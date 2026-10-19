Pembaruan peringkat sepak bola wanita FIFA telah dirilis. Hanya ada sedikit perubahan di 10 besar. Laga-laga persahabatan dalam beberapa bulan terakhir tidak banyak mengubah peringkat bulan Juni. Spanyol memimpin dengan 2.121,50 poin, disusul Amerika Serikat dengan 2.042,38 poin (kedua tim nasional bertemu pekan lalu dalam laga yang berakhir 2-2. Amerika Serikat menyamakan kedudukan lewat Sanchez dan Swanson setelah tertinggal dua gol yang dicetak Putellas dan Salma Paralluelo). Jerman menempati posisi ketiga (2.034,62 poin), di depan Inggris (keempat dengan 2.025,47 poin) dan Jepang (kelima dengan 1.994,43 poin).
Peringkat FIFA: Spanyol di atas Amerika Serikat, Italia merosot ke posisi ke-14
ITALIA TURUN KE POSISI KE-14
Prancis menutup enam besar, disusul Brasil, Swedia, Kanada, dan Denmark yang naik dua peringkat ke posisi kesepuluh, melewati Belanda dan Korea Utara yang masing-masing berada di urutan ke-11 dan ke-12. Di atas Italia, yang turun satu peringkat ke posisi ke-14, ada Norwegia di urutan ke-13. Di belakang Italia, Australia tetap menempati posisi ke-15, diikuti Islandia dan Korea Selatan yang naik peringkat. Sementara itu, Tiongkok turun dua peringkat ke posisi ke-18.
Finlandia Keluar dari 20 Besar
Kolombia, sementara itu, berada di peringkat ke-19, mengungguli Belgia yang melengkapi 20 besar ranking FIFA. Finlandia, lawan Italia berikutnya dalam play-off Piala Dunia, menempati peringkat ke-22. Irlandia juga berada di atas tim nasional Nordik tersebut, di peringkat ke-21.
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