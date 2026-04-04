Perbedaan pendapat yang membingungkan di kalangan pakar wasit... Apakah Gerard Martin pantas diusir saat melawan Atlético?

Pertandingan antara Atlético Madrid melawan Barcelona pada Sabtu malam ini diwarnai beberapa keputusan wasit yang kontroversial, yang tidak jauh berbeda dengan skenario yang biasa terjadi di La Liga belakangan ini, di mana sebagian besar klub mengeluhkan kinerja wasit.

Barcelona mengalahkan Atlético Madrid dengan skor 2-1, dan kata penutup datang dari pemain senior Robert Lewandowski yang memberikan tiga poin berharga bagi Barça pada menit ke-87.

Kemenangan ini dianggap sebagai kemenangan ganda -secara teori- terutama karena memungkinkan Barcelona (76 poin) memperlebar jarak dengan runner-up Real Madrid menjadi 7 poin, setelah kekalahan Real Madrid hari ini dari Mallorca, dengan sisa 8 putaran sebelum kompetisi berakhir.