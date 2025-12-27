Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Peringkat Grup Piala Dunia 2026 .. Jadwal Pertandingan dan Saluran Penyiaran

AS
Paraguay
Australia
Brasil
Maroko
Haiti
Skotlandia
Qatar
Swiss
Kanada
Meksiko
Afrika Selatan
Korea Selatan
Jerman
Curaçao
Côte d’Ivoire
Ekuador
Belanda
Jepang
Tunisia
Belgia
Mesir
Selandia Baru
Iran
Spanyol
Tanjung Verde
Arab Saudi
Uruguay
Prancis
Senegal
Norwegia
Argentina
Aljazair
Yordania
Austria
Inggris
Kroasia
Ghana
Panama
Portugal
Uzbekistan
Kolombia

Lihat klasemen grup Piala Dunia 2026 dan jadwal pertandingannya..

Tahun 2026 akan dipenuhi dengan berbagai peristiwa sepak bola yang menarik, namun yang paling penting di antaranya adalah Piala Dunia 2026, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, selama bulan Juni dan Juli 2026.

Edisi ke-23 Piala Dunia ini akan menjadi yang unik karena akan diikuti oleh 48 tim nasional untuk pertama kalinya sejak turnamen ini dimulai pada tahun 1930, di tengah ekspektasi kehadiran penonton yang sangat besar dan pertandingan-pertandingan yang sangat seru.

Turnamen ini diperkirakan akan dihadiri oleh tim-tim besar, di mana Argentina "juara bertahan" dengan ambisi besar untuk mempertahankan gelarnya, sementara Prancis "runner-up" mengejar gelar ketiga, dan pelatih veteran Carlo Ancelotti memimpin tim Brasil untuk kembali ke puncak dan merebut kembali gelar yang telah hilang selama 24 tahun.

Selain itu, edisi Piala Dunia ini juga menampilkan partisipasi Arab yang besar, di mana hingga saat ini telah dipastikan kehadiran 7 tim Arab, yaitu: "Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Yordania, Arab Saudi, dan Qatar", dengan catatan bahwa jumlah tersebut dapat bertambah jika Irak berhasil melewati babak play-off global.

Dalam artikel berikut, Koora menyajikan jadwal pertandingan dan hasil pertandingan fase grup Piala Dunia 2026, serta saluran televisi yang menyiarkan kompetisi tersebut.

  • Kapan Piala Dunia 2026 akan digelar?

    Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 11 Juni 2026, dengan upacara pembukaan di Meksiko yang diawali oleh pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan dalam Grup A.

    Babak penyisihan grup akan berlangsung hingga 28 Juni 2026, kemudian babak gugur akan dimulai dan berlangsung hingga 19 Juli 2026, dengan pertandingan final akan digelar di Amerika Serikat.

     TurnamenPembukaanFinal
    AcaraPiala Dunia 2026

    11 Juni 2026

    19 Juli 2026

    Lokasi

    (Amerika Serikat - Meksiko - Kanada)

    Meksiko

    Amerika Serikat

  • Saluran mana saja yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026?

    Grup saluran beIN SPORTS dari Qatar memegang hak eksklusif untuk menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 di kawasan Timur Tengah, di mana saluran beIN SPORTS HD dan beIN SPORTS MAX akan menyiarkan seluruh pertandingan turnamen tersebut.

    Bagi penggemar siaran langsung online, pertandingan dapat disaksikan melalui aplikasi TOD TV dan beIN Connect.

    TurnamenTanggalSaluran PenyiarSiaran Langsung Online
    Piala Dunia 202611 Juni - 19 Juli 2026beIN Sports

    beIN connect

    TOD

  • Bagaimana sistem Piala Dunia 2026?

    Karena perluasan besar-besaran pada Piala Dunia 2026 dan partisipasi 48 tim untuk pertama kalinya, menggantikan 36 tim pada edisi-edisi sebelumnya, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan untuk menambah jumlah grup menjadi 12 grup, yang tersebar di tiga negara tuan rumah turnamen.

    Dari setiap grup, juara dan runner-up akan lolos langsung, ditambah delapan tim terbaik yang menempati posisi ketiga, ke babak 32 besar. Babak ini menandai dimulainya sistem gugur yang berlanjut hingga pertandingan final untuk menentukan juara.

    Perubahan ini mencerminkan keinginan FIFA untuk menjadikan turnamen ini lebih inklusif dan kompetitif, di mana jutaan penggemar di seluruh dunia dapat menyaksikan tim-tim baru di panggung dunia, serta meningkatkan jumlah pertandingan menjadi 104 pertandingan dibandingkan dengan 64 pada edisi sebelumnya, yang memperkuat ekspektasi bahwa edisi 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling menarik dalam sejarah Piala Dunia.

