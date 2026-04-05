FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRID

Diterjemahkan oleh

Perbandingan yang mengungkap kebenaran... Mengapa kesalahan Arbeloa tampak lebih berbahaya daripada kekalahan Alonso?

Angka-angka tersebut mengkhawatirkan

Surat kabar "ElDesmarque" mengungkap perkembangan dramatis dalam perebutan gelar La Liga, setelah Real Madrid menerima pukulan telak yang memupus sebagian besar harapannya untuk bersaing memperebutkan gelar, menyusul kemenangan Barcelona atas Atlético Madrid dengan skor 2-1, dan itu terjadi hanya beberapa jam setelah kekalahan tim "Los Blancos" dari Real Mallorca dengan skor yang sama.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa kekalahan ini merupakan yang kelima bagi pelatih Álvaro Arbeloa sejak ia mengambil alih tim utama, sehingga menyamai jumlah kekalahan yang dialami Xabi Alonso selama musim sebelum kepergiannya, namun dalam 10 pertandingan lebih sedikit, yang mencerminkan meningkatnya tekanan terhadap pelatih muda tersebut.

    Angka yang hampir sama... namun jalur yang berbeda

    Menurut surat kabar "ElDesmarque", Arbeloa telah memimpin tim dalam 18 pertandingan sejak dipromosikan dari tim cadangan, di mana ia berhasil meraih 13 kemenangan dan 5 kekalahan, tanpa mencatatkan hasil imbang sama sekali hingga saat ini.

    Di sisi lain, Xabi Alonso telah menjalani 28 pertandingan, di mana ia meraih 20 kemenangan dan 3 hasil imbang serta 5 kekalahan, tidak termasuk partisipasinya di Piala Dunia Antarklub, di mana ia memenangkan 4 pertandingan dan imbang dalam satu pertandingan, sebelum menderita kekalahan telak 4-0 dari Paris Saint-Germain di semifinal.

    Arbeloa dalam masalah karena bintang Real Madrid

    Perbedaan di antara para lawan mengungkap kebenaran

    Surat kabar "ElDesmarque" menyebutkan bahwa salah satu perbedaan utama antara pengalaman Alonso dan Arbeloa terletak pada karakteristik lawan-lawan yang mengalahkan mereka.

    Alonso mengalami kekalahan dalam pertandingan-pertandingan besar, terutama kekalahan dalam derby ibu kota melawan Atlético Madrid dengan skor 5-2, dan kekalahan di Stadion "Santiago Bernabéu" melawan Celta Vigo dengan skor 2-0, serta kekalahannya di level Eropa melawan Liverpool di Stadion "Anfield" dengan skor 1-0, dan melawan Manchester City dengan skor 2-1, serta kekalahan dari Barcelona dengan skor 3-2 di final Piala Super Spanyol, kekalahan yang mempercepat kepergiannya.

    Sebaliknya, kekalahan Arbeloa terjadi melawan tim-tim yang lebih lemah, di mana ia kalah dari Benfica dengan skor 4-2 di Liga Champions, dan dari Osasuna dengan skor 2-1 di La Liga, serta dari Getafe tanpa balas (yang merupakan satu-satunya kekalahannya di kandang), ditambah kekalahan 2-1 dari Real Mallorca, dan terakhir kekalahan 3-2 dari Albacete di Copa del Rey, pada pertandingan pertamanya bersama tim.

    Dari segi angka, rata-rata poin Chabi Alonso adalah 2,24 poin per pertandingan, dibandingkan dengan hanya 2,17 poin untuk Arbeloa, yang secara numerik merupakan selisih yang tipis, namun memiliki makna besar dalam hal performa dan stabilitas.

    Liga Champions... Kesempatan Terakhir

    Di tengah situasi ini, Arbeloa masih memegang harapan terakhirnya di Liga Champions, di mana ia bersiap menghadapi laga berat melawan Bayern Munich di perempat final.

    Arbeloa kini tertinggal tujuh poin dari Barcelona dalam perebutan gelar La Liga, sehingga kompetisi Eropa menjadi satu-satunya penyelamat untuk menyelamatkan musimnya, dan mungkin juga masa depannya bersama tim. Akankah kesempatan ini berubah menjadi momen penyelamatan bersejarah, ataukah justru menjadi awal dari akhir?

