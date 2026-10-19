Peringkat FIFA: Spanyol di atas Amerika Serikat, Italia merosot ke posisi ke-14

Pembaruan peringkat sepak bola wanita FIFA telah dirilis. Hanya ada sedikit perubahan di 10 besar. Laga-laga persahabatan dalam beberapa bulan terakhir tidak banyak mengubah peringkat bulan Juni. Spanyol memimpin dengan 2.121,50 poin, disusul Amerika Serikat dengan 2.042,38 poin (kedua tim nasional bertemu pekan lalu dalam laga yang berakhir 2-2. Amerika Serikat menyamakan kedudukan lewat Sanchez dan Swanson setelah tertinggal dua gol yang dicetak Putellas dan Salma Paralluelo). Jerman menempati posisi ketiga (2.034,62 poin), di depan Inggris (keempat dengan 2.025,47 poin) dan Jepang (kelima dengan 1.994,43 poin).