  • Jadwal Pertandingan Grup A Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Meksiko - Afrika SelatanKamis, 11 Juni 2026
    23:00 Mesir, 00:00 Uni Emirat Arab    		-Azteka
    Korea Selatan - Republik CekoJumat, 12 Juni 2026
    06:00 Mesir dan Arab Saudi, 07:00 UEA    		-Akron
    2Republik Ceko - Afrika Selatan Kamis, 18 Juni 2026
    20:00 Mesir dan Arab Saudi, 21:00 UEA    		-Mercedes-Benz
    Meksiko - Korea SelatanJumat, 19 Juni 2026
    05:00 Mesir dan Arab Saudi, 06:00 UEA    		-Akron
    3Meksiko - Republik CekoKamis, 25 Juni 2026
    05:00 Mesir dan Arab Saudi, 06:00 UEA    		-Guadalajara
    Afrika Selatan - Korea SelatanKamis, 25 Juni 2026
    05:00 Mesir dan Arab Saudi, 06:00 UEA    		- BBVA

  • Peringkat Grup A - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Meksiko00000000
    2Korea Selatan00000000
    3Afrika Selatan00000000
    4Republik Ceko00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup B Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Kanada - Bosnia dan HerzegovinaJumat, 12 Juni 20262
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 Uni Emirat Arab    		-BMO Field
    Swiss - QatarSabtu, 13 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 UEA    		-Levis
    2Bosnia dan Herzegovina - SwissRabu, 17 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 UEA    		-Sofia
    Kanada - QatarJumat, 19 Juni 2026
    02:00 Mesir dan Arab Saudi, 03:00 UEA    		-BC Plus
    3Swiss - Kanada Selasa, 24 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 24:00 UEA    		-BC Plus 
    Qatar - Bosnia dan HerzegovinaRabu, 24 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 UEA    		-Lumen Field 

  • Peringkat Grup B - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Kanada00000000
    2Swiss00000000
    3Qatar00000000
    4Bosnia dan Herzegovina00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 3 Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Brasil - MarokoMinggu, 14 Juni 2026
    02:00 Mesir dan Arab Saudi, 03:00 Uni Emirat Arab    		-MetLife 
    Haiti - SkotlandiaMinggu, 14 Juni 2026
    05:00 Mesir dan Arab Saudi, 06:00 UEA    		-Gillette  
    2Skotlandia - MarokoSabtu, 20 Juni 2026
    02:00 Mesir dan Arab Saudi, 03:00 UEA    		-Stadion Gillette 
    Brasil - HaitiSabtu, 20 Juni 2026
    05:00 Mesir dan Arab Saudi, 06:00 UEA    		-Lincoln Financial Field 
    3Skotlandia - BrasilKamis, 25 Juni 2026
    02:00 Mesir dan Arab Saudi, 03:02 UEA    		-Stadion Hard Rock 
    Maroko - HaitiKamis, 25 Juni 2026
    02:00 Mesir dan Arab Saudi, 03:00 UEA    		-Stadion Mercedes-Benz 

  • Peringkat Grup C - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Brasil00000000
    2Maroko00000000
    3Skotlandia00000000
    4Haiti00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 4 Piala Dunia 2026

    BabakPertandingan HasilStadion
    1Amerika Serikat - ParaguaySabtu, 13 Juni 2026
    05:00 Mesir dan Arab Saudi, 06:00 Uni Emirat Arab    		-Stadion Sofi
    1Australia - TurkiMinggu, 14 Juni 2026
    08:00 Mesir dan Arab Saudi, 09:00 UEA    		-Stadion BC Place
    2Amerika Serikat - AustraliaJumat, 19 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 UEA    		-Lumen Field
    2Turki - ParaguaySabtu, 20 Juni 2026
    08:00 Mesir dan Arab Saudi, 09:00 UEA    		-Stadion Levi
    3Turki - Amerika SerikatJumat, 24 Juni 2026
    06:00 Mesir dan Arab Saudi, 07:00 UEA    		-Stadion Sofi
    3Paraguay - AustraliaJumat, 24 Juni 2026
    06:00 Mesir dan Arab Saudi, 07:00 UEA    		-Stadion Levi

  • Peringkat Grup D - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Amerika00000000
    2Paraguay00000000
    3Australia00000000
    4Turki00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 5 Piala Dunia 2026

