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Diterjemahkan oleh

Perombakan Besar di Chelsea: Alonso Bersiap Melepas 16 Pemain

Chelsea
X. Alonso
FEATURES
M. Rogers
M. Mudryk
E. Fernandez
M. Gusto
Chelsea vs AC Milan
AC Milan
Club Friendlies
Spanyol
Inggris
Ukraina
Argentina
Prancis
Italia

Daftar Ini Tak Akan Cukup untuk Semua Orang

Chelsea menghadapi salah satu dilema terbesarnya menjelang bergulirnya musim 2026-2027, setelah jumlah pemain tim utama membengkak hingga menjadi 41 pemain, di saat hanya tersisa 25 hari sebelum penutupan bursa transfer musim panas.

Kenyataan ini menempatkan sang pelatih baru, Xabi Alonso, di hadapan tugas berat untuk membentuk ulang tim, terutama di tengah absennya Chelsea dari kompetisi Eropa musim ini, yang mengurangi kebutuhan akan skuad sebesar itu. Di antara para pemain yang dijual dan pemain lain yang dijagokan untuk dipinjamkan, pekan-pekan mendatang tampak menentukan dalam menggambarkan wajah baru Chelsea.

Chelsea mengalami situasi yang telah menjadi lumrah dalam beberapa tahun terakhir, setelah jumlah pemain yang terdaftar mencapai 41 pemain dalam daftar utama.

Meskipun regulasi Liga Primer Inggris mengizinkan klub untuk memanfaatkan pengecualian khusus bagi pemain di bawah 21 tahun dan pemain lokal jebolan akademi klub, yang memberi mereka fleksibilitas untuk mendaftarkan jumlah pemain yang lebih besar, Alonso menyadari bahwa keberadaan sebanyak ini pemain di luar perhitungan teknisnya tidak akan menguntungkan stabilitas tim.

Oleh karena itu, pelatih asal Spanyol tersebut berupaya untuk memangkas skuad hingga hanya berjumlah sekitar 25 pemain, yang berarti perlu melepas 16 pemain sebelum awal bulan September, sebagaimana dilaporkan oleh lembaga penyiaran Inggris "BBC".

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    Berakhirnya era "kelompok yang tersingkir"

    Chelsea sepanjang beberapa musim terakhir mengalami keberadaan apa yang dikenal sebagai "kelompok yang tersingkir", yang mencakup pemain-pemain seperti Raheem Sterling dan Axel Disasi, yang berlatih terpisah dari tim utama.

    Namun, Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) kemudian melarang praktik ini, sehingga klub dituntut untuk menemukan solusi final bagi kasus-kasus semacam ini, baik melalui penjualan maupun peminjaman, alih-alih mengisolasi pemain.

    Seandainya Chelsea lolos ke kompetisi Eropa musim ini, mereka akan menghadapi masalah tambahan berupa ketidakmampuan mendaftarkan seluruh pemainnya, sesuatu yang sebelumnya pernah mereka hadapi pada musim ketika mereka menjuarai gelar Liga Konferensi Eropa 2024-2025.

    Klub ini juga masih terikat perjanjian penyelesaian dengan Persatuan Sepakbola Eropa (UEFA) untuk tiga musim lagi, meski UEFA mengakui langkah-langkah yang telah diambil Chelsea untuk memperbaiki kondisi keuangannya.

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    Transfer Baru Menambah Krisis

    Chelsea melanjutkan aktivitas seperti biasa di bursa transfer, setelah Xabi Alonso memperkuat tim dengan mendatangkan Morgan Rogers, Marco Ballestra, Danny Welbeck, Jordan Henderson, dan Maxence Lacroix, sementara bek Pep Chavarria semakin dekat untuk bergabung dari Rayo Vallecano.

    Namun, penguatan-penguatan ini menambah kepadatan skuad, sesuatu yang terlihat jelas selama pertandingan persahabatan melawan Juventus di Hong Kong, ketika daftar pemain cadangan saja mencakup 21 pemain, yang di antaranya hanya lima orang lulusan akademi.

    Chelsea membawa serta sejumlah besar pemain dalam tur Asia mereka, di mana mereka bersiap menghadapi Milan di Indonesia pada hari Sabtu, sebelum berjumpa juara Malaysia, Johor Darul Ta'zim, pada hari Minggu. Alonso diperkirakan akan mengandalkan dua susunan pemain berbeda dalam kedua pertandingan tersebut, mengingat melimpahnya opsi yang tersedia baginya.

