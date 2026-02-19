Goal.com
Peringkat tim wanita Manchester United vs Atletico Madrid: Jess Park sedang dalam performa terbaiknya! Bintang tim Lionesses kembali bersinar saat Red Devils memastikan tempat di perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich

Manchester United akan menghadapi Bayern Munich bulan depan dalam babak perempat final Liga Champions Wanita untuk pertama kalinya, setelah gol dari Julia Zigiotti Olme dan Jess Park memastikan kemenangan 2-0 atas Atletico Madrid pada Kamis malam, sekaligus mengamankan kemenangan agregat 5-0. The Red Devils tampil klinis sepanjang dua leg pertandingan dan tidak mengendurkan tekanan meskipun meraih kemenangan besar di Spanyol, memberikan penampilan yang memuaskan bagi para pendukung tuan rumah.

Atleti lah yang memulai pertandingan di Inggris dengan lebih baik, terutama Synne Jensen yang benar-benar menyulitkan United. Dia memaksa Phallon Tullis-Joyce melakukan penyelamatan cerdas di awal pertandingan, dan tendangan sudut yang dihasilkan seharusnya berakhir dengan Lauren mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan, namun upayanya melambung di atas mistar gawang. Tuan rumah merespons dengan baik, dan setelah peluang bagus untuk Lea Schuller, Lisa Naalsund, dan Melvine Malard, kebuntuan akhirnya terpecahkan.

Naalsund menjadi kreator, melesat ke kiri dan mengembalikan bola dari Zigiotti, yang menyelesaikannya dengan brilian untuk mengecoh kiper tamu Lola Gallardo. Dari sana, United mengambil kendali penuh, dan setelah upaya cerdas Hinata Miyazawa diselamatkan dengan baik, Park memukau pendukung tuan rumah dengan upaya indah dari jarak jauh yang melesat ke pojok atas, membawa timnya unggul 2-0 saat jeda.

Sungguh mengherankan United tidak menambah skor. Park mengenai tiang gawang, pengganti Ellen Wangerheim membuat Gallardo harus bekerja keras, dan debutan remaja Jessica Anderson tampil sangat aktif saat masuk di babak kedua, memaksa kiper internasional Spanyol itu melakukan penyelamatan bagus lainnya. Namun, pekerjaan sudah selesai, dengan Setan Merah lolos ke perempat final UWCL untuk pertama kalinya, di mana mereka akan menghadapi juara Jerman Bayern Munich.

GOAL menilai pemain Man Utd dari Leigh Sports Village...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Phallon Tullis-Joyce (7/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan penting untuk memastikan Atletico tidak bisa kembali ke pertandingan, meskipun memulai leg kedua dengan baik.

    Hanna Lundkvist (7/10):

    Penampilan yang sangat solid, termasuk blok besar di babak pertama sebelum United benar-benar unggul dalam pertandingan.

    Maya Le Tissier (7/10):

    Penampilan solid lainnya dari kapten United. Sering muncul dengan intervensi pertahanan yang penting dan bermain baik dengan bola, meskipun tidak seaktif biasanya dalam mengendalikan permainan.

    Millie Turner (7/10):

    Kadang-kadang sedikit longgar dalam penguasaan bola, tetapi menjadi tumpuan dalam pertahanan dan mendominasi duel-duelnya.

    Dominique Janssen (7/10):

    Memulai sebagai bek kiri dan beradaptasi dengan baik ke posisi bek kanan di babak kedua dalam penampilan yang solid secara keseluruhan.

    Lini tengah

    Julia Zigiotti Olme (7/10):

    Penampilan yang penuh aksi selama 45 menit, di mana ia mencakup banyak area lapangan, melakukan banyak pekerjaan bagus baik saat menguasai bola maupun tidak, dan mencetak satu gol.

    Hinata Miyazawa (7/10):

    Bekerja dengan tenang di lini tengah, mencakup area yang luas dan memberi ruang bagi rekan setimnya untuk bersinar di lini serang. Hampir mencetak gol sendiri, tetapi dihentikan oleh penyelamatan bagus dari Gallardo.

    Lisa Naalsund (8/10):

    Penampilan yang sangat mengesankan, di mana ia membawa banyak energi, bermain dengan positif, dan menunjukkan hasil akhir yang baik.

    Serangan

    Jess Park (8/10):

    Mempertahankan performa apiknya dengan penampilan gemilang lainnya, dengan sorotan utamanya adalah tendangan spektakulernya yang membuat skor menjadi 2-0.

    Lea Schuller (6/10):

    Tidak selalu berhasil, tetapi dia menunjukkan beberapa sentuhan bagus dan bisa saja mencetak gol jika bukan karena penyelamatan yang bagus.

    Melvine Malard (6/10):

    Pertandingan yang relatif tenang menurut standar biasanya, meskipun dia tetap menimbulkan masalah, bekerja keras, dan bisa saja mencetak gol.

    Subs & Manajer

    Simi Awujo (7/10):

    Sangat aktif setelah masuk pada babak kedua. Bertahan dengan baik, berjuang keras dalam duel-duelnya, dan positif dalam menguasai bola.

    Ellen Wangerheim (7/10):

    Bermain sebagai penyerang tengah tetapi menunjukkan pergerakan yang baik untuk berkolaborasi dengan rekan setim dan memanfaatkan ruang di berbagai area. Dia juga memiliki peluang bagus untuk mencetak gol, tetapi digagalkan oleh penyelamatan yang bagus.

    Gabby George (6/10):

    Beradaptasi dengan baik sebagai bek kiri dalam 25 menit terakhir, tidak melakukan kesalahan berarti saat United mengendalikan pertandingan dengan nyaman.

    Jessica Anderson (N/A):

    Melakukan debut seniornya untuk United pada tahap akhir pertandingan.

    Marc Skinner (7/10):

    Terbatas dalam apa yang bisa dilakukannya mengingat absennya beberapa pemain yang melemahkan skuadnya, namun ia memanfaatkan bangku cadangan dengan baik di tengah tantangan tersebut dan memastikan timnya menyelesaikan tugasnya.

