Peringkat tim wanita Manchester United vs Atletico Madrid: Jess Park sedang dalam performa terbaiknya! Bintang tim Lionesses kembali bersinar saat Red Devils memastikan tempat di perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich

Atleti lah yang memulai pertandingan di Inggris dengan lebih baik, terutama Synne Jensen yang benar-benar menyulitkan United. Dia memaksa Phallon Tullis-Joyce melakukan penyelamatan cerdas di awal pertandingan, dan tendangan sudut yang dihasilkan seharusnya berakhir dengan Lauren mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan, namun upayanya melambung di atas mistar gawang. Tuan rumah merespons dengan baik, dan setelah peluang bagus untuk Lea Schuller, Lisa Naalsund, dan Melvine Malard, kebuntuan akhirnya terpecahkan.

Naalsund menjadi kreator, melesat ke kiri dan mengembalikan bola dari Zigiotti, yang menyelesaikannya dengan brilian untuk mengecoh kiper tamu Lola Gallardo. Dari sana, United mengambil kendali penuh, dan setelah upaya cerdas Hinata Miyazawa diselamatkan dengan baik, Park memukau pendukung tuan rumah dengan upaya indah dari jarak jauh yang melesat ke pojok atas, membawa timnya unggul 2-0 saat jeda.

Sungguh mengherankan United tidak menambah skor. Park mengenai tiang gawang, pengganti Ellen Wangerheim membuat Gallardo harus bekerja keras, dan debutan remaja Jessica Anderson tampil sangat aktif saat masuk di babak kedua, memaksa kiper internasional Spanyol itu melakukan penyelamatan bagus lainnya. Namun, pekerjaan sudah selesai, dengan Setan Merah lolos ke perempat final UWCL untuk pertama kalinya, di mana mereka akan menghadapi juara Jerman Bayern Munich.

GOAL menilai pemain Man Utd dari Leigh Sports Village...