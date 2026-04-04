Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Perbedaan pendapat yang membingungkan di kalangan pakar wasit... Apakah Gerard Martin pantas diusir saat melawan Atlético?

Pertandingan antara Atlético Madrid melawan Barcelona pada Sabtu malam ini diwarnai beberapa keputusan wasit yang kontroversial, yang tidak jauh berbeda dengan skenario yang biasa terjadi di La Liga belakangan ini, di mana sebagian besar klub mengeluhkan kinerja wasit.

Barcelona mengalahkan Atlético Madrid dengan skor 2-1, dan kata penutup datang dari pemain senior Robert Lewandowski yang memberikan tiga poin berharga bagi Barça pada menit ke-87.

Kemenangan ini dianggap sebagai kemenangan ganda -secara teori- terutama karena memungkinkan Barcelona (76 poin) memperlebar jarak dengan runner-up Real Madrid menjadi 7 poin, setelah kekalahan Real Madrid hari ini dari Mallorca, dengan sisa 8 putaran sebelum kompetisi berakhir.

  • Kasus arbitrase yang kontroversial

    Awal babak kedua diwarnai insiden wasit yang kontroversial, yaitu pengusiran langsung terhadap bek muda Gerard Martin oleh wasit asal Spanyol, Mateo Busquets Ferrer, akibat tekel keras yang dilakukannya terhadap pemain Atlético, Tiago Almada, di tengah lapangan.

    Tayangan ulang televisi menunjukkan bahwa Martin menyentuh bola terlebih dahulu, kemudian kakinya menghantam pergelangan kaki Almada dengan keras.

    Insiden tersebut memicu protes keras dari pelatih Atletico, Diego Simeone, yang awalnya merayakan keputusan tersebut, karena skor akan imbang setelah pengusiran Nicolas Gonzalez di akhir babak pertama, sebelum akhirnya meledak marah atas keputusan tersebut.

    Di sisi lain, pelatih Barcelona Hans Flick menunjukkan kepuasannya setelah wasit memanggil ruang VAR, di mana Busquets Ferrer menuju layar di pinggir lapangan, dan akhirnya kartu merah dibatalkan dan diganti dengan kartu kuning saja, sehingga memungkinkan Gerard Martin tetap berada di lapangan.

    • Iklan

  • Kebingungan yang membingungkan! Keputusan yang berani

    Seperti biasa, para analis dan pakar wasit memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai insiden yang melibatkan Gerard Martin saat melawan Atlético Madrid malam ini.

    Ahli wasit dari surat kabar Spanyol El Desmarque, Asubio, mengatakan bahwa keputusan wasit itu benar.

    Dia menjelaskan bahwa wasit dan ruang VAR mengacu pada surat edaran resmi yang dikeluarkan oleh Komite Wasit Spanyol yang menjelaskan insiden-insiden seperti ini yang diikuti oleh kontak fisik yang kuat antara pemain setelah bola dimainkan.

    Surat edaran tersebut, menurut Asubio, menegaskan bahwa "jika pemain tidak mampu menahan kakinya, hal itu tidak selalu dianggap sebagai 'pelanggaran yang layak mendapat kartu merah langsung', melainkan cukup diberi kartu kuning setelah mengevaluasi tingkat kekuatannya."

    Pendapat ini didukung oleh pakar wasit Iturralde González dalam program Carrusel Deportivo di Radio Cadena SER Spanyol.

    Para ahli dari situs Archivofar juga ikut menyetujui, yang menegaskan bahwa intervensi ruang VAR tersebut "berani dan tepat", serta menegaskan bahwa permainan ini "tidak layak mendapat kartu merah langsung" menurut standar saat ini.

  • Intervensi VAR yang tidak beralasan... "Kartu merah itu tepat"!

    Di sisi lain, pakar wasit berpengalaman Pérez Borul, analis "Radio Marca", berpendapat bahwa keputusan wasit untuk mengusir Martin sepenuhnya tepat, dan bahwa intervensi VAR serta tinjauan ulang pertandingan "sama sekali tidak beralasan".

    Borol mengatakan secara harfiah: "Keputusan untuk mengusir pemain Barcelona (Gerard Martin) bukanlah kesalahan. Menurut saya, pemain tersebut pantas diusir karena kontak fisiknya sangat keras terhadap pergelangan kaki Almada. Insiden ini seharusnya tidak ditinjau ulang oleh VAR."

