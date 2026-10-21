Pernyataan AC Milan soal harga tiket laga tandang: "Kami mendukung para suporter kami"

AC Milan dengan tegas mendukung para suporternya dalam perjuangan mereka melawan harga tiket yang terlalu mahal untuk pertandingan tandang.





Para suporter kami telah mengumumkan bahwa mereka akan memboikot pertandingan berikutnya melawan Udinese setelah harga tiket sektor tim tamu yang dikenakan kepada mereka jauh lebih tinggi daripada harga yang dikenakan kepada suporter klub lain. Kami memahami kekecewaan mereka dan sepenuhnya mendukung sikap mereka.





Mendukung tim dalam laga tandang sudah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain tiket, suporter harus menanggung biaya bahan bakar, tol, transportasi, dan dalam banyak kasus, penginapan. Karena itulah, semakin penting bagi suporter untuk diperlakukan secara adil, terlepas dari klub yang mereka dukung.





Daya tarik sepakbola Italia di seluruh dunia sangat bergantung pada kesetiaan dan gairah suporter klub seperti AC Milan. Membebankan harga yang terlalu mahal kepada para suporter yang sama untuk pertandingan tandang bukan hanya tidak adil, tetapi juga merusak persatuan liga pada saat sepakbola Italia perlu bersatu untuk bersaing dengan Premier League dan liga-liga Eropa lainnya. Tindakan ini hanya memperdalam perpecahan antarklub dan memicu perseteruan yang tidak sehat antara tim-tim besar dan kecil di Serie A.







