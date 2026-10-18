Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-FROSINONEAFP
Diterjemahkan oleh

Peringatan terakhir di Napoli: dua laga yang menentukan masa depan Allegri

SSC Napoli vs Bodoe/Glimt
SSC Napoli
Bodoe/Glimt
Champions League
SSC Napoli vs Roma
Roma
Serie A
M. Allegri
Italia
Norwegia

Kesabaran perlahan-lahan menipis setelah awal musim terburuk bagi Napoli!

Tekanan terhadap Massimiliano Allegri, pelatih kepala Napoli, semakin meningkat setelah kekalahan dari Venezia di Serie A.

Laporan media Italia hari ini menyebutkan bahwa kesabaran manajemen Napoli mulai menipis terhadap Allegri, yang tidak memimpin sesi latihan pemulihan tim pada Minggu pagi, menyusul kekalahan 0-1 dari Venezia pada Sabtu, karena terserang influenza, sebagaimana dilaporkan surat kabar Corriere dello Sport.


  • Awal yang tersendat menambah kekhawatiran

    Kekalahan dari Venezia membuat situasi Napoli semakin rumit, setelah mereka takluk dari tim yang belum meraih satu poin pun dalam enam pertandingan pertamanya di liga musim ini.

    Sebelum laga tersebut, Allegri telah menyamai awal terburuk Napoli dalam 17 tahun, setelah menderita empat kekalahan dalam 8 pertandingan pertama yang dijalani tim di bawah kepemimpinannya di seluruh kompetisi. Kini jumlah itu meningkat menjadi lima kekalahan dalam sembilan pertandingan.

    Di Serie A, Napoli meraih tiga kemenangan dan satu hasil seri berbanding tiga kekalahan, sehingga tertinggal sembilan poin dari Inter Milan, pemuncak klasemen.

    Tim ini juga menelan dua kekalahan di Liga Champions, yang menempatkan mereka di bawah tekanan besar pada fase berikutnya, karena mereka tak lagi memiliki margin lebar untuk membuang poin tambahan jika ingin lolos ke babak 16 besar.

    Baca juga: Kemarahan yang terpendam di lorong-lorong Real Madrid: Ancaman nyata mengintai Mourinho


  • Tenggat terakhir? Dua laga yang bisa menentukan masa depan Allegri

    Dan menurut yang dilaporkan situs Football Italia mengutip surat kabar "La Gazzetta dello Sport", koreksi arah kini menjadi hal yang mendesak, sementara masa depan Allegri di kursi pelatih kepala Napoli menjadi terancam apabila tidak meraih hasil positif dalam dua pertandingan mendatang.

    Napoli memulai ujiannya dengan menghadapi klub Norwegia Bodo/Glimt pada hari Selasa di Liga Champions, sebuah laga yang dianggap krusial bagi tim mengingat posisi sulit mereka di kancah Eropa, terutama karena lawan mereka sebelumnya pernah mengalahkan Inter, juara Serie A, pada laga leg pertama dan kedua di babak playoff Liga Champions musim lalu.

    Setelah itu, Napoli akan menjalani pertandingan berat melawan Roma pada Sabtu 24 Oktober di Stadion Diego Armando Maradona, dalam ujian lain melawan tim yang tampil dengan performa bagus. Di antara hasil yang menurun dan margin kompensasi yang menyempit, Allegri memasuki pekan yang sangat penting, sebab hasil dari dua pertandingan mendatang bisa menentukan arah musimnya bersama Napoli, di tengah laporan-laporan yang menyebut meningkatnya ancaman pemecatannya.

    Baca juga: Tiket habis dalam 13 menit, kunjungan Messi membuat publik Spanyol gila

    Video: Momen menyentuh, nenek bintang Barcelona menarik perhatian di stadion Betis

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
NAP

NAP

Champions League

20 Okt 2026

BOD

BOD

NAP

NAP

Serie A

24 Okt 2026

ROM

ROM