mantan pemain AC Milan dan Bayer Leverkusen itu menginginkan kontrak dua tahun, dan itulah dasar pembahasannya. Hal ini sudah dibicarakan dengan direktur olahraga baru Inter, Dario Baccin, yang akan membahasnya dengan pemilik klub. Karena itu, tambah Di Marzio, Inter akan mengajukan tawaran kontrak kepada pemain asal Turki itu dan agennya untuk mengetahui apakah tawaran tersebut dapat diterima, baik dari segi durasi maupun gaji.

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Pertandingan berikutnya
FEY

FEY

Champions League

03 Nov 2026

INT

INT