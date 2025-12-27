Peringkat Grup Piala Dunia 2026 .. Jadwal Pertandingan dan Saluran Penyiaran

Tahun 2026 akan dipenuhi dengan berbagai peristiwa sepak bola yang menarik, namun yang paling penting di antaranya adalah Piala Dunia 2026, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, selama bulan Juni dan Juli 2026.

Edisi ke-23 Piala Dunia ini akan menjadi yang unik karena akan diikuti oleh 48 tim nasional untuk pertama kalinya sejak turnamen ini dimulai pada tahun 1930, di tengah ekspektasi kehadiran penonton yang sangat besar dan pertandingan-pertandingan yang sangat seru.

Turnamen ini diperkirakan akan dihadiri oleh tim-tim besar, di mana Argentina "juara bertahan" dengan ambisi besar untuk mempertahankan gelarnya, sementara Prancis "runner-up" mengejar gelar ketiga, dan pelatih veteran Carlo Ancelotti memimpin tim Brasil untuk kembali ke puncak dan merebut kembali gelar yang telah hilang selama 24 tahun.

Selain itu, edisi Piala Dunia ini juga menampilkan partisipasi Arab yang besar, di mana hingga saat ini telah dipastikan kehadiran 7 tim Arab, yaitu: "Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Yordania, Arab Saudi, dan Qatar", dengan catatan bahwa jumlah tersebut dapat bertambah jika Irak berhasil melewati babak play-off global.

Dalam artikel berikut, Koora menyajikan jadwal pertandingan dan hasil pertandingan fase grup Piala Dunia 2026, serta saluran televisi yang menyiarkan kompetisi tersebut.