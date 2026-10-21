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FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Pernyataan AC Milan soal harga tiket laga tandang: "Kami mendukung para suporter kami"

Europa League
AFC Bournemouth vs AC Milan
AFC Bournemouth
AC Milan

AC Milan dengan tegas mendukung para suporternya dalam perjuangan mereka melawan harga tiket yang terlalu mahal untuk pertandingan tandang.


Para suporter kami telah mengumumkan bahwa mereka akan memboikot pertandingan berikutnya melawan Udinese setelah harga tiket sektor tim tamu yang dikenakan kepada mereka jauh lebih tinggi daripada harga yang dikenakan kepada suporter klub lain. Kami memahami kekecewaan mereka dan sepenuhnya mendukung sikap mereka.


Mendukung tim dalam laga tandang sudah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain tiket, suporter harus menanggung biaya bahan bakar, tol, transportasi, dan dalam banyak kasus, penginapan. Karena itulah, semakin penting bagi suporter untuk diperlakukan secara adil, terlepas dari klub yang mereka dukung.


Daya tarik sepakbola Italia di seluruh dunia sangat bergantung pada kesetiaan dan gairah suporter klub seperti AC Milan. Membebankan harga yang terlalu mahal kepada para suporter yang sama untuk pertandingan tandang bukan hanya tidak adil, tetapi juga merusak persatuan liga pada saat sepakbola Italia perlu bersatu untuk bersaing dengan Premier League dan liga-liga Eropa lainnya. Tindakan ini hanya memperdalam perpecahan antarklub dan memicu perseteruan yang tidak sehat antara tim-tim besar dan kecil di Serie A.



  • Rencana aksi: Apa yang ingin kami lakukan


    Di bawah kepemimpinan Gerry Cardinale, AC Milan ingin ikut mengatasi masalah ini demi kepentingan seluruh suporter Serie A.


    Kami akan berupaya menetapkan batas harga tiket tandang di tingkat liga untuk mengatasi harga yang terlalu tinggi. Kami juga siap menerapkan kebijakan timbal balik: klub yang mengenakan harga di atas rata-rata kepada suporter kami harus siap jika suporter mereka dikenai harga lebih tinggi saat datang ke San Siro, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap tambahan pendapatan yang diperoleh akan disalurkan kepada Fondazione Milan untuk mendukung kegiatan amal bagi masyarakat setempat.


    Sudah saatnya sepakbola Italia bersatu, sebagai liga dan sebagai komunitas suporter, terutama pada masa ketika institusi budaya yang penting ini menghadapi ujian yang belum pernah seberat ini.


    Sepakbola Italia tidak bisa berkembang jika suporter diperlakukan berbeda berdasarkan besar-kecilnya klub mereka. Kita semua berada di kapal yang sama, dan kami mengajak setiap klub Serie A untuk menyambut masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi olahraga kita.

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