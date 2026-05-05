Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Peringkat MVP MLS: Lionel Messi memimpin, tapi bisakah Sam Surridge, Hany Mukhtar, atau Timo Werner menyusulnya?

Lionel Messi tetap menjadi favorit untuk gelar MVP MLS asalkan ia mendapat menit bermain yang cukup, namun Sam Surridge, Hany Mukhtar, Timo Werner, dan pemain lain juga mulai menunjukkan performa yang meyakinkan.

MLS, entah bagaimana, sedang berada di ambang jeda. Rasanya musim ini baru saja mulai memanas, dengan sebagian besar tim kini telah memainkan lebih dari sepuluh pertandingan dan persaingan liga mulai terbentuk. Namun, setelah tiga pekan pertandingan lagi, semuanya akan terhenti sejenak untuk Piala Dunia. Hampir disayangkan.

Namun, ini adalah alasan yang bagus untuk melihat peringkat MVP. Tidak sulit menebak siapa yang memimpin klasemen. Tapi selain Lionel Messi? Nah, situasinya agak rumit untuk diprediksi. Nashville SC, yang memulai musim dengan sangat baik, memiliki beberapa kandidat. Sementara itu, penampilan gemilang juga ditunjukkan oleh NYCFC, LAFC, dan FC Dallas. Meskipun tampaknya tak terelakkan bahwa Messi akan meraih gelar MVP ketiganya secara berturut-turut, tentu ada alasan kuat untuk mempertimbangkan talenta-talenta lain di liga ini.

GOAL menyoroti beberapa kandidat MVP MLS sebelum liga memasuki jeda Piala Dunia...

    8Beberapa penghargaan kehormatan

    Ada banyak pemain sepak bola berkualitas di liga ini, dan beberapa di antaranya pasti berpotensi menonjol di sini. Anders Dreyer tentu saja layak diperhitungkan, namun San Diego masih mengalami kesulitan sejauh ini—sehingga meminimalkan dampak dari 10 gol yang ia ciptakan. Hugo Cuypers adalah kandidat serius untuk Sepatu Emas - dan Chicago memulai musim dengan sangat baik - tetapi ada penyerang yang lebih efektif di sini. Sama sulitnya untuk mengesampingkan duo Whitecaps, Sebastian Berhalter dan Brian White. Anda mungkin berpikir bahwa Evander yang dalam kondisi prima juga layak masuk dalam perbincangan ini.

    7Son Heung-Min, LAFC

    Baiklah, mari kita bahas dulu masalah yang sudah jelas-jelas ada di depan mata. Tidak, Son Heung-Min memang tidak sedang menjalani musim terbaiknya dalam hal mencetak gol. Dia belum berhasil mencetak gol di MLS. Itu sungguh mengejutkan. Dia adalah tipe pemain yang seharusnya bisa mencetak 20 gol dalam satu musim di MLS. Namun, membatasi penilaian terhadap Son hanya pada jumlah gol berarti salah memahami permainannya dan LAFC secara keseluruhan. Pertama-tama, Son telah mencetak tujuh assist dalam 685 menit. Dia juga bermain dalam peran yang lebih dalam, dengan rata-rata tembakan yang lebih sedikit dan lebih jarang berada dalam posisi mencetak gol. Kemungkinan besar, gol-gol itu akan datang.

    Namun, Son telah dimanfaatkan dengan sangat baik sebagai pengatur serangan oleh manajer baru Marc Dos Santos. Ini adalah versi berbeda dari pemain yang sama, dan LAFC masih berada di peringkat ketiga di Wilayah Barat. Apakah dia pesaing paling jelas Messi untuk MVP? Tidak. Tapi dia masuk dalam perbincangan.

    6Nico Fernandez, NYCFC

    NYCFC mungkin mengalami kesulitan tahun ini. Ketika kehilangan dua pemain kunci, kemungkinan besar performa tim akan menurun. Dan meskipun NYCFC tidak lagi terlihat seperti tim yang sama yang berhasil melaju secara mengejutkan ke final Wilayah Timur, performa mereka sebenarnya tidak menurun terlalu drastis. Ada beberapa alasan di sini. Pascal Jansen adalah pelatih yang sangat hebat yang mampu mengatur tim dengan baik. Maxi Moralez, di usia 39 tahun, masih termasuk gelandang serang paling efektif di MLS - dan telah mencatatkan enam assist.

    Namun, perbedaan utamanya mungkin terletak pada Nico Fernandez. Penyerang asal Argentina ini telah memberikan kontribusi dari seluruh penjuru lapangan untuk The Pigeons. Namun, gol-golnya, delapan di MLS saja, sangatlah krusial. Fernandez secara umum adalah seorang striker, tetapi ia bergerak bebas di lapangan, dan telah membangun pemahaman yang sangat baik dengan Moralez. Ketika namanya tercantum dalam daftar pemain, NYCFC akan selalu merasa bahwa mereka memiliki peluang.

