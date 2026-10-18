Peringatan terakhir di Napoli: dua laga yang menentukan masa depan Allegri

Dan menurut yang dilaporkan situs Football Italia mengutip surat kabar "La Gazzetta dello Sport", koreksi arah kini menjadi hal yang mendesak, sementara masa depan Allegri di kursi pelatih kepala Napoli menjadi terancam apabila tidak meraih hasil positif dalam dua pertandingan mendatang.
Napoli memulai ujiannya dengan menghadapi klub Norwegia Bodo/Glimt pada hari Selasa di Liga Champions, sebuah laga yang dianggap krusial bagi tim mengingat posisi sulit mereka di kancah Eropa, terutama karena lawan mereka sebelumnya pernah mengalahkan Inter, juara Serie A, pada laga leg pertama dan kedua di babak playoff Liga Champions musim lalu.
Setelah itu, Napoli akan menjalani pertandingan berat melawan Roma pada Sabtu 24 Oktober di Stadion Diego Armando Maradona, dalam ujian lain melawan tim yang tampil dengan performa bagus. Di antara hasil yang menurun dan margin kompensasi yang menyempit, Allegri memasuki pekan yang sangat penting, sebab hasil dari dua pertandingan mendatang bisa menentukan arah musimnya bersama Napoli, di tengah laporan-laporan yang menyebut meningkatnya ancaman pemecatannya.
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