    Situasi semakin rumit akibat absennya Cole Palmer dan Levi Colwill dari pertandingan terakhir karena cedera ringan yang mereka alami dalam laga persahabatan sebelumnya, sementara penyerang Emmanuel Emega melanjutkan program rehabilitasinya untuk pulih dari cedera hamstring di dalam kompleks latihan klub.

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    5 Absen dari Latihan, dan 7 Sedang Berlibur

    Lima pemain saat ini tidak mengikuti latihan tim utama, setelah mereka tersedia untuk hengkang baik secara permanen maupun dengan status pinjaman, yaitu: "Benoit Badiashile, Axel Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana, Caleb Wiley".

    Selain itu, tujuh pemain masih absen dari tim setelah tampil di babak-babak akhir Piala Dunia, dan mereka akan kembali pada pekan depan, yaitu: "Enzo Fernandez, Reece James, Morgan Rogers, Jordan Henderson, Maxence Lacroix, Valentin Barco, Malo Gusto".

    Bek Trevoh Chalobah mendekati kepindahan ke klub Italia Como dengan nilai 31 juta pound sterling, termasuk bonus dan variabel. Sementara itu, kiper Filip Jorgensen bersiap untuk pindah ke Strasbourg, klub saudara Chelsea, dengan status pinjaman.

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    Siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan pergi?

    Setelah mengakhiri musim lalu di peringkat kesepuluh, dan kegagalan tim untuk lolos ke kompetisi Eropa, Xabi Alonso mendapati dirinya dihadapkan pada keputusan-keputusan krusial untuk membangun kembali tim.

    Penjaga Gawang

    Gambaran tampak jelas di posisi ini, di mana Alonso mengandalkan: "Robert Sanchez, kiper muda asal Belgia Mike Penders (21 tahun), yang kembali setelah masa peminjaman yang sukses bersama Strasbourg, Teddy Sharman-Lowe sebagai kiper ketiga".

    Para Bek Sayap

    Di sisi kanan, tim ini memiliki: "Reece James, Marco Ballestra, Malo Gusto", dan James juga bisa mengisi posisi gelandang. Chelsea menetapkan angka 75 juta pound sterling untuk melepas Gusto, di tengah ketertarikan Manchester City untuk merekrutnya.

    Adapun sisi kiri, mencakup: "Jorrel Hato, dan Pep Chavarria, yang mendekati kesepakatan untuk bergabung dengan mahar 16,3 juta pound sterling".

    Jantung Pertahanan

    Chelsea memiliki sembilan pemain di posisi ini, tetapi Alonso menegaskan bahwa jumlah ideal seharusnya hanya terbatas pada empat atau lima bek saja.

    Dan kini masing-masing dari: "Axel Disasi, Benoit Badiashile", ditawarkan untuk dijual. Selain itu, diperkirakan Mamadou Sarr akan keluar dengan status pinjaman.

    Sebaliknya, daftar utama akan mencakup: "Maxence Lacroix, Levi Colwill, Josh Acheampong, Wesley Fofana,  Tosin Adarabioyo".

    Masa depan pemain muda asal Argentina Aaron Anselmino tetap tidak jelas, meskipun opsi meminjamkannya kembali tampak yang paling mungkin, setelah dua pengalaman sebelumnya bersama Borussia Dortmund dan Strasbourg.

    Lini Tengah

    Chelsea menetapkan harga sebesar 120 juta pound sterling untuk melepas Enzo Fernandez, yang sedang mempertimbangkan masa depannya, dengan klub juga menyambut baik jika ia bertahan.

    Dan lini tengah akan mencakup: "Moises Caicedo, Romeo Lavia, Valentin Barco, Jordan Henderson, Dario Essugo".

    Meskipun Essugo sebelumnya telah diberi tahu bahwa ia termasuk dalam rencana tim, ia tidak keberatan keluar dengan status pinjaman untuk mendapatkan menit bermain secara reguler setelah musim yang terganggu oleh cedera.

    Lini Serang

    Berkas kepulangan Mykhailo Mudryk merupakan salah satu berkas yang paling rumit. Chelsea menegaskan bahwa semua opsi terbuka, sementara sang pemain menjalani penilaian fisik setelah kembali dari hukuman larangan bermain selama 20 bulan akibat terbukti mengonsumsi zat terlarang "meldonium".

