Perombakan Besar di Chelsea: Alonso Bersiap Melepas 16 Pemain

Setelah mengakhiri musim lalu di peringkat kesepuluh, dan kegagalan tim untuk lolos ke kompetisi Eropa, Xabi Alonso mendapati dirinya dihadapkan pada keputusan-keputusan krusial untuk membangun kembali tim.
Penjaga Gawang
Gambaran tampak jelas di posisi ini, di mana Alonso mengandalkan: "Robert Sanchez, kiper muda asal Belgia Mike Penders (21 tahun), yang kembali setelah masa peminjaman yang sukses bersama Strasbourg, Teddy Sharman-Lowe sebagai kiper ketiga".
Para Bek Sayap
Di sisi kanan, tim ini memiliki: "Reece James, Marco Ballestra, Malo Gusto", dan James juga bisa mengisi posisi gelandang. Chelsea menetapkan angka 75 juta pound sterling untuk melepas Gusto, di tengah ketertarikan Manchester City untuk merekrutnya.
Adapun sisi kiri, mencakup: "Jorrel Hato, dan Pep Chavarria, yang mendekati kesepakatan untuk bergabung dengan mahar 16,3 juta pound sterling".
Jantung Pertahanan
Chelsea memiliki sembilan pemain di posisi ini, tetapi Alonso menegaskan bahwa jumlah ideal seharusnya hanya terbatas pada empat atau lima bek saja.
Dan kini masing-masing dari: "Axel Disasi, Benoit Badiashile", ditawarkan untuk dijual. Selain itu, diperkirakan Mamadou Sarr akan keluar dengan status pinjaman.
Sebaliknya, daftar utama akan mencakup: "Maxence Lacroix, Levi Colwill, Josh Acheampong, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo".
Masa depan pemain muda asal Argentina Aaron Anselmino tetap tidak jelas, meskipun opsi meminjamkannya kembali tampak yang paling mungkin, setelah dua pengalaman sebelumnya bersama Borussia Dortmund dan Strasbourg.
Lini Tengah
Chelsea menetapkan harga sebesar 120 juta pound sterling untuk melepas Enzo Fernandez, yang sedang mempertimbangkan masa depannya, dengan klub juga menyambut baik jika ia bertahan.
Dan lini tengah akan mencakup: "Moises Caicedo, Romeo Lavia, Valentin Barco, Jordan Henderson, Dario Essugo".
Meskipun Essugo sebelumnya telah diberi tahu bahwa ia termasuk dalam rencana tim, ia tidak keberatan keluar dengan status pinjaman untuk mendapatkan menit bermain secara reguler setelah musim yang terganggu oleh cedera.
Lini Serang
Berkas kepulangan Mykhailo Mudryk merupakan salah satu berkas yang paling rumit. Chelsea menegaskan bahwa semua opsi terbuka, sementara sang pemain menjalani penilaian fisik setelah kembali dari hukuman larangan bermain selama 20 bulan akibat terbukti mengonsumsi zat terlarang "meldonium".
Di sektor sayap, tim ini memiliki: "Jimmy-Jay Morgan di sisi kiri, Pedro Neto, Geovany Quenda di sisi kanan", sementara: "Cole Palmer, dan Morgan Rogers", mengisi posisi pengatur serangan, sedangkan Estevao Willian bisa bermain di semua posisi lini depan.
Adapun di posisi penyerang murni, Chelsea ingin mempertahankan hanya tiga penyerang saja, yaitu: "Joao Pedro, Danny Welbeck, penyerang ketiga", dan tampaknya Emanuel Emegha adalah yang paling mungkin untuk mengisi peran ini, meskipun ketidakjelasan mengenai masa depan Nicolas Jackson dan Liam Delap masih berlanjut.