    5Sam Surridge, Nashville

    Apakah Anda tertarik dengan pemain yang hanya bisa mencetak gol dan tidak banyak berkontribusi di luar itu? Surridge memang selalu seperti itu. Mantan pemain Nottingham Forest ini sangat cocok bermain di Nashville. Pada dasarnya, dia mencetak gol. Dan itulah yang sangat dibutuhkan tim ini - yang memiliki banyak talenta kreatif di sekelilingnya. Surridge menikmati musim terbaiknya dalam hal mencetak gol di MLS tahun lalu, dengan mencetak 25 gol dalam 37 pertandingan. Musim ini, prestasinya melampaui angka-angka tersebut. Surridge telah mencetak sembilan gol dalam tujuh pertandingan - padahal dia hanya menjadi starter dalam empat pertandingan.

    Permainannya juga tidak banyak berubah. Semua golnya, kecuali satu, dicetak dari dalam kotak penalti. Rata-rata, dia mencetak hampir dua gol per 90 menit. Dalam pertandingan terbaiknya musim ini, Surridge melakukan delapan sentuhan di area penalti dan mencetak tiga gol. Ini adalah hal yang luar biasa, dan tentu saja cukup bagus untuk memasukkannya ke dalam perbincangan MVP.

    4Petar Musa, FC Dallas

    Musa selalu menjadi pencetak gol yang andal di MLS. Menjelang musim ini, ia telah mencetak 36 gol dalam hampir dua musim penuh. Itu adalah angka yang cukup bagus untuk tim yang tidak benar-benar bersaing di Wilayah Barat. Ia adalah pemain sepak bola yang menghibur, tipe penyerang murni nomor 9 yang mulai kembali diadopsi oleh dunia sepak bola secara luas.

    Itu adalah sesuatu yang sangat cocok untuk Musa. Sejujurnya, dia lebih dari sekadar seorang penyelesai - angka penciptaan peluangnya juga solid (13 dalam 10 pertandingan). Namun, gol-golnya lah yang menonjol: 10 gol dalam sembilan penampilan sebagai starter. Saat ini, dia berada di posisi teratas bersama Cuypers dalam perebutan Sepatu Emas. Tidak buruk sama sekali.

    3Timo Werner, San Jose

    Satu-satunya alasan Werner tidak berada di peringkat yang lebih tinggi adalah karena ia membutuhkan beberapa pertandingan untuk mengumpulkan menit bermain—dan belum benar-benar menjadi andalan bagi tim San Jose yang sangat hebat. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada dua pertandingan pertamanya dan sejauh ini baru mencatatkan sedikit di atas 450 menit di semua kompetisi. Kita sedang berurusan dengan sampel yang masih terbatas di sini.

    Namun, dalam periode tersebut, penampilannya sangat mengesankan. Dalam tujuh pertandingan MLS, Werner telah mencatatkan sembilan kontribusi gol. Kemampuan playmaking-nya, yang dulu hampir diabaikan di Eropa, kini terlihat jelas. Berikan dia waktu, dan Werner bisa bersaing untuk posisi teratas.

    2Hany Mukhtar, Nashville SC

    Mukhtar entah bagaimana telah menjadi sosok yang cukup populer di kalangan para pengamat sepak bola. Sebagian besar MLS terasa sangat didorong oleh statistik. Ada begitu banyak pertandingan dan tim, sehingga angka-angka lah yang benar-benar menonjol. Mukhtar telah menyumbang tujuh gol dalam tujuh penampilan sebagai starter. Angka-angka itu memang tidak terlalu mengesankan. Namun, sang nomor 10 ini jauh lebih dari sekadar lembar statistik. Sebaliknya, ia adalah jantung dari tim terbaik di Wilayah Timur. Segalanya berjalan melalui dirinya.

    Nashville harus sedikit berubah. Kehadiran Cristian Espinoza memberi mereka elemen tambahan dalam serangan. Mukhtar jadi lebih jarang mendapat peluang mencetak gol. Kadang-kadang, dia adalah pemain yang lebih dulu mengoper bola. Dan meskipun MLS menghitung "assist hoki", dia tidak selalu ditugaskan untuk memberikan umpan mematikan. Tapi, dia melakukan hampir semua hal di antaranya.

    1Lionel Messi, Inter Miami

    Siapa lagi? Sebenarnya, ini cukup sederhana. Selama Messi masih bermain di MLS, dia akan tetap menjadi pemain terbaik di liga ini — dan selisihnya sangat jauh. Ironisnya, statistiknya belum sepenuhnya memuaskan. Dalam 10 pertandingan, dia telah menyumbang sembilan gol, namun hanya mencetak satu gol dalam tiga pertandingan terakhirnya.

    Namun, ada kesan bahwa dia seolah-olah hanya sekadar menjalani rutinitas. Inter Miami harus membangun kembali dan merombak tim tanpa Jordi Alba, yang jelas-jelas membantu mengeluarkan kemampuan terbaik Messi. Sistemnya masih sedikit goyah di sini, dan koneksinya dengan pemain baru German Berterame belum sepenuhnya terjalin. Apakah cengkeramannya di posisi ini sekuat yang seharusnya? Sama sekali tidak. Apakah dia akan tetap memenangkannya? Hampir pasti.