Perbandingan yang luar biasa dengan Angelina Jolie! Albert Riera akan bertanding melawan Eintracht Frankfurt

"Kami memang tidak cocok. Lihat saja, misalnya, Angelina Jolie yang cantik dan Brad Pitt yang menawan. Keduanya luar biasa, tapi mereka tidak cocok," kata pria berusia 44 tahun itu di stasiun TV Slovenia, Sportklub. "Mengapa? Karena bukan hanya penampilan luar yang penting; detail-detail kecillah yang menentukan apakah suatu hubungan akan berhasil atau tidak."

Awal Februari lalu, Riera secara mengejutkan menggantikan Dino Toppmöller di Frankfurt dan diharapkan dapat menstabilkan kembali klub tersebut, terutama lini pertahanannya yang rapuh. Namun, pelatih yang dalam kariernya sebagai pemain aktif pernah membela klub-klub seperti Manchester City, Liverpool, atau Galatasaray ini justru lebih menonjol karena pernyataan-pernyataannya yang kontroversial dan, seperti yang pernah terjadi di beberapa klub sebelumnya, hal itu pun berulang kali menimbulkan kontroversi di kota Frankfurt.

Dia mengatakan, “Saya datang ke tempat yang salah pada waktu yang salah. Itulah kenyataannya. Saya tidak tahu apakah ada orang lain yang bisa melakukannya dengan lebih baik; kita tidak akan pernah tahu,” demikian kesimpulannya, sambil menyebut pemindahan Mario Götze ke tribun penonton sebagai titik balik masa jabatannya di Frankfurt. “Setelah lima pekan, di mana kami menang tiga kali, bermain imbang sekali, dan kalah 2-3 dari Bayern, ada jeda, dan setelah itu saya mencoret seorang pemain penting dari skuad. Sejak saat itulah masalah Albert Riera di Jerman dimulai.”