    Di sektor sayap, tim ini memiliki: "Jimmy-Jay Morgan di sisi kiri, Pedro Neto, Geovany Quenda di sisi kanan", sementara: "Cole Palmer, dan Morgan Rogers", mengisi posisi pengatur serangan, sedangkan Estevao Willian bisa bermain di semua posisi lini depan.

    Adapun di posisi penyerang murni, Chelsea ingin mempertahankan hanya tiga penyerang saja, yaitu: "Joao Pedro, Danny Welbeck, penyerang ketiga", dan tampaknya Emanuel Emegha adalah yang paling mungkin untuk mengisi peran ini, meskipun ketidakjelasan mengenai masa depan Nicolas Jackson dan Liam Delap masih berlanjut.

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    Revolusi yang Dinanti

    Skuad Chelsea yang diperkirakan: "Sanchez, Bynoe-Gittens, Sharman-Lowe, Reece James, Ballestra, Tosin, Fofana, Lacroix, Adarabioyo, Colwill, Hato, Chalobah, Caicedo, Fernandez, Barco, Lavia, Henderson, Cucurella, Neto, Palmer, Estevao, Rogers, Gittens, Emega, Joao Pedro, Welbeck".

    Para pemain yang menjadi kandidat untuk dipinjamkan: "Marc Guiu, Caleb Wiley, Kellyman, Mheuka, Walsh, Kavuma-McQueen, Kendry Paez".

    Para pemain yang ditawarkan untuk dijual atau yang masa depannya belum jelas: "Benoit Badiashile (30 juta pound), Axel Disasi (25 juta), Marc Guiu (25 juta), David Datro Fofana, Liam Delap, Nicolas Jackson (65 juta pound), Gabriel Slonina, Malo Gusto (75 juta pound), Enzo Fernandez (120 juta pound), Emanuel Emega, Pedro Neto, Dario Essugo".

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    Mengapa Chelsea Terus Menumpuk Talenta Muda?

    Kebijakan menumpuk pemain bukanlah hal baru di Chelsea, karena akarnya kembali ke era pemilik sebelumnya Roman Abramovich, ketika jumlah pemain yang dipinjamkan dari klub mencapai 42 pemain sebelum FIFA menerapkan pembatasan terhadap sistem ini.

    Seiring dengan diakuisisinya klub oleh Todd Boehly dan perusahaan "Clearlake Capital" pada tahun 2022, kemudian pembelian klub Strasbourg, Chelsea beralih ke model kepemilikan multi-klub, dengan fokus pada perekrutan pemain muda bergaji rendah, lalu meminjamkan atau menjual mereka di kemudian hari untuk meraup keuntungan.

    Salah satu contoh paling menonjol dalam hal ini adalah gelandang Andrey Santos, yang bergabung dengan biaya 12 juta pound sterling setelah tampil gemilang di divisi dua Liga Brasil, sebelum akhirnya dijual ke Manchester United dengan biaya 50 juta pound sterling.

    Sejak grup "BlueCo" mengakuisisi klub empat tahun lalu, Chelsea telah menghabiskan sekitar 1,8 miliar pound sterling untuk perekrutan pemain, angka tertinggi di Eropa selama periode tersebut.

    Sebagai gantinya, pendapatan dari penjualan pemain mencapai hampir satu miliar pound sterling, termasuk rekor di Liga Primer Inggris yang mencapai 300 juta pound sterling, yang juga merupakan angka tertinggi di antara klub-klub Eropa.

    Penjualan pemain klub pada musim panas ini diperkirakan akan melampaui 150 juta pound sterling, setelah kepindahan Trevoh Chalobah ke Como, di samping peminjaman Alejandro Garnacho ke Aston Villa dengan klausul wajib beli sekitar 40 juta pound sterling pada musim panas mendatang.

    Meski demikian, pendapatan Chelsea masih menjadi yang terendah di antara klub-klub "Enam Besar" Inggris, karena keterbatasan kapasitas Stadion Stamford Bridge, lemahnya pendapatan komersial, kesepakatan apparel yang tidak sebanding dengan para pesaingnya, ketiadaan sponsor utama pada jersey tim, serta kegagalan lolos ke Liga Champions Eropa pada tiga dari empat musim terakhir.

    Oleh karena itu, perdagangan pemain menjadi bagian mendasar dari model ekonomi klub, sebagaimana yang dilakukan klub-klub Brighton, Brentford, dan Bournemouth, dengan ambisi Chelsea untuk memadukan antara stabilitas finansial, persaingan gelar besar, dan kembali ke Liga Champions Eropa.

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