    Babak PertandinganTanggalHasilStadion
    1Jerman - CuraçaoMinggu, 14 Juni 2026
    21:00 Mesir dan Arab Saudi, 22:00 Uni Emirat Arab    		-NRG
    Pantai Gading - EkuadorSenin, 15 Juni 2026
    03:00 Mesir dan Arab Saudi, 04:00 UEA    		 NRG
    2Jerman - Pantai GadingMinggu, 21 Juni 2026
    00:00 Mesir dan Arab Saudi, 01:00 UEA    		-BMO Field
    Ekuador - CuraçaoMinggu, 21 Juni 2026
    04:00 Mesir dan Arab Saudi, 05:00 UEA    		 Arrohed
    3Ekuador - JermanJumat, 24 Juni 2026
    00:00 Mesir dan Arab Saudi, 01:00 UEA    		-MetLife
    Curaçao - Pantai GadingJumat, 24 Juni 2026
    00:00 Mesir dan Arab Saudi, 01:00 UEA    		 Lincoln Financial Field

  • Peringkat Grup 5 - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Jerman00000000
    2Curaçao00000000
    3Pantai Gading00000000
    4Ekuador00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 6 Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Belanda - JepangSenin, 15 Juni 2026
    00:00 Mesir dan Arab Saudi, 01:00 Uni Emirat Arab    		-Stadion AT&T 
    Tunisia - SwediaSenin, 15 Juni 2026
    06:00 Mesir dan Arab Saudi, 07:00 UEA    		-Stadion BBVI 
    2Belanda - SwediaSabtu, 20 Juni 2026
    21:00 Mesir dan Arab Saudi, 22:00 UEA    		-Stadion AT&T 
    Tunisia - JepangMinggu, 21 Juni 2026
    08:00 Mesir dan Arab Saudi, 09:00 UEA    		-Stadion BBVI 
    3Tunisia - BelandaJumat, 24 Juni 2026
    03:00 Mesir dan Arab Saudi, 04:00 UEA    		-Stadion Arrowhead 
    Jepang - SwediaJumat, 24 Juni 2026
    03:00 Mesir dan Arab Saudi, 04:00 UEA    		-Stadion AT&T 

  • Peringkat Grup F - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Belanda00000000
    2Jepang00000000
    3Swedia 0000000
    4Tunisia00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 7 Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Belgia - MesirSenin, 15 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 Uni Emirat Arab    		-Lumen Field
    Iran - Selandia BaruSelasa, 16 Juni 2026
    05:00 Mesir dan Arab Saudi, 06:00 UEA    		-Sophie
    2Mesir - Selandia BaruSenin, 22 Juni 2026
    05:00 Mesir dan Arab Saudi, 06:00 UEA    		-BC Plus
    Belgia - IranMinggu, 21 Juni 2026
    00:00 Mesir dan Arab Saudi, 01:00 UEA    		-Sophie
    3Mesir - IranSabtu, 25 Juni 2026
    07:00 Mesir dan Arab Saudi, 08:00 UEA    		-Lumen Field
      Belgia - Selandia BaruSabtu, 25 Juni 2026
    07:00 Mesir dan Arab Saudi, 08:00 UEA    		-BC Plus

  • Peringkat Grup 7 - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Belgia00000000
    2Mesir00000000
    3Iran00000000
    4Selandia Baru00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 8 Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Spanyol - Cape Verde Senin, 15 Juni 2026
    20:00 Mesir dan Arab Saudi, 21:00 Uni Emirat Arab     		-Stadion Mercedes-Benz
    Arab Saudi - UruguaySelasa, 16 Juni 2026
    02:00 Mesir dan Arab Saudi, 03:00 Uni Emirat Arab     		-Stadion Hard Rock 
    2Spanyol - Arab SaudiMinggu, 21 Juni 2026
    20:00 Mesir dan Arab Saudi, 21:00 Uni Emirat Arab     		-Stadion Mercedes-Benz 
    Uruguay - Cape VerdeSenin, 22 Juni 2026
    02:00 Mesir dan Arab Saudi, 03:00 Uni Emirat Arab     		-Stadion Hard Rock 
    3Cape Verde - Arab SaudiSabtu, 25 Juni 2026
    04:00 Mesir dan Arab Saudi, 05:00 UEA     		-Stadion NRG 
    Uruguay - SpanyolSabtu, 25 Juni 2026
    04:00 Mesir dan Arab Saudi, 05:00 UEA     		-Stadion Akron 

