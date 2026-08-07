Perombakan Besar di Chelsea: Alonso Bersiap Melepas 16 Pemain

Chelsea menghadapi salah satu dilema terbesarnya menjelang bergulirnya musim 2026-2027, setelah jumlah pemain tim utama membengkak hingga menjadi 41 pemain, di saat hanya tersisa 25 hari sebelum penutupan bursa transfer musim panas.

Kenyataan ini menempatkan sang pelatih baru, Xabi Alonso, di hadapan tugas berat untuk membentuk ulang tim, terutama di tengah absennya Chelsea dari kompetisi Eropa musim ini, yang mengurangi kebutuhan akan skuad sebesar itu. Di antara para pemain yang dijual dan pemain lain yang dijagokan untuk dipinjamkan, pekan-pekan mendatang tampak menentukan dalam menggambarkan wajah baru Chelsea.

Chelsea mengalami situasi yang telah menjadi lumrah dalam beberapa tahun terakhir, setelah jumlah pemain yang terdaftar mencapai 41 pemain dalam daftar utama.

Meskipun regulasi Liga Primer Inggris mengizinkan klub untuk memanfaatkan pengecualian khusus bagi pemain di bawah 21 tahun dan pemain lokal jebolan akademi klub, yang memberi mereka fleksibilitas untuk mendaftarkan jumlah pemain yang lebih besar, Alonso menyadari bahwa keberadaan sebanyak ini pemain di luar perhitungan teknisnya tidak akan menguntungkan stabilitas tim.

Oleh karena itu, pelatih asal Spanyol tersebut berupaya untuk memangkas skuad hingga hanya berjumlah sekitar 25 pemain, yang berarti perlu melepas 16 pemain sebelum awal bulan September, sebagaimana dilaporkan oleh lembaga penyiaran Inggris "BBC".