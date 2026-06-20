Masa jabatan Albert Riera di Eintracht Frankfurt memang relatif singkat, namun semakin intens. Pemain asal Spanyol itu hanya sempat memimpin tim SGE dalam 14 pertandingan dan selama sedikit lebih dari tiga bulan — kini, dalam sebuah wawancara, ia kembali melontarkan kritik tajam terhadap mantan klubnya dengan gaya khasnya.
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Perbandingan yang luar biasa dengan Angelina Jolie! Albert Riera akan bertanding melawan Eintracht Frankfurt
"Kami memang tidak cocok. Lihat saja, misalnya, Angelina Jolie yang cantik dan Brad Pitt yang menawan. Keduanya luar biasa, tapi mereka tidak cocok," kata pria berusia 44 tahun itu di stasiun TV Slovenia, Sportklub. "Mengapa? Karena bukan hanya penampilan luar yang penting; detail-detail kecillah yang menentukan apakah suatu hubungan akan berhasil atau tidak."
Awal Februari lalu, Riera secara mengejutkan menggantikan Dino Toppmöller di Frankfurt dan diharapkan dapat menstabilkan kembali klub tersebut, terutama lini pertahanannya yang rapuh. Namun, pelatih yang dalam kariernya sebagai pemain aktif pernah membela klub-klub seperti Manchester City, Liverpool, atau Galatasaray ini justru lebih menonjol karena pernyataan-pernyataannya yang kontroversial dan, seperti yang pernah terjadi di beberapa klub sebelumnya, hal itu pun berulang kali menimbulkan kontroversi di kota Frankfurt.
Dia mengatakan, “Saya datang ke tempat yang salah pada waktu yang salah. Itulah kenyataannya. Saya tidak tahu apakah ada orang lain yang bisa melakukannya dengan lebih baik; kita tidak akan pernah tahu,” demikian kesimpulannya, sambil menyebut pemindahan Mario Götze ke tribun penonton sebagai titik balik masa jabatannya di Frankfurt. “Setelah lima pekan, di mana kami menang tiga kali, bermain imbang sekali, dan kalah 2-3 dari Bayern, ada jeda, dan setelah itu saya mencoret seorang pemain penting dari skuad. Sejak saat itulah masalah Albert Riera di Jerman dimulai.”
Riera menyebutkan dua alasan kegagalan di Frankfurt
Menurut Riera, ada "dua alasan mengapa kisah ini tidak berakhir dengan sukses. Pada saat itu, klub lebih mementingkan nama daripada hasil, dan pada saat yang sama, saya menyadari bahwa di Eintracht saya tidak akan mendapatkan profil pemain yang saya inginkan dan yang ingin saya datangkan pada musim panas."
"Kebijakan klub memang seperti itu, di mana pelatih tidak memiliki pengaruh terhadap proses pencarian bakat dan penyusunan skuad. Bagi saya, itu bukanlah lingkungan yang cocok, dan saya tahu bahwa kami tidak bisa bertahan bersama dalam jangka panjang," tambah Riera sambil mengkritik Eintracht.
Albert Riera memuji hubungannya dengan Markus Krösche
Hubungannya dengan direktur olahraga Markus Krösche tetap baik, demikian ia tekankan. "Berbicara buruk tentang seseorang di dunia sepak bola tidak akan membawa kebaikan apa pun. Mengenai direktur olahraga yang merekrut saya, saya hanya bisa berbicara dengan kata-kata yang dipilih dengan hati-hati," kata Riera. "Kami bekerja sama dengan baik, bahkan percakapan terakhir kami saat perpisahan pun berlangsung positif. Ia menghargai kerja dan cara berpikir saya, serta mengungkapkan keyakinannya bahwa suatu hari nanti saya akan melatih klub-klub besar."
Namun, ia mengaku “bukanlah orang yang bisa mengubah kebijakan klub. Kenyataannya, Frankfurt adalah klub yang lebih banyak menjual daripada membeli pemain. Saya telah menerima situasi ini dan memahami bahwa saya tidak akan bisa mendatangkan pemain-pemain yang saya inginkan.”
Dalam hal ini, ia secara tidak langsung mengkritik skuad: "Ini bukan soal Frankfurt memiliki pemain yang buruk, sama sekali tidak. Namun, di tim ini tidak ada satu pun pemain sepak bola yang akan saya bawa ke proyek saya berikutnya. Di Celje, ada lebih banyak pemain yang ingin saya bawa ke klub saya berikutnya daripada di Eintracht."