Peringatan Keras Martin Keown Untuk Arsenal: Segera 'Reset' Mental Juara Sebelum Gelar Liga Primer Melayang!

Melihat performa lesu dan penuh tekanan dari mantan timnya, legenda Arsenal Martin Keown mendesak The Gunners untuk segera menyegarkan kembali mentalitas mereka. Berbicara kepada TNT Sports, Keown menilai bahwa hasrat yang terlalu menggebu-gebu untuk meraih gelar terkadang justru bisa menjadi bumerang dan mematikan kejernihan berpikir para pemain di atas lapangan.

"Mereka belum terlalu sering berada di situasi memimpin klasemen seperti ini. Saya rasa ini adalah saatnya untuk melakukan 'reset', sebuah pendekatan yang pernah mereka bicarakan di masa lalu. Jika kita mengibaratkan memulai musim ini dari awal lagi, Anda pasti akan langsung menekan lawan tanpa ampun dan menyelesaikan pertandingan dengan tuntas," tegas Keown.

Keown mengkritik kurangnya determinasi tim saat kecolongan dari Wolves, menyebut para pemain kurang mematikan di depan gawang dan gagal menuntaskan lawan saat ada kesempatan. Ia sangat menekankan pentingnya membangun kembali tekad baja dan ketenangan mental sebelum laga tandang melawan Spurs.

Mantan bek tangguh ini juga merujuk pada sejarah, mengingat kembali kekalahan menyakitkan Arsenal dari Manchester United di semi-final Piala FA 1999. Menurutnya, kegagalan semacam itu atau kemenangan di kompetisi lain (seperti final Piala Liga melawan Man City pada 22 Maret mendatang) bisa menjadi pelecut energi ekstra untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar memiliki mentalitas seorang pemenang sejati.