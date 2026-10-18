Peringatan terakhir di Napoli: dua laga yang menentukan masa depan Allegri

Kekalahan dari Venezia membuat situasi Napoli semakin rumit, setelah mereka takluk dari tim yang belum meraih satu poin pun dalam enam pertandingan pertamanya di liga musim ini.

Sebelum laga tersebut, Allegri telah menyamai awal terburuk Napoli dalam 17 tahun, setelah menderita empat kekalahan dalam 8 pertandingan pertama yang dijalani tim di bawah kepemimpinannya di seluruh kompetisi. Kini jumlah itu meningkat menjadi lima kekalahan dalam sembilan pertandingan.

Di Serie A, Napoli meraih tiga kemenangan dan satu hasil seri berbanding tiga kekalahan, sehingga tertinggal sembilan poin dari Inter Milan, pemuncak klasemen.

Tim ini juga menelan dua kekalahan di Liga Champions, yang menempatkan mereka di bawah tekanan besar pada fase berikutnya, karena mereka tak lagi memiliki margin lebar untuk membuang poin tambahan jika ingin lolos ke babak 16 besar.

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