  • Peringkat Grup 8 - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Spanyol00000000
    2Cape Verde 00000000
    3Arab Saudi00000000
    4Uruguay00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 9 Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Prancis - SenegalSelasa, 16 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 Uni Emirat Arab    		-MetLife
    Norwegia - IrakRabu, 17 Juni 2026
    02:00 Mesir dan Arab Saudi, 03:00 UEA    		 Gillette, Foxborough
    2Prancis - IrakSelasa, 23 Juni 2026
    01:00 Mesir dan Arab Saudi, 02:00 UEA    		-Lincoln Financial Field
    Norwegia - SenegalSelasa, 23 Juni 2026
    04:00 Mesir dan Arab Saudi, 05:00 UEA    		 MetLife
    3Norwegia - PrancisJumat, 24 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 UEA    		-Gillette
    Senegal - IrakJumat, 24 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 UEA    		-BMO Field 

    *Melalui babak kualifikasi global B, pemenang dari tim-tim berikut akan lolos: (Irak - Bolivia - Suriname)

  • Peringkat Grup 9 - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Prancis00000000
    2Norwegia00000000
    3Senegal00000000
    4Irak00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 10 di Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Austria - YordaniaRabu, 17 Juni 2026
    02:00 Saudi Arabia, 03:00 UAE    		 Levi
    Argentina - Aljazair Rabu, 17 Juni 2026
    05:00 Saudi Arabia, 06:00 UAE    		-Arrohed
    2Austria - ArgentinaSenin, 22 Juni 2026
    21:00 Saudi Arabia, 22:00 UAE    		-AT&T
    Yordania - AljazairSelasa, 23 Juni 2026
    07:00 Mesir dan Arab Saudi, 08:00 UEA    		-Levi
    3Yordania - ArgentinaMinggu, 28 Juni 2026,
    06:00 Arab Saudi, 07:00 UEA    		-AT&T
    Aljazair - AustriaMinggu, 28 Juni 2026
    06:00 Saudi Arabia, 07:00 UAE    		-Arrohead

  • Peringkat Grup 10 - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Argentina 00000000
    2Austria 00000000
    3Aljazair 00000000
    4Yordania 00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 11 di Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Portugal - Republik Demokratik Kongo Rabu, 17 Juni 2026
    21:00 Mesir dan Arab Saudi, 22:00 Uni Emirat Arab     		-Stadion NRG
    Uzbekistan - KolombiaKamis, 18 Juni 2026
    06:00 Mesir dan Arab Saudi, 07:00 Uni Emirat Arab     		-Stadion Azteca
    2Portugal - UzbekistanSelasa, 23 Juni 2026
    21:00 Mesir dan Arab Saudi, 22:00 UEA     		-Stadion NRG 
    Kolombia - Republik Demokratik KongoRabu, 24 Juni 2026
    06:00 Mesir dan Arab Saudi, 07:00 UEA     		-Stadion Akron 
    3Kolombia - PortugalMinggu, 28 Juni 2026
    03:30 dini hari Mesir dan Arab Saudi, 04:30 dini hari UEA     		-Stadion Hard Rock 
    Republik Demokratik Kongo - UzbekistanMinggu, 28 Juni 2026
    pukul 03.30 dini hari di Mesir dan Arab Saudi, pukul 04.30 dini hari di Uni Emirat Arab     		-Stadion Mercedes-Benz 

  • Peringkat Grup XI - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Portugal00000000
    2Kolombia00000000
    3Uzbekistan 00000000
    4Republik Demokratik Kongo 0000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 12 di Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Inggris - Kroasia Kamis, 18 Juni 2026
    00:00 Mesir dan Arab Saudi - 01:00 UEA     		-Stadion AT&T 
    Ghana - PanamaKamis, 18 Juni 2026
    03:00 Mesir dan Arab Saudi, 04:00 UEA     		-Stadion BMO Field 
    2Inggris - GhanaRabu, 24 Juni 2026
    00:00 Mesir dan Arab Saudi, 01:00 UEA     		-Stadion Gillette 
    Panama - KroasiaRabu, 24 Juni 2026
    03:00 Mesir dan Arab Saudi, 04:00 UEA     		-Stadion BMO Field 
    3Panama - InggrisMinggu, 28 Juni 2026
    01:00 Mesir dan Arab Saudi, 02:00 dini hari UEA     		-Stadion MetLife 
    Kroasia - GhanaMinggu, 28 Juni 2026
    01:00 Mesir dan Arab Saudi, 02:00 UEA     		-Stadion Lincoln Financial Field 

  • Peringkat Grup XII - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Inggris00000000
    2Kroasia00000000
    3Ghana00000000
    4Panama00000000

  • Peringkat tiga besar di grup-grup Piala Dunia 2026

    PusatGrupTim NasionalPertandinganGolPoin
     BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1  00000000
    2  00000000
    3  00000000
    4  00000000
     5  00000000
    6  00000000
    7  00000000
    8  00000000
    9  00000000
    10  00000000
    11  00000000
    